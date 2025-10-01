È arrivato il momento di prenderci cura della nostra bellezza. Sconti anche oltre il 50% sui prodotti più amati

Dai phon di marchi top, a trattamenti per capelli, fino a creme per il viso e make-up: tutti i migliori affari da comprare ora

Foto di Virginia Leoni

Virginia Leoni

Giornalista e Lifestyle Editor

Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

Pubblicato: 1 Ottobre 2025 08:28

iStock
Le migliori offerte di bellezza per coccolarci

L’estate è la stagione delle feste, delle serate che non finiscono mai, del sole addosso e del “ne parliamo a settembre”. Ma ora che è finita, e con lei anche le incombenze che ci aspettavano al nostro rientro, è arrivato il momento giusto di fare shopping per acquistare tutto il necessario per trascorrere un autunno e un inverno all’insegna delle coccole casalinghe.

E il momento giusto per farlo è adesso proprio perché ci sono sconti incredibili sui migliori marchi. Quindi spazio a dispositivi per lo styling dei capelli, a shampoo formulati per renderli stupendi, oppure a creme per risultare ancora più belle.

Archiviata la stagione del “sole addosso” è arrivata quella della cura e del tempo da dedicare a noi stesse.

Beauty: i migliori sconti del primo ottobre 2025

Styling, phon e non solo: gli imperdibili per i capelli

Tutte noi desideriamo sfoggiare una chioma sempre in ordine, acconciata nel migliore dei modi e che appare lucida, sana e bellissima. Ma non sempre abbiamo il tempo o la manualità per uno styling perfetto. La soluzione arriva dai dispositivi giusti, quelli che ci permettono di rendere i nostri capelli perfetti senza troppo sforzo.

Tra i migliori asciugacapelli c’è Helios di Ghd: professionale, leggero e che promette un’asciugatura rapida. Il risultato sono capelli molto più lucenti, ma anche senza l’effetto crespo e con una piega proprio come quella che abbiamo sempre sognato. Ha la tecnologia Areoprecis, quella a ioni e un beccuccio professionale. Lo sconto è imperdibile e lo compriamo con un ribasso del 32% sul prezzo consigliato.

Helios di Ghd
Helios di Ghd
    168,41 EUR −12% 147,90 EUR Amazon Prime
    È di Rowenta, invece, il phon con il sistema Instant Dry con sei combinazioni di velocità – temperatura. Grazie agli ioni negativi, poi, viene ridotta l’elettricità statica e la chioma risulta morbida e più facile da disciplinare. Arriva con gli accessori, ovvero un concentratore e un diffusore.

    Phon Rowenta
    Phon Rowenta
      43,17 EUR −24% 32,99 EUR Amazon Prime
      Bellissima di Imetec è un altro di quegli asciugacapelli mai più senza: professionale, con ionizzatore per sfoggiare capelli idratati e morbidi, regala un’asciugatura ultra veloce che è tutto ciò di cui abbiamo bisogno quando ci manca il tempo (e succede spesso). Ha otto combinazioni aria – temperatura e un diffusore per ricci definiti, voluminosi ed elastici.

      Phon Bellissima di Imetec
      Phon Bellissima di Imetec
        69,00 EUR −14% 59,00 EUR Amazon Prime
        Babyliss propone un asciugacapelli rose gold con funzione ionica anti – crespo e un’asciugatura veloce proprio come l’abbiamo sempre desiderata. Ha tre impostazioni di calore, due velocità ed è leggero. Lo sconto è del 59% sul prezzo consigliato.

        Phon Babyliss
        Phon Babyliss
          79,90 EUR −50% 39,90 EUR Amazon Prime
          La spazzola per acconciature di Cecotec è InstantCare 400 Travel Brush: sono tanti gli ottimi motivi per acquistarla. A partire dal prezzo scontato del 45%, ma non solo. Infatti ha due teste cilindriche, che ci permettono di arricciare i capelli in entrambe le direzioni, e la tecnologia Coanda. Questa fa in modo che l’aria segua la superficie, così i capelli si avvolgono creando ricci senza alcuno sforzo. Riduce l’effetto crespo, lascia i capelli lucidi e ha tre impostazioni di temperatura.

          Cecotec InstantCare 400 Travel Brush
          Cecotec InstantCare 400 Travel Brush
            66,90 EUR −45% 36,90 EUR Amazon Prime
            La piastra per capelli in titanio di Dekuri si può utilizzare per creare un liscio pazzesco o dei ricci bellissimi. Inoltre ha 20 milioni di ioni negativi e dona una chioma luminosa e morbida, riducendo l’effetto crespo. Lo sconto è del 75% e c’è anche un coupon.

            Piastra Dekuri
            Piastra Dekuri
              159,99 EUR −75% 39,99 EUR Amazon Prime
              Infine, Rowenta CF9540 Brush Activ Premium Care: è una spazzola rotante con setole naturali e un motore potente che ci facilita lo styling e l’asciugatura. L’aspetto più furbo? È adatta a ogni lunghezza. Senza dimenticare che è facile da usare.

