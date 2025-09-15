Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

iStock Offerte e sconti: cosa acquistare per la tua bellezza

Fare shopping mirato e intelligente significa acquistare tutto ciò di cui abbiamo bisogno quando lo possiamo avere in offerta. Ecco che comprare quello che serve per la nostra bellezza e farlo a prezzi stracciati, diventa la coccola che ci meritiamo e che ci possiamo concedere approfittando dei ribassi incredibili che ci propone ogni giorno Amazon.

E allora spazio a creme, sieri, dispositivi per lo styling dei capelli, ma anche a prodotti per il make-up. Ancora meglio se sfruttiamo le spedizioni veloci e gratuite di Amazon Prime: se non siamo iscritti al programma possiamo sfruttare il mese di prova gratuito. Riceveremo i nostri acquisti in pochissimo tempo e senza ulteriori spese, oltre ad avere accesso a tutti i servizi correlati come musica, serie tv, film e libri.

Creme: le migliori da acquistare per il nostro viso

Scegliere la crema giusta per la nostra tipologia di pelle del viso è di fondamentale importanza, perché gli ingredienti, la formulazione, le specifiche sul suo utilizzo sono tutto ciò che ci serve per donare un boost di benessere al nostro incarnato.

A allora spazio a prodotti mirati per le rughe come Mizon Crema Power Lifting al Collagene: contiene collagene marino al 75%, idrata profondamente e aiuta a rendere la pelle più elastica, oltre a donarle un bagliore radioso. Tra gli ingredienti anche adenosina, acido ialuronico e peptidi per il sollevamento.

È di Krealis la crema viso anti-rughe, idratante con acido ialuronico, coenzima Q10 e oli come argan e rosa mosqueta, oltre a questi la formulazione contiene: vitamina C, niacinamide, aloe vera e vitamina E. Promette di riattivare la rigenerazione cellulare e riempire le rughe dall’interno. È il perfetto trattamento antiage che non unge ma si assorbe in maniera rapida.

È pensata per la notte, invece, Revolution Pro Miracle Night Cream: che mentre si dorme va a ripristinare il nostro incarnato. Formulata con ingredienti pensati per aumentare la produzione naturale di collagene, regala una pelle fresca e rimpolpata. Contiene: retinolo, squalene, olio di ricino, vitamina E, cellule staminali dell’olivo e coenzima Q10.

L’Occitane propone una crema viso ultra-ricca al Karité (contiene il 25% di burro di Karité), che si fonde con la pelle e che tra gli ingredienti possiede Omega-3 e Omega-6. Adatta alla pelle secca e sensibile, la protegge e nutre per 48 ore.

Sieri viso: tutto di cui abbiamo bisogno

Tra i passaggi di una corretta skincare c’è anche l’uso dei sieri viso. Scegliere quello più adatto a noi è importante per ottenere i risultati che desideriamo.

Mizon, ad esempio, ne propone uno con estratto di bava di lumaca, pensato per la cura avanzata della pelle: promette di riparare e ridurre imperfezioni e rughe. Infatti i due ingredienti combinati, ovvero bava di lumaca e adenosina, gli permettono di avere proprietà anti-età e di andare a rendere la pelle più elastica, tonificata e con rughe e linee sottili ridotte.

Il siero al retinolo con niacinamide, acido ialuronico e vitamina C di Krealis, poi, promette di migliorare la texture del viso, ridurre rughe e linee sottili stimolando la produzione di collagene ed elastina. Inoltre, rende meno evidenti le macchie scure, l’acne e le imperfezioni.

Per chi predilige i kit, invece, quelli di Elbbub sono un mix efficace per ogni viso: sono tre e si tratta di siero alla vitamina C, siero all’acido ialuronico e siero al retinolo. Promettono di essere antirughe, anti-macchie, antietà e illuminanti e sono adatti a viso (compresa l’area delicata del contorno occhi), collo e décolleté.

Styling dei capelli: gli accessori di cui non potrai più fare a meno

Avere una chioma sempre perfetta, a casa come in salone e in ogni momento della settimana, significa sentirci bene sempre. Ci sono alcuni dettagli che possono fare la differenza in un look e avere dei bei capelli, per molte, è uno di quegli aspetti apparentemente minimali, ma di fondamentale importanza.

E lo si può fare acquistando i giusti dispositivi per lo styling, come la spazzola ad aria calda BaByliss Hydro-Fusion 4in1, con quattro accessori intercambiabili, ad aria calda e con la funzione ionica anti-crespo. Non solo modella e dona volume, ma asciuga e liscia. Un vero e proprio mai più senza per la nostra haircare routine.

È una spazzola termica senza fili quella di Leeko, si chiama Thermal Brush ed è l’alleata di cui abbiamo bisogno per capelli perfetti. Ci permette di lisciarli, o di arricciarli, ha 4 livelli di temperatura ed emana milioni di ioni al plasma che riducono l’effetto crespo.

Per arricciare i capelli, invece, c’è il ferro di BaByliss che si chiama Satin Touch: ha un diametro di 38 mm, 10 impostazioni di temperatura regolabili da 110°C a 180°C, si riscalda in fretta e si spegne da solo.

Make-up che passione: labbra al centro

Le labbra sono spesso le protagoniste del nostro make-up: scegliere i prodotti più adatti per renderle favolose è il segreto beauty per essere sempre perfette.

Ad esempio, con l’acquisto di una tinta labbra che promette di restare al suo posto per tutto il giorno: come Super Stay Matte Ink di Maybelline. La sua durata si aggira intorno alle 16 ore, il che significa che la mettiamo la mattina e che la nostra bocca risulta perfetta fino a sera. È coprente e uniforme con una sola passata.

Oppure si può optare per un balsamo colorato come quello di Lophe: Lip Butter Balm è idratante e a lunga durata, trattiene l’umidità, previene la secchezza e ha una consistenza leggera e non grassa. Favoloso sulla pelle.

