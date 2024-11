Fatti bella col Black Friday. Skincare, make up e prodotti per capelli a prezzi wow su Amazon

Il Black Friday di Amazon è arrivato! Gli sconti folli (da non perdere) su skincare, make up e prodotti per capelli

La settimana del Black Friday di Amazon è finalmente arrivata! Ben 10 giorni di sconti su tutti i migliori prodotti di moda, beauty, casa, tecnologia e tanto altro ancora. L’occasione perfetta per fare acquisti, risparmiando e accedere a offerte pazzesche, regalandosi qualche coccola extra e preparando i doni di Natale.

Per la skincare, il make up e i prodotti per capelli quest’anno Amazon ha davvero esagerato, garantendo tantissimi sconti. Scopriamo come funziona l’offerta e quali sono le promozioni imperdibili.

Black Friday Amazon: quanto dura

Il Black Friday quest’anno dura ben 10 giorni – da giovedì 21 novembre a lunedì 2 dicembre 2024. Il periodo perfetto per trovare le offerte migliori e approfittare di prezzi davvero stracciati.

Black Friday Amazon: come funziona

Come funzionano le offerte del Black Friday di Amazon? Per accedere agli sconti non è necessario essere iscritti a Prime, le promozioni infatti sono aperte a tutti.

Va però sottolineato che l’abbonamento a Prime può essere molto utile per via dei vantaggi che offre, in particolare la spedizione gratuita in un giorno lavorativo.

Puoi scegliere l’abbonamento mensile (al soli 4,99€ al mese) o scegliere l’iscrizione annuale (a 49,90€). Puoi inoltre sfruttare il mese di prova gratuito per scoprire e apprezzare tutti i servizi Prime.

Sulla pagina principale potrai consultare migliaia di promozioni del Black Friday, scegliendo quello che preferisci. Non perderti le Offerte Top, che riguardano i prodotti con una valutazione di 3 stelle o superiore. Ottime pure le Offerte Lampo che però durano solo 12 ore, quindi è necessario affrettarsi!

Non dimenticare poi le offerte presenti su Amazon Seconda Mano. In questa sezione vengono rimessi in vendita i prodotti resi dagli utenti ad un prezzo scontato. Scegliendo l’usato (attentamente verificato da Amazon) potrai fare del bene non solo al tuo portafoglio, ma anche all’ambiente!

Le migliori offerte del Black Friday per il make up

Il Black Friday di Amazon è l’occasione perfetta per acquistare i prodotti di make up che hanno spopolato su Instagram e TikTok, ma soprattutto per rinnovare il tuo beauty con mascara, fondotinta e rossetti in super offerta!

Partiamo – non a caso – con un super bestseller di Amazon! Si tratta del Mascara Sky High di Maybelline New York che promette (e mantiene!) ciglia sensazionali. Definisce, incurva, volumizza e allunga, regalandoti uno sguardo favoloso! In occasione del Black Friday lo trovi scontato del 33% e ad un prezzo davvero piccolo.

Altra offerta, altro bestseller, ossia il fondotinta firmato L’Oréal Paris. Un prodotto dalla texture liquida, che uniforma e illumina l’incarnato. Adatto a tutti i tipi di pelle, ha una formulazione a base di acido ialuronico che regala una pelle idratata e favolosa. Non solo è il più venduto su Amazon, ma per il Black Friday è anche scontato del 21%.

Per completare il make up non poteva mancare un rossetto liquido. A lunga durata, ovviamente, e con una formula matte che però non secca le labbra. No transfer, il L’Oréal Paris Rossetto Liquido dura 24 ore e nella tonalita rouge è davvero spettacolare! In più costa meno di 10 euro grazie agli sconti del Black Friday!

Se ti piacciono i rossetti allora non puoi perderti un altro lipstick iconico e che ha spopolato sui social. Si tratta della tinta labbra di Maybelline New York Vinyl Link. Ha un effetto vinilico e dura sino a 16 ore, donandoti un finish luminosissimo e senza sbavature.

Anche tu hai voglia di ridefinire il tuo sguardo partendo dalle sopracciglia? Allora perché non approfittare degli sconti del Black Friday? In offerta trovi la matita per sopracciglia NYX Professional Makeup. Grazie allo scovolino piatto per sfumare e alla formula cremosa consente di definire le sopracciglia con facilità. Le tonalità fra cui scegliere sono davvero tante e il prezzo è scontato del 27%.

Le migliori offerte del Black Friday per la skincare

Sei appassionata di skincare oppure vuoi testare qualche nuovo prodotto e prenderti cura della tua pelle? Il Black Friday di Amazon è l’occasione giusta per avere accesso a tantissime offerte!

Si parte con i kit di CeraVe, un marchio amatissimo dalla influencer beauty che puoi trovare scontato. Il Kit Detersione di CeraVe è perfetto sia per pelli normali che secche. Comprende un detergente idratante per il viso a base di acido ialuronico e un detergente da viaggio.

Kit Detersione di CeraVe Kit Detersione viso e corpo

Da non perdere pure la super offerta sul Kit Skincare Pelle secca, sempre di CeraVe. Indispensabile per idratare in profondità la pelle del viso e renderla meravigliosa. I prodotti sono studiati per le pelli secche o molto secche e, come svelano le recensioni, sono super efficaci!

Offerta Kit Skincare Pelle secca Kit per pelle secca CeraVe

Se cerchi una crema antirughe invece non perderti l’iconica Crema Protettiva Anti-Età di La Roche Posay. La sua formulazione contiene niacinamide e acido ialuronico, crea uno schermo protettivo contro i raggi UVA e UVB, attenuando le rughe, rimpolpando e uniformando l’incarnato.

