Le beauty influencer ne vanno matte e non è raro vedere ragazze che li indossano anche mentre camminano per la strada, come fossero accessori da sfoggiare ma con il vantaggio di fare anche del bene alla propria pelle. Parliamo dei patch occhi, e in particolare dei patch in gel di Mizon, un concentrato di acido ialuronico per dire addio a borse e occhiaie che trovate adesso in offerta su Amazon e che vale la pena provare per un sacco di ragioni diverse.

Offerta Mizon I patch in gel della K-beauty sono in sconto

I patch in gel di Mizon, un alleato della pelle da provare

Un prodotto che arriva direttamente dalla K-beauty e che ha un solo scopo, garantire al contorno occhi un benessere reale, una cura mirata e un boost di idratazione per mantenere la parte con il giusto livello di elasticità e salute.

Dei patch in gel arricchiti con acido ialuronico di altissima qualità, un ingrediente conosciuto e ampiamente utilizzato per le sue eccezionali proprietà idratanti. La sua funzione, infatti, è quella di trattenere l’umidità naturale della pelle, permettendole di mantenersi morbida e luminosa, formando nello stesso tempo una barriera protettiva che garantisce alla cute di mantenere ottimali i livelli di idratazione durante tutta la giornata. Un prodotto dalle performance elevate e dagli effetti immediati.

Un concentrato formato patch di idratazione, che non causa irritazioni e che quindi può essere utilizzato anche sulle pelli sensibili (ovviamente facendo prima una prova su un punto del corpo diverso per verificare la propria compatibilità).

Come agiscono i patch sulla pelle

Dei patch occhi lenitivi, rinfrescanti e che lavorano senza che ve ne accorgiate per combattere la fatica, ridurre il gonfiore, ed eventuali borse e occhiaie, e per rivitalizzare la pelle delicata intorno agli occhi, permettendole di ritrovare una nuova luminosità e donando a voi un aspetto immediatamente più fresco e radioso. Come dopo una bella nottata di riposo e relax con un risveglio pieno di energia.

E tutto questo lo si ottiene con il minimo sforzo possibile, meno ancora di quello di applicare una crema contorno occhi.

Offerta Mizon I patch in gel multi uso da provare ora

Come si usano i patch in gel di Mizon

I patch occhi di Mizon, infatti, leggeri e trasparenti, si applicano delicatamente, due o tre volte alla settimana, nella zona sotto gli occhi, dopo la consueta detersione e tonico e prendendoli con una pinzetta, evitando di toccarli con le dita se possibile, di modo che il gel non si sprechi. Una volta fatto li si tiene in posa dai 15 ai 20 minuti, per permettere alla pelle di assorbire tutta la ricca miscela di ingredienti mirati e nutrienti di cui sono fatti. Il risultato? Una cute rinnovata, idratata, morbida e resistente non appena li andrete a togliere.

Se si vuole godere anche di un effetto decongestionante, poi, è bene riporre in frigo i patch in gel circa dieci minuti prima del loro utilizzo, per donare massima freschezza alla zona in cui li applicherete.

In più, pur essendo dei patch ideali per eliminare borse e occhiaie e agire come un vero e proprio antiage, quelli di Mizon sono dei prodotti multi zona, che significa che potete applicarli anche in altre parti del viso, come la fronte, le tempie, le piccole rughette intorno alle labbra, il collo, ecc., godendo dei benefici dell’acido ialuronico contenuto li dove ne avete bisogno e con un unico acquisto.