              Rowenta CF9540 Brush Activ Premium Care
              Rowenta CF9540 Brush Activ Premium Care
                55,50 EUR −28% 39,99 EUR Amazon Prime
                Shampoo, balsami e trattamenti: i prodotti top

                Usare gli shampoo e i prodotti migliori per la nostra chioma è il primo step per sfoggiare capelli favolosi. Tra i più amati vi è il trattamento Laminazione 5 min di L’Oréal Paris Elvive. Come funziona? Sigilla le cuticole e regala una lucentezza che promette di durare a lungo. L’applicazione è davvero semplice e veloce: dopo il lavaggio si lascia in posa per cinque minuti e si sciacqua il tutto. Ora lo paghiamo meno della metà rispetto al prezzo consigliato.

                Trattamento Laminazione 5 min di L'Oréal Paris Elvive
                Trattamento Laminazione 5 min di L'Oréal Paris Elvive
                  9,90 EUR Amazon Prime
                  Acquista su Amazon

                  Lo shampoo RestivOil è extra delicato ed è pensato per capelli normali. Pulisce in maniera efficace senza alterare il film idrolipidico cutaneo.

                  Shampoo RestivOil extra delicato
                  Shampoo RestivOil extra delicato
                    11,89 EUR −5% 11,29 EUR Amazon Prime
                    I prodotti Ghd per una chioma wow

                    Ghd è uno di quei marchi che sono una garanzia di qualità e i prodotti che mette in vendita sono davvero amatissimi. Come il trattamento Rehab che ora possiamo acquistare con uno sconto del 22% sul prezzo consigliato: agisce andando a sigillare le cuticole e rinforzando le fibre capillari danneggiate e si attiva con il calore.

                    Ghd Rehab
                    Ghd Rehab
                      28,90 EUR −20% 23,10 EUR Amazon Prime
                      Curly Ever After di Ghd, invece, è uno spray modellante per capelli ricci che protegge dal calore, grazie alla formazione di uno strato protettivo sulla superficie della chioma.

                      Ghd Curly Ever After
                      Ghd Curly Ever After
                        21,00 EUR −5% 19,90 EUR Amazon Prime
                        Bodyguard, infine, è uno spray e offre maggiore protezione del colore, andando a salvaguardare i capelli dallo sbiadimento e dalla decolorazione.

                        Ghd Bodyguard
                        Ghd Bodyguard
                          22,41 EUR −6% 21,00 EUR Amazon Prime
                          Creme viso

                          Gli sconti pazzeschi nel comparto beauty coinvolgono anche le creme, infatti questo è il momento giusto per fare incetta di prodotti per sperimentare nuove routine di skincare. Tra le creme viso si può provare quella con mandorla di Sicilia e indicata per pelli sensibili di Omia: ha un’azione idrante e protettiva e ha una formula lenitiva. Lo sconto è di oltre il 60%.

                          Crema viso Omia
                          Crema viso Omia
                            10,80 EUR −62% 4,09 EUR Amazon Prime
                            È del 45%, invece, lo sconto applicato sul prezzo consigliato della crema Lift hd + Sculpt di Collistar. È la scelta giusta per chi desidera un prodotto liftante e rimodellante per viso e collo. Inoltre va a stimolare la produzione di collagene ed elastina.

                            Crema Lift hd + Sculpt di Collistar
                            Crema Lift hd + Sculpt di Collistar
                              45,60 EUR −14% 39,20 EUR Amazon Prime
                              Make-up viso

                              Dal trucco più importante, a quello più leggero: ognuna di noi è diversa e, la prima cosa da capire quando si parla di make-up, è che tipo di base fa di più al caso nostro.

                              Per chi sogna un viso favoloso e protetto, ad esempio, la risposta arriva da Bright Reveal: un fluido UV e colorato di L’Oreal. Offre una protezione 50 SPF ad ampio spettro, corregge e uniforma l’incarnato e nasconde macchie e segni dell’età.

                              Bright Reveal di L’Oreal
                              Bright Reveal di L’Oreal
                                10,99 EUR −5% 10,44 EUR Amazon Prime
                                Infaillible 32H è un fondotinta, sempre di L’Oreal, con protezione solare SPF 25 e una formula waterproof e idratante. Promette di durare fino a 32 ore.

                                È di Clinique il fondotinta liquido Even Better con SPF 15 che, non solo va a illuminare il viso e a rendere perfetto ogni look, ma promette di agire su rughe, macchie scure e segni dell’acne.

                                Clinique fondotinta Even Better
                                Clinique fondotinta Even Better
                                  19,90 EUR −20% 15,92 EUR Amazon Prime
                                  Prodotti top per regalarci una coccola e per affrontare la nuova stagione con gli alleati giusti per la nostra bellezza.

