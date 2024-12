Fonte: Ansa Occhi riposati e sguardo favoloso come Jessica Alba: prova questi patch occhi

Avete presente quando i vostri occhi appaiono stanchi e gonfi? Tutto si ripercuote anche sul viso, che sembra più spento. Ma c’è una coccola perfetta per rimediare e regalare allo sguardo una dose di energia in più.

Si tratta dei patch occhi con retinolo, e tanti altri ingredienti, di Grace & Stella, che promettono di rivitalizzare e di rigenerare gli occhi durante l’applicazione. L’ottima notizia è che la confezione da 24 paia può essere nostra a un prezzo super conveniente, grazie al 20% di sconto applicato sul prodotto: maggiori dettagli al link.

Patch occhi, il segreto di uno sguardo al top

Si applicano sul viso per una ventina di minuti e si rigenera lo sguardo: è quello che promettono di fare i patch occhi di Grace & Stella, prodotti ricchi di retinolo e altri ingredienti, che non solo vanno a ridurre le rughe sottili ma rimpolpano la pelle. Grazie all’applicazione si può andare a eliminare quell’aspetto stanco dai nostri occhi, restituendo luminosità non solo a loro, ma a tutto il nostro viso. E il brand ricorda che sono stati utilizzati anche da alcune celeb, come Jessica Alba.

L’offerta in occasione del Black Friday 2024 è davvero conveniente e ci permette di ricevere a casa una confezione di 24 coppie di colore viola, per eliminare le occhiaie, a un ottimo prezzo dal momento che lo sconto ammonta al 20%: scopri di più cliccando il link.

Lo sguardo risulterà illuminato, rivitalizzato e sgonfiato per affrontare al meglio la giornata, sfoggiando un aspetto fresco e riposato. Infatti, i patch vanno a eliminare le occhiaie, a sgonfiare le borse e a ridurre rughe e linee sottili.

Come si usano i patch occhi e le alternative

L’uso dei patch occhi di Grace & Stella è davvero semplice. I passaggi sono quattro: prima di tutto si deve lavare il viso con acqua tiepida e asciugarlo, poi si devono applicare sotto gli occhi. Si devono lasciare agire per circa 15-20 minuti e, successivamente, si rimuovono massaggiando il liquido in eccesso.

Vi sono anche delle confezioni diverse, tra i prodotti i beauty da comprare in occasione del Bòack friday Amazon 2024, come quella in oro che contiene sei paia di patch energizzanti per occhi stanchi, che promettono di ridurre i segni dell’invecchiamento mentre nutrono e tonificano la pelle. Contengono – tra i tanti ingredienti – acido ialuronico, lo sconto è del 15% e per maggiori info devi cliccare il link.

Ammonta al 5% lo sconto su quelli di colore rosa, con acido ialuronico e che promettono un booster di collagene: sono 24 paia, ricchi di sostanze nutritive e regalano allo sguardo l’aspetto riposato proprio come dopo otto ore di sonno. Maggiori dettagli al link.

