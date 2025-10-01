Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

L’estate è la stagione delle feste, delle serate che non finiscono mai, del sole addosso e del “ne parliamo a settembre”. Ma ora che è finita, e con lei anche le incombenze che ci aspettavano al nostro rientro, è arrivato il momento giusto di fare shopping per acquistare tutto il necessario per trascorrere un autunno e un inverno all’insegna delle coccole casalinghe.

E il momento giusto per farlo è adesso proprio perché ci sono sconti incredibili sui migliori marchi. Quindi spazio a dispositivi per lo styling dei capelli, a shampoo formulati per renderli stupendi, oppure a creme per risultare ancora più belle.

Archiviata la stagione del “sole addosso” è arrivata quella della cura e del tempo da dedicare a noi stesse.

Beauty: i migliori sconti del primo ottobre 2025

Styling, phon e non solo: gli imperdibili per i capelli

Tutte noi desideriamo sfoggiare una chioma sempre in ordine, acconciata nel migliore dei modi e che appare lucida, sana e bellissima. Ma non sempre abbiamo il tempo o la manualità per uno styling perfetto. La soluzione arriva dai dispositivi giusti, quelli che ci permettono di rendere i nostri capelli perfetti senza troppo sforzo.

Tra i migliori asciugacapelli c’è Helios di Ghd: professionale, leggero e che promette un’asciugatura rapida. Il risultato sono capelli molto più lucenti, ma anche senza l’effetto crespo e con una piega proprio come quella che abbiamo sempre sognato. Ha la tecnologia Areoprecis, quella a ioni e un beccuccio professionale. Lo sconto è imperdibile e lo compriamo con un ribasso del 32% sul prezzo consigliato.

È di Rowenta, invece, il phon con il sistema Instant Dry con sei combinazioni di velocità – temperatura. Grazie agli ioni negativi, poi, viene ridotta l’elettricità statica e la chioma risulta morbida e più facile da disciplinare. Arriva con gli accessori, ovvero un concentratore e un diffusore.

Bellissima di Imetec è un altro di quegli asciugacapelli mai più senza: professionale, con ionizzatore per sfoggiare capelli idratati e morbidi, regala un’asciugatura ultra veloce che è tutto ciò di cui abbiamo bisogno quando ci manca il tempo (e succede spesso). Ha otto combinazioni aria – temperatura e un diffusore per ricci definiti, voluminosi ed elastici.

Babyliss propone un asciugacapelli rose gold con funzione ionica anti – crespo e un’asciugatura veloce proprio come l’abbiamo sempre desiderata. Ha tre impostazioni di calore, due velocità ed è leggero. Lo sconto è del 59% sul prezzo consigliato.

La spazzola per acconciature di Cecotec è InstantCare 400 Travel Brush: sono tanti gli ottimi motivi per acquistarla. A partire dal prezzo scontato del 45%, ma non solo. Infatti ha due teste cilindriche, che ci permettono di arricciare i capelli in entrambe le direzioni, e la tecnologia Coanda. Questa fa in modo che l’aria segua la superficie, così i capelli si avvolgono creando ricci senza alcuno sforzo. Riduce l’effetto crespo, lascia i capelli lucidi e ha tre impostazioni di temperatura.

La piastra per capelli in titanio di Dekuri si può utilizzare per creare un liscio pazzesco o dei ricci bellissimi. Inoltre ha 20 milioni di ioni negativi e dona una chioma luminosa e morbida, riducendo l’effetto crespo. Lo sconto è del 75% e c’è anche un coupon.

Infine, Rowenta CF9540 Brush Activ Premium Care: è una spazzola rotante con setole naturali e un motore potente che ci facilita lo styling e l’asciugatura. L’aspetto più furbo? È adatta a ogni lunghezza. Senza dimenticare che è facile da usare.

Shampoo, balsami e trattamenti: i prodotti top

Usare gli shampoo e i prodotti migliori per la nostra chioma è il primo step per sfoggiare capelli favolosi. Tra i più amati vi è il trattamento Laminazione 5 min di L’Oréal Paris Elvive. Come funziona? Sigilla le cuticole e regala una lucentezza che promette di durare a lungo. L’applicazione è davvero semplice e veloce: dopo il lavaggio si lascia in posa per cinque minuti e si sciacqua il tutto. Ora lo paghiamo meno della metà rispetto al prezzo consigliato.

Lo shampoo RestivOil è extra delicato ed è pensato per capelli normali. Pulisce in maniera efficace senza alterare il film idrolipidico cutaneo.

I prodotti Ghd per una chioma wow

Ghd è uno di quei marchi che sono una garanzia di qualità e i prodotti che mette in vendita sono davvero amatissimi. Come il trattamento Rehab che ora possiamo acquistare con uno sconto del 22% sul prezzo consigliato: agisce andando a sigillare le cuticole e rinforzando le fibre capillari danneggiate e si attiva con il calore.

Curly Ever After di Ghd, invece, è uno spray modellante per capelli ricci che protegge dal calore, grazie alla formazione di uno strato protettivo sulla superficie della chioma.

Bodyguard, infine, è uno spray e offre maggiore protezione del colore, andando a salvaguardare i capelli dallo sbiadimento e dalla decolorazione.

Creme viso

Gli sconti pazzeschi nel comparto beauty coinvolgono anche le creme, infatti questo è il momento giusto per fare incetta di prodotti per sperimentare nuove routine di skincare. Tra le creme viso si può provare quella con mandorla di Sicilia e indicata per pelli sensibili di Omia: ha un’azione idrante e protettiva e ha una formula lenitiva. Lo sconto è di oltre il 60%.

È del 45%, invece, lo sconto applicato sul prezzo consigliato della crema Lift hd + Sculpt di Collistar. È la scelta giusta per chi desidera un prodotto liftante e rimodellante per viso e collo. Inoltre va a stimolare la produzione di collagene ed elastina.

Make-up viso

Dal trucco più importante, a quello più leggero: ognuna di noi è diversa e, la prima cosa da capire quando si parla di make-up, è che tipo di base fa di più al caso nostro.

Per chi sogna un viso favoloso e protetto, ad esempio, la risposta arriva da Bright Reveal: un fluido UV e colorato di L’Oreal. Offre una protezione 50 SPF ad ampio spettro, corregge e uniforma l’incarnato e nasconde macchie e segni dell’età.

Infaillible 32H è un fondotinta, sempre di L’Oreal, con protezione solare SPF 25 e una formula waterproof e idratante. Promette di durare fino a 32 ore.

È di Clinique il fondotinta liquido Even Better con SPF 15 che, non solo va a illuminare il viso e a rendere perfetto ogni look, ma promette di agire su rughe, macchie scure e segni dell’acne.

Prodotti top per regalarci una coccola e per affrontare la nuova stagione con gli alleati giusti per la nostra bellezza.

