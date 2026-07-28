La skincare coreana ha eletto un nuovo ingrediente must: l’azulene che lenisce le pelli sensibili e ti regala un incarnato luminoso

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock L'azulene è il nuovo ingrediente idratante e lenitivo della skincare coreana

Dopo la niacinamide, il retinolo e l’acido ialuronico la skincare coreana ci regala un nuovo ingrediente che, ci scommettiamo, diventerà il nostro prossimo must have: l’azulene. Non è una novità della k-beauty, ma un gradito ritorno perché la routine di bellezza orientale parte da un principio molto semplice: riparare la barriera cutanea sul lungo periodo per assicurare un effetto lenitivo e una pelle molto più sana.

La camomilla ci regala l’azulene

Come abbiamo visto la skincare coreana inserisce nei suoi prodotti ingredienti lenitivi e la camomilla per le sue proprietà è uno dei preferiti. La k-beauty ha deciso di sfruttare le qualità di questo fiore, non inserendolo nella classica forma ma ricorrendo al suo estratto: l’azulene appunto. Il composto organico una volta applicato sulla pelle ha un effetto calmante e antinfiammatorio immediato, proprio perché ha una maggiore concentrazione delle proprietà tipiche della camomilla.

A renderlo l’ingrediente principale della beauty routine però non è solo questo, l’azulene ha anche un effetto idratante perché è in grado di ristabilire il film idrolipidico della pelle creando una sorta di pellicola trasparente che ha anche altri benefici. Protegge la cute dal fotoinvecchiamento prodotto dai raggi UV riducendo in contemporanea i rossori in caso di scottature solari. Praticamente un ingrediente adatto a tutti i tipi di pelle, anche quelle acneiche perché proprio per il suo potere lenitivo riduce le infiammazioni.

I prodotti a base di azulene da provare subito

Trovare prodotti a base di azulene non è difficile, online ci sono molte referenze soprattutto per quel che riguarda creme e sieri, i maggiori cosmetici in cui viene inserito. L’azulene, il cui nome deriva dallo spagnolo azul, che significa blu (il colore che caratterizza l’estratto di camomilla) spesso viene usato in combo con altri prodotti altrettanto efficaci per potenziarne i risultati. La crema viso Gyada Cosmetics ad esempio si basa sul mix di acido ialuronico, azulene e urea che agiscono su tre fronti idratando, mantenendo intatta l’elasticità della cute e allontanando il rischio di irritazione. La sua texture vellutata, si assorbe facilmente senza lasciare macchie.

Gyada Cosmetics Face Care Cream Crema viso a base di azulene e acido ialuronico

Altra crema idratante da provare assolutamente è la PDRN 100 di VT COSMETICS che ha due ingredienti diventati popolari tra creator e amanti della k-beauty. L’azulene appunto e il PDNR (il DNA estratto dal salmone) a basso peso molecolare che mixati tra di loro vanno a rigenerare i tessuti dando alla cute un aspetto più curato.

VT COSMETICS PDRN 100 Crema viso a base di azulene e PDNR

Passando ai sieri, invece quello di DearKlairs ha ben 10 ingredienti tra cui l’azulene che calma la pelle sensibile e il mirtillo che diminuisce le macchie scure. Da inserire all’interno della routine di bellezza serale, la mattina ti sveglierai con la pelle fresca e luminosa.

A base di acqua Bambusa Vulgaris, acido ialuronico e azulene il siero di Dr.Althea fornisce un’idratazione intensa perché la presenza del pantenolo, crea un film sulla cute che previene la perdita d’acqua. La texture leggera, ma non grassa, lo rende perfetto da applicare prima del make-up.

Fino a ora abbiamo visto l’azulene principalmente in cosmetici per il viso, ma è efficace anche per il corpo. Infatti online molte cere per la depilazione, come ad esempio MUNTRADE hanno all’interno questo ingrediente che è pensato per le pelli sensibili e non è aggressivo sulla cute.

MUNTRADE Cera depilatoria

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