Tante le offerte anche sui sieri viso, in occasione del Black Friday puoi trovare alcuni bestseller a prezzi folli. Come il siero ridensificante e riparatore by Collistar, scontato del 39%. Un prodotto amatissimo dagli utenti, con un’azione ridensificante e nutriente.

Offerta Siero Collistar Siero ridensificante Collistar

Oppure il kit di sieri della L’Oréal. Un cofanetto antirughe, ideale per pelli mature, che comprende il siero viso giorno con acido ialuronico e quello ideale per la notte a base di retinolo.

Offerta Cofanetto sieri viso Sieri viso antirughe

Da provare, in occasione del Black Friday, anche il balsamo labbra più amato dalle celebrity. Si tratta di Burt’s Bee, un prodotto a base di cera d’api che ora costa meno di 10 euro e su Amazon è disponibile in un kit con ben quattro gusti.

Non mancano poi le offerte per i dispositivi viso. Fra i più apprezzati c’è il massaggiatore con luce LED che garantisce un effetto lifting non solo sulla pelle del volo, ma anche sul collo, tonificando e rassodando al massimo.

Super sconto pure per i dispositivi FOREO, in particolare la spazzola Luna Mini. In silicone, compatta e ultra-igienica, promette di regalare una pulizia viso profonda, rendendola la pelle luminosa e favolosa. Lo sconto è piuttosto consistente e le recensioni davvero positive!

Provalo insieme al detergente firmato FOREO. Uno struccante per la pulizia del viso che minimizza i pori e nutre la pelle grazie alla presenza della vitamina E. Il risultato – secondo le recensioni – è un incarnato luminoso e una pelle del viso morbidissima. Il prezzo? Nel periodo del Black Friday costa la metà! Un vero e proprio affare!

L’ultimo dispositivo in offerta da provare è il rullo Gua Sha Viso che promette davvero miracoli per ridurre le rughe e rimpolpare.

Offerta Rullo Gua Sha viso Rullo in pietra per viso

Le migliori offerte del Black Friday per la cura dei capelli

Su Amazon è possibile trovare tantissimi prodotti per prendersi cura dei capelli e realizzare uno styling a regola d’arte. Nella settimana del Black Friday fioccano offerte imperdibili per una chioma luminosa, splendida e perfetta!

Partiamo dagli sconti più consistenti, ossia quelli sui prodotti Faszin, scontati addirittura oltre il 70%. Per le tue acconciature potrai scegliere il Faszin Asciugacapelli Professionale, un phon professionale con tre impostazioni di temperatura, un diffusore e pulsante di aria fredda.

Offerta Phon Faszin Phon professionale

Oppure testare la potenza di Faszin Phon con motore AC e due bocchette per sfruttare l’aria calda e asciugare in fretta i capelli, in modo impeccabile.

Offerta Faszin Phon Asciugacapelli ionico

Per gli appassionati di styling non può mancare l’offerta su un prodotto top della Babyliss, una spazzola rotante con quattro accessori e funzione ionica anti-crespo, per fissare la piega e goderti capelli favolosi.

Offerta Spazzola rotante Babyliss Spazzola rotante con accessori

Se cerchi una piastra, il Black Friday è l’occasione giusta per comprarla. Su Amazon infatti trovi in sconto tantissimi modelli, da quello di Remington, scontato addirittura del 27% con un rivestimento in ceramica e olio di mandorla.

Remington Piastra Capelli Piastra Remington con rivestimento in ceramica

Al modello di piastra GHD più conosciuto, il Chronos. Una piastra black che regala capelli liscissimi in pochi secondi.

Offerta Piastra GHD Chronos Piastra per capelli GHD

E lo shampoo? Su Amazon, in occasione del Black Friday, puoi acquistare e provare quello più apprezzato sui social e nelle recensioni. Firmato L’Oréal Paris, promette un vero e proprio trattamento ricostituente simile alla laminazione.

Prova il kit completo Glycolic Gloss con shampoo illuminante, balsamo, trattamento laminazione in cinque minuti e siero senza risciacquo. Per una chioma morbidissima e splendida sin dal primo utilizzo. Il prezzo? Davvero piccolo grazie al Black Friday.

Trattamento capelli con acido glicolico Kit capelli L'Oréal Paris con acido glicolico

Largo spazio pure ai trattamenti alla cheratina, che su Amazon trovi super scontati. Fra i più validi c’è quello di Capello Point, un trattamento ideale per capelli deboli e sfibrati, con shampoo ristrutturante, siero, maschera ricostituente e cheratina liquida ultra nutriente.

Offerta Trattamento per capelli Trattamento ricostruzione alla cheratina

Scontatissimo anche un prodotto diventato virale su Instagram e TikTok. Si tratta del termo protettore di Freshly Cosmetic. Uno spray per capelli a base di cheratina che crea uno schermo protettivo contro i danni causati non solo dal phon e dagli strumenti a caldo per lo styling, ma anche dagli agenti atmosferici.

Hai i capelli ricci e vuoi prendertene cura nel modo giusto? Su Amazon si può trovare in occasione del Black Friday un kit molto amato dagli utenti e super recensito. Si tratta del Metodo Curly di Cocunat che dona ricci perfetti in due soli passaggi. Il leave in nutre e districa, mentre il booster definisce i ricci. Il costo? Scontato del 26%!

