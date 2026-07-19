Le temperature torride di questo periodo non perdonano e i segni della spossatezza estiva si riflettono sul nostro viso. Il flusso costante dell’aria condizionata rinfresca l’ambiente ma finisce anche per inaridire la pelle. Notti insonni e cali di pressione causano uno sguardo spento e affaticato. La zona del contorno occhi risente particolarmente di queste condizioni perché la sua pelle è molto sottile e delicata. Questa area mostra subito gonfiori, ombre scure e linee di disidratazione.
Per risolvere il problema è utile aggiornare la cura del viso con trattamenti ispirati alla crioterapia. Il freddo induce la vasocostrizione e facilita il drenaggio dei liquidi in eccesso. Per questo motivo i prodotti dall’effetto cooling alleviano subito borse e occhiaie. Bisogna però evitare i rimedi fai-da-te. Applicare il ghiaccio direttamente sulla pelle può rompere i capillari e creare vere scottature a causa dello shock termico. È molto meglio usare una crema contorno occhi rinfrescante specifica. Ma quale scegliere? Ecco una selezione dei migliori!
Indice
Siero Contorno Occhi Antirughe e Antiocchiaie (Bio Routine)
Per chi cerca un’azione d’urto rigenerante, il siero di Bio Routine è un’ottima opzione biologica adatta sia per uomo che per donna. La sua formula fa leva sull’azione combinata della bava di lumaca e dell’acido ialuronico, due ingredienti eccezionali per rimpolpare la pelle e attenuare visibilmente le rughe e le linee sottili causate dalla disidratazione. La presenza di Pro-Vitamina B5 lavora attivamente sulla microcirccolazione, illuminando la zona e riducendo l’aspetto di borse e occhiaie per una sferzata di freschezza immediata. Inoltre, la sua texture in siero-crema non unge e si assorbe rapidamente, il che lo rende una base ideale per il trucco estivo, evitando che il correttore si inserisca nelle pieghette durante la giornata.
Crema Occhi in Stick Rassodante (MagiSel)
Se la vostra priorità è la praticità, specialmente quando siete fuori casa o in viaggio, lo stick di MagiSel è il compagno di borsa perfetto. Questa crema in formato stick solido si applica in modo rapido e igienico in qualsiasi momento della giornata. Ha una consistenza balsamica molto fluida che scivola sulla pelle senza tirarla e si assorbe all’istante senza lasciare residui fastidiosi o appiccicosi. Oltre ad aiutare a sgonfiare la zona e a contrastare il rilassamento delle palpebre, è un vero e proprio passepartout multiuso: potete infatti picchiettarlo anche su labbra, collo e altre zone del viso particolarmente secche per un boost di idratazione e comfort che dura tutto il giorno.
Ice Eyes Baby (Goovi)
Chi preferisce una formula vegana e con ingredienti di origine naturale amerà l’approccio fresco e frizzante di Goovi. La crema Ice Eyes Baby contiene ben il 98% di ingredienti naturali, tra cui spiccano l’estratto di avocado (noto per l’azione defaticante e sgonfiante sull’edema sottocutaneo), i liposomi di rusco e la caffeina, che stimolano attivamente il microcircolo drenando i liquidi accumulati. La vera magia di questo prodotto è però lo speciale applicatore dotato di tre sfere metalliche. Massaggiando il prodotto direttamente con le sfere, il metallo freddo amplifica l’effetto ghiaccio, decongestionando istantaneamente le borse e regalando un sollievo immediato agli occhi affaticati dallo schermo o dal caldo.
Aquasource Total Eye Revitalizer (Biotherm)
Per un’esperienza rinfrescante che unisce la bioscienza al lusso accessibile, questo gel di Biotherm è un pilastro insostituibile. La sua formula è potenziata dal celebre Life Plankton termale dell’iconica linea Aquasource, ideale per dissetare a fondo anche le pelli più sensibili e delicate. Grazie al mix di caffeina, vitamina C e micro-perle riflettenti, questo gel dona una luminosità istantanea, attenuando otticamente le occhiaie e minimizzando i segni della stanchezza. La sua texture in gel, freschissima e non appiccicosa, regala una sensazione di freddo immediato che distende i lineamenti e rivitalizza lo sguardo all’istante.
Il consiglio in più: per massimizzare l’effetto “effetto ghiaccio” di questi trattamenti, provate a conservarli nello scomparto meno freddo del frigorifero. L’applicazione mattutina del prodotto freddo stimolerà ulteriormente la vasocostrizione, regalandovi uno sguardo sveglio e riposato anche nelle giornate più afose!
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