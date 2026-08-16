Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos I prodotti beauty per combattere il caldo da comprare

Quest’anno l’afa ci ha colto di sorpresa, forse più che negli altri anni e dopo lo sconcerto iniziale tutti abbiamo cercato di trovare un modo per resistere all’ondata di caldo. Sudorazione eccessiva, la temperatura del corpo che sembra non abbassarsi mai e una sensazione di nervosismo diffuso ci stanno accompagnando ormai da settimane.

Nulla sembra avere efficacia, ma nel mio piccolo ho trovato la giusta soluzione nel reparto beauty di Amazon. Perché se ventilatore e condizionatore, abiti leggeri in lino e top ci aiutano a combattere il caldo, esistono anche prodotti beauty che possono fare la differenza.

Li ho cercati, testati e approvati, nell’attesa che questo gran caldo che sta attanagliando l’Europa passi presto. E se come me soffrite il caldo (chi non lo soffre direte!) dovete assolutamente provarli.

Doccia gel menta glaciale Bilboa

Partiamo dalla doccia e da un prodotto che mi ha aiutato ad abbassare la temperatura corporea prima di andare a dormire o quando non ce la facevo più a sopportare il caldo. Perché farsi la doccia fa bene, sì, ma è importante scegliere il prodotto perfetto per un effetto fresh che duri. Avevo visto il Gel doccia menta glaciale di Bibloa su Tik Tok e mi aveva subito incuriosito soprattutto perché tanti creators ne parlavano bene. Beh, avevano ragione! La texture gel è leggerissima e fresca sin dal primo contatto con la pelle. La menta glaciale fa davvero la differenza, lasciando la pelle rinfrescata e con una sensazione favolosa. Abbassa la temperatura corporea all’istante e anche dopo essere uscita dalla doccia l’effetto non svanisce. Risultato? Ne ho fatto scorta.

Gel doccia Bilboa Gel doccia Bilboa effetto freddo menta e ghiaccio

Acqua termale spray Avène

Provato dopo una brutta scottatura al mare (con tanto di notte insonne) questa acqua termale spray di Avène è la svolta per rinfrescarsi durante la giornata quando il caldo infernale non dà tregua. Vi consiglio di acquistarla e tenerla sempre in borsa e a portata di mano, usandola quando ne avete bisogno. A base di acqua termale, questo spray ha proprietà emollienti e lenitive. Rende la pelle morbidissima e la avvolge in una nuvola di freschezza. Mettetela in frigo per un effetto più strong.

Offerta Acqua Termale Spray Avene Acqua termale spray rinfrescante

Maschera refrigerante Medi Grade

Avete presente quando anche stando fermi non fate altro che sudare? Beh, quando mi succede io risolvo facendomi una bella maschera. Ovviamente effetto freddo! Quella di Medi Grade è una delle migliori. L’ho scelta anche per via delle ottime recensioni e me ne sono innamorata. Si tratta di una maschera viso refrigerante: si mette in frigo o in freezer per almeno un’ora, poi si applica sulla pelle pulita. Inutile dirvi che il sollievo dal caldo è immediato. In più il set comprende sia una maschera viso gel intera, che 2 eye patch gel, 2 cuscinetti anti-occhiaie gel e una maschera occhi gel.

Gel freddo corpo all’aloe vera QKnatur

Dopo la doccia mettersi la crema è essenziale per idratare la pelle, ma la mia crema classica non faceva altro che farmi sudare, annullando totalmente gli effetti positivi dell’acqua fresca. La soluzione? Ho iniziato a utilizzare un gel corpo rinfrescante.

Quello di QKnatur ha superato le mie aspettative e mi ha davvero conquistato. Ha una texture in gel che si assorbe velocemente e non unge la pelle, lasciandola morbida e idratata, ma soprattutto freschissima. La formula è 100% naturale e riattiva anche la circolazione, sgonfiando le gambe e combattendo la cellulite, il che non guasta mai.

Siero viso all’acqua Mixsoon

Con questo gran caldo sopportare anche l’applicazione della crema sembra un’impresa. Per questo motivo ho deciso di puntare su un siero viso all’acqua. Leggero, idratante e rinfrescante, quello firmato Mixsoon è un vero e proprio booster di idratazione. Rassoda la pelle e non la rende appiccicosa, donando una sensazione di morbidezza e compattezza grazie all’alta presenza di acido ialuronico. La formula è coreana e il formato è convenienza, da usare per tutta l’estate.

Bende gambe effetto freddo

Se cercate un effetto ghiaccio che vi faccia dimenticare le temperature alte di quest’estate allora dovete provare le bende gambe effetto freddo. Questo prodotto viene utilizzato per combattere la cellulite e drenare i liquidi nelle gambe, evitando l’effetto buccia d’arancia. Hanno però il vantaggio di sfruttare un meccanismo effetto ghiaccio che è particolarmente piacevole contro l’afa.

Quelle di Ritalia sono un vero e proprio trattamento cryo contro gambe gonfie e stanche, cosce e addome. Il sollievo è immediato, con una sensazione intensa di freddo che stimola la circolazione e ti fa sentire subito meglio. L’effetto freddo dura a lungo, arrivando quasi a un’ora. La formula è a base di caffeina, zenzero e mentolo, ingredienti che donano freschezza e rendono la pelle super compatta. Dopo averle usate ti sentirai più fresca, ma anche più bella, libera da ritenzione idrica e inestetismi. In più si possono riutilizzare sino a dieci volte, godendosi tutti i benefici.

Massaggiatore viso con sfere di ghiaccio

Piccolo e leggero, il massaggiatore viso con sfere di ghiaccio è diventato il mio inossidabile alleato contro il caldo, soprattutto quando iniziavo a sudare senza tregua. Si mette in frigo per almeno 60 minuti ed è pronto all’uso. La sensazione è quella di passarsi sul viso, sul collo e sulla nuca dei cubetti di ghiaccio, con una sensazione di fresco piacevolissima. Puoi usarlo quando vuoi e portarlo ovunque, godendoti un massaggio al viso che renderà anche la tua pelle più bella e compatta, priva di rughe.

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