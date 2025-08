Una nuova ossessione beauty che diventa l'accessorio perfetto da utilizzare anche per strada o in viaggio: sono i patch occhi con logo e non ne potremo più fare a meno

123RF Patch occhi: quelli logati li usi sempre

Perfetti per idratare e per regalare un boost di benessere alla zona del contorno occhi, ma anche accessori di tendenza da sfoggiare senza paura: sono i patch occhi con logo, il nuovo must have da indossare, non solo quando si fa skin care, ma anche per uscire a fare la spesa o per un caffè con le amiche.

Non è difficile, ormai, vedere per strada (ma anche in video sui social), influencer o vip che li indossano mentre viaggiano o trascorrono normalmente la propria giornata tra impegni e momenti di relax. Perché non sono più un rimedio di cui fare uso solo dall’estetista o tra le mura di casa, ma una coccola da mostrare in pubblico.

Ancora di più se hanno il logo che li rende riconoscibili. Da oggetto meramente beauty a prodotto da indossare anche per strada, i patch occhi sono la soluzione per uno sguardo wow, da utilizzare in qualsiasi momento della giornata. Anche in viaggio.

Patch occhi, il logo c’è e si vede

Ci sono diversi brand famosi che hanno lanciato la moda di utilizzare patch occhi con il logo, oggetti che da semplici prodotti per la bellezza diventano così accessori da mostrare senza timore. Anzi, sono super cool e non si devono neppure nascondere dietro a grandi occhiali, ma possono essere sfoggiati in tante situazioni diverse.

Ci sono marchi diversi con fasce di prezzo che cambiano, così come cambiano le ragioni per cui vengono utilizzati: tutte però concorrono a rendere lo sguardo più riposato e disteso. Quindi i patch occhi diventano gli alleati di bellezza da inserire nella propria beauty routine, a casa ma anche per strada.

Patch occhi con logo: i prodotti da provare

Riutilizzabili (in alcuni casi), belli da vedere, minimal e che raccontano molto di noi: ad esempio che ci piace prenderci cura del nostro viso e che non rinunciamo a una coccola beauty quando ne abbiamo bisogno. Ci sono tantissimi patch occhi diversi, di marchi celebri e molto amati, riconoscibili perché logati.

Come quelli di Face D, che sono riutilizzabili, sottili e morbidi: vanno indossati nella area perioculare e lasciati in posa per circa 20 minuti (il tempo di un caffè al volo, ad esempio) arrivano con due campioncini di prova di creme per il contorno occhi.

Sephora

Compra i patch occhi di Face D su Sephora!

Gli eye patch di Seasonly sono arancioni e catturano la scena, oltre a questo sono riutilizzabili e vanno applicati e tenuti per circa 5 minuti. Servono per migliorare la penetrazione dei principi attivi della crema occhi abituale.

Sephora

Acquista su Sephora gli eye patch di Seasonly!

Rare Beauty propone otto paia di eye patch che vanno utilizzati quando si desidera idratare, levigare e rivitalizzare la pelle e ottenere uno sguardo più fresco in pochissimo tempo. Il risultato è una pelle più soda, uno sguardo riposato e le rughe sottili meno visibili.

Sephora

Compra gli eye patch di Rare Beauty su Sephora!

Sono logati Sephora, invece, quelli del brand realizzati in silicone e riutilizzabili. Hanno lo scopo di migliorare l’assorbimento dei principi attivi, basta posizionarli sopra uno spesso strato di crema o di siero pensato appositamente per il contorno occhi. Possono essere messi in frigo per dieci minuti prima del loro utilizzo.

Sephora

Acquista i patch occhi logati Sephora!

Eye Star di La Saponaria, infine, sono patch occhi riutilizzabili in silicone anch’essi pensati per rendere ancora più efficace il trattamento che scegliamo per il nostro contorno occhi, andando a restituire uno sguardo più levigato e un aspetto maggiormente riposato.

Eye Star di La Saponaria Patch occhi riutilizzabile di La Saponaria

Resta aggiornata su tutti i migliori prodotti di bellezza, su trend e mode del momento, basta iscriverti al nostro canale Telegram dedicato al beauty per non perdere nessuna offerta.