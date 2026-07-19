Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock Le creme effetto ghiaccio per un contorno occhi fresco

Le temperature torride di questo periodo non perdonano e i segni della spossatezza estiva si riflettono sul nostro viso. Il flusso costante dell’aria condizionata rinfresca l’ambiente ma finisce anche per inaridire la pelle. Notti insonni e cali di pressione causano uno sguardo spento e affaticato. La zona del contorno occhi risente particolarmente di queste condizioni perché la sua pelle è molto sottile e delicata. Questa area mostra subito gonfiori, ombre scure e linee di disidratazione.

Per risolvere il problema è utile aggiornare la cura del viso con trattamenti ispirati alla crioterapia. Il freddo induce la vasocostrizione e facilita il drenaggio dei liquidi in eccesso. Per questo motivo i prodotti dall’effetto cooling alleviano subito borse e occhiaie. Bisogna però evitare i rimedi fai-da-te. Applicare il ghiaccio direttamente sulla pelle può rompere i capillari e creare vere scottature a causa dello shock termico. È molto meglio usare una crema contorno occhi rinfrescante specifica. Ma quale scegliere? Ecco una selezione dei migliori!

Siero Contorno Occhi Antirughe e Antiocchiaie (Bio Routine)

Per chi cerca un’azione d’urto rigenerante, il siero di Bio Routine è un’ottima opzione biologica adatta sia per uomo che per donna. La sua formula fa leva sull’azione combinata della bava di lumaca e dell’acido ialuronico, due ingredienti eccezionali per rimpolpare la pelle e attenuare visibilmente le rughe e le linee sottili causate dalla disidratazione. La presenza di Pro-Vitamina B5 lavora attivamente sulla microcirccolazione, illuminando la zona e riducendo l’aspetto di borse e occhiaie per una sferzata di freschezza immediata. Inoltre, la sua texture in siero-crema non unge e si assorbe rapidamente, il che lo rende una base ideale per il trucco estivo, evitando che il correttore si inserisca nelle pieghette durante la giornata.

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Crema Occhi in Stick Rassodante (MagiSel)

Se la vostra priorità è la praticità, specialmente quando siete fuori casa o in viaggio, lo stick di MagiSel è il compagno di borsa perfetto. Questa crema in formato stick solido si applica in modo rapido e igienico in qualsiasi momento della giornata. Ha una consistenza balsamica molto fluida che scivola sulla pelle senza tirarla e si assorbe all’istante senza lasciare residui fastidiosi o appiccicosi. Oltre ad aiutare a sgonfiare la zona e a contrastare il rilassamento delle palpebre, è un vero e proprio passepartout multiuso: potete infatti picchiettarlo anche su labbra, collo e altre zone del viso particolarmente secche per un boost di idratazione e comfort che dura tutto il giorno.

Magisel Crema Occhi in Stick Rassodante

Ice Eyes Baby (Goovi)

Chi preferisce una formula vegana e con ingredienti di origine naturale amerà l’approccio fresco e frizzante di Goovi. La crema Ice Eyes Baby contiene ben il 98% di ingredienti naturali, tra cui spiccano l’estratto di avocado (noto per l’azione defaticante e sgonfiante sull’edema sottocutaneo), i liposomi di rusco e la caffeina, che stimolano attivamente il microcircolo drenando i liquidi accumulati. La vera magia di questo prodotto è però lo speciale applicatore dotato di tre sfere metalliche. Massaggiando il prodotto direttamente con le sfere, il metallo freddo amplifica l’effetto ghiaccio, decongestionando istantaneamente le borse e regalando un sollievo immediato agli occhi affaticati dallo schermo o dal caldo.

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Aquasource Total Eye Revitalizer (Biotherm)

Per un’esperienza rinfrescante che unisce la bioscienza al lusso accessibile, questo gel di Biotherm è un pilastro insostituibile. La sua formula è potenziata dal celebre Life Plankton termale dell’iconica linea Aquasource, ideale per dissetare a fondo anche le pelli più sensibili e delicate. Grazie al mix di caffeina, vitamina C e micro-perle riflettenti, questo gel dona una luminosità istantanea, attenuando otticamente le occhiaie e minimizzando i segni della stanchezza. La sua texture in gel, freschissima e non appiccicosa, regala una sensazione di freddo immediato che distende i lineamenti e rivitalizza lo sguardo all’istante.

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Il consiglio in più: per massimizzare l’effetto “effetto ghiaccio” di questi trattamenti, provate a conservarli nello scomparto meno freddo del frigorifero. L’applicazione mattutina del prodotto freddo stimolerà ulteriormente la vasocostrizione, regalandovi uno sguardo sveglio e riposato anche nelle giornate più afose!

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