Non c’è bisogno di dire che avere uno sguardo fresco e riposato è quello che desideriamo di più. Spesso capita però, che appena sveglie abbiamo occhiaie profonde e uno sguardo stanco, come se non dormissimo da giorni. È arrivato il momento di rivedere la nostra skincare routine e puntare su prodotti molto più efficaci. Quando abbiamo bisogno di una coccola in più i patch occhi ci danno un boost di idratazione extra che trasforma in un attimo il nostro sguardo.

Ormai il mondo online ci offre tantissime alternative, ma tra i più venduti su Amazon ci sono quelli di PLANTIFIQUE. I patch occhi del brand sono disponibili in kit da 5, 20 o 30 paia da utilizzare ogni volta che ne abbiamo bisogno senza il rischio di rimanere senza. Al formato maxi si accompagna un prezzo mini che li renderà il trattamento di bellezza da non lasciarsi sfuggire più.

I patch occhi dalla formula avanzata

Il contorno occhi è la zona del viso che mostra maggiormente i segni del tempo e di affaticamento. La pelle sottile e delicata, subisce particolarmente lo stress causato dai cambiamenti climatici per questo ha bisogno di patch occhi come quelli di PLANTIFIQUE che hanno una formulazione ben studiata. Gli ingredienti mixati tra loro hanno un effetto intensivo, mentre presi singolarmente agiscono sui diversi livelli assicurando sempre un risultato ottimale. Il collagene idrolizzato ad esempio, insieme all’acido ialuronico idratano la pelle in profondità riducendo le rughe.

Altrettanto efficace per ottenere un contorno occhi riposato è l’allantoina che lenisce, esattamente come fa l’oro a cui va aggiunta anche un’azione rinfrescante.

Tra gli ingredienti da tenere d’occhio per la sua efficacia poi, c’è anche il glucomannano che svolge un compito fondamentale per il benessere della pelle: va a creare come un film sulla cute del contorno occhi. In questo modo protegge l’area dal freddo o dal caldo eccessivo complici nel rendere la zona particolarmente secca.

A rendere la formula dei patch PLANTIFIQUE ancora più efficace arriva la caffeina che riduce i vasi sanguigni congestionati migliorando la circolazione sanguigna e riducendo le linee sottili.

I patch occhi PLANTIFIQUE sono versatili e facili da utilizzare

La skincare è un modo per prenderci cura di noi stesse e i prodotti per essere efficaci devono essere adatti al nostro tipo di cute. I patch occhi PLANTIFIQUE piacciono agli utenti che li hanno provati proprio perché hanno un dettaglio da non trascurare: sono adatti a qualsiasi tipo di pelle. Che la cute del contorno occhi sia secca, grassa o mista non ha importanza, gli ingredienti presenti all’interno dei patch riusciranno ad attenuare e a schiarire le occhiaie restituendo un contorno occhi molto più idratato.

Il kit di PLANTIFIQUE non è efficace solo su ogni tipo di pelle, può essere utilizzato anche su collo, guance e fronte perché grazie alla presenza del collagene e dell’acido ialuronoco riduce le linee sottili e le rughe anche in queste zone.

Come se non bastasse sono facili da usare: non dovete fare altro che applicarli sulla pelle pulita e lasciarli agire dai 15 ai 20 minuti. Una volta trascorso il tempo di posa dovete rimuoverli e massaggiare il contorno occhi per far assorbire i residui e in pochi minuti avrete uno sguardo molto più luminoso.

