Poche ore di sonno e occhiaie in bella vista la mattina dopo? Con i patch occhi di Mizon potrete godervi le serate estive con uno sguardo sempre fresco e luminoso

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Addio borse e occhiaie con i patch occhi in sconto

Quale stagione migliore dell’estate per stare fuori fino all’alba, per godersi feste e momenti di divertimento, oltre che un po’ di aria più fresca che combatta il caldo che si sente di giorno? E tra cene, aperitivi e nottate indimenticabili, ecco che a pagarne il conto maggiore sono i nostri occhi, che diventano stanchi, provvisti di un bel paio di occhiaie e privi della loro naturale vitalità. Ma non se si corre ai ripari con i patch occhi in gel di Mizon, un prodotto vegano che combatte le borse e le occhiaie sotto gli occhi, garantendovi lo sguardo che avete sempre sognato anche dopo una serata di divertimento.

Offerta Mizon I patch occhi da avere questa estate

I patch occhi di Mizon sono il vostro alleato estivo per uno sguardo fresco e luminoso

Un prodotto ideale per questa stagione, fresco e confortevole sulla pelle, da portare con voi ovunque e che vi risolve il problema di uno sguardo stanco e privo delle sue classiche e auspicabili otto ore di sonno.

Dei patch occhi in gel che trovate adesso in sconto e che vale la pena provare, portandoli con voi durante le vacanze e assicurandovi uno sguardo fresco, vitale, luminoso e un contorno occhi privo dei più classici segni di stanchezza. Un prodotto specificatamente formulato per la cura della zona sotto gli occhi, realizzato con ingredienti mirati come la vitamina K3, nota per il suo eccellente effetto schiarente e che garantisce massimo sollievo alla pelle, contrastando la comparsa delle borse sotto gli occhi.

Come agiscono contro borse e occhiaie

Ma non solo, perché i patch occhi in gel di Mizon hanno anche degli effetti calmanti grazie alla presenza del Cicaluronic Complex, ma anche dell’albero del tè, della calendula e dell’estratto di aloe, che agiscono in sinergia per lenire la pelle, riducendo il rossore e donando massimo sollievo e benessere alla zona sotto gli occhi.

Dei patch occhi in gel che rilasciano tutti i loro benefici non appena li si applica e che donano un’idratazione intensa alla parte, andando rimpolpare la pelle, riducendo rughe e linee sottili, grazie alla presenza nella loro formulazione di ben 12 peptidi e oro a 24 carati, illuminando lo sguardo e agendo in modo mirato ed efficace contro le borse e le occhiaie. Insomma, l’alleato perfetto da avere a portata di mano durante l’estate e in vacanza se non volete rinunciare a delle belle nottate fuori a divertirvi ma anche ad avere uno sguardo fresco e riposato il mattino dopo.

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Come si usano i patch occhi di Mizon

Dei patch occhi in gel che agiscono fin dal primo utilizzo e che sono facilissimi da applicare, permettendovi di goderne fin dal primo istante e per tutte le volte che deciderete di usarli. Per averne la massima efficacia, dovrete applicare i patch di Mizon sulla pelle pulita e asciutta, nella zona intorno agli occhi e in modo delicato, senza premerli o strofinarli sulla cute, lasciandoli agire per 15-20 minuti mentre vi rilassate, e andando poi a rimuoverli senza risciacquare la pelle, godendovi la sensazione di freschezza e idratazione immediata che questi cerotti davvero unici sanno donare.

Ed ecco che il vostro sguardo sarà di nuovo fresco, luminoso, disteso e privo di segni di stanchezza, pronto per la giornata e per le nottate estive e di vacanza.

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