Il device per la crescita dei capelli a un prezzo mai visto e sconti del 50% su tutto: le offerte di oggi

Dalle frese per mani e piedi perfetti, ai prodotti per la cura e crescita dei capelli, senza dimenticare make-up ed extension: i migliori acquisti beauty da fare oggi

Foto di Virginia Leoni

Virginia Leoni

Giornalista e Lifestyle Editor

Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

Pubblicato: 16 Settembre 2025 09:53

Il device per la crescita dei capelli a un prezzo mai visto e sconti del 50% su tutto: le offerte di oggi
iStock
Bellezza di capelli, mani e make-up: le migliori offerte

Focus su unghie, capelli e make-up: ogni giorno Amazon propone offerte incredibili per la bellezza, che spaziano in tutti gli ambiti. E anche oggi 16 settembre si possono trovare sconti incredibili.

L’occasione giusta per fare il pieno di coccole e prenderci cura di noi. Ad esempio, acquistando una fresa, per poter tenere in ordine mani e piedi anche a casa: facile da usare, ci permette di rimuovere lo smalto, ma anche di agire sulle parti dure. Tra le offerte ve ne sono di dimensioni e prezzi diversi e sono l’oggetto da avere in casa per essere sempre favolose.

Oppure si possono acquistare device e prodotti per la crescita dei capelli: tra le offerte più interessanti della giornata vi è un casco per la crescita dei capelli che utilizza la terapia a luce rossa. Lo sconto è fenomenale.

Offerta
Casco laser per la crescita dei capelli di iKeener
Casco laser per la crescita dei capelli di iKeener
    189,99 EUR −16% 159,99 EUR Amazon Prime
    Acquista su Amazon

    E, ancora, extension per allungare e infoltire la chioma e make-up a prezzi iper-convenienti. E possiamo ricevere tutto a casa con spedizioni veloci e gratuite grazie ad Amazon Prime: se non abbiamo già attivato la sottoscrizione possiamo provare il servizio per un mese gratuitamente e goderci anche film, serie tv, musica, ebook e molto altro.

    Attiva Amazon Prime e sfrutta il mese di prova gratuito!

    Amazon: le migliori offerte beauty del 16 settembre

     

    Mani e piedi

    Sfoggiare mani e piedi in ordine è importante: è un biglietto da visita, un modo per prendersi cura di noi, ma anche per essere sempre perfette. Tra gli oggetti che ci possono aiutare in tal senso vi è la fresa: è come avere a casa nostra una spa per coccolarli.

    Tra le offerte migliori della giornata vi è quella Enniewi che propone una fresa per unghie professionale, rosa, dotata di una base che offre autonomia illimitata, mentre quando è staccata la batteria offre fino a 7 ore di utilizzo con una ricarica completa di 3 ore. Ha sette punte professionali e ci permette di tagliare, limare, incidere, rifinire, lucidare e rimuovere le cuticole.

    Offerta
    Fresa professionale Enniewi
    Fresa professionale Enniewi
      56,99 EUR −23% 43,99 EUR Amazon Prime
      Acquista su Amazon

      Bogseth, invece, propone un macchinario che permette di regolare la velocità e che è composto da tutto ciò che serve per prendersi cura delle proprie mani e piedi. Ci permette di rimuovere acrilico, gel, smalto, calli e pelle morta.

      Offerta
      Fresa Bogseth
      Fresa Bogseth
        37,99 EUR −21% 29,99 EUR Amazon Prime
        Acquista su Amazon

        Compatta, invece, la fresa di PKBD dotata di 12 punte specializzate per gel, cuticole spesse e calli, mentre ci permette di regolare la velocità. Pesa come una penna e si può utilizzare ovunque.

        Offerta
        Fresa di PKBD
        Fresa di PKBD
          24,99 EUR −8% 22,99 EUR Amazon Prime
          Acquista su Amazon

          Ha un prezzo bassissimo e dimensioni ridotte la fresa di Koofit: portatile, multifunzione e con manico ergonomico. Cosa ci permette di fare? Manicure, pedicure, lucidatura, modellatura, sistemazione cuticole, rimozione di unghie acriliche e gel.

          Offerta
          Fresa di Koofit
          Fresa di Koofit
            11,99 EUR −17% 9,99 EUR Amazon Prime
            Acquista su Amazon

            Device e prodotti per capelli

            I nostri capelli hanno bisogno di essere trattati con i prodotti e i device giusti: prendersi cura di loro significa non solo usare shampoo e maschere adatti alle loro esigenze, ma anche selezionare oli o device che promettono di coccolarli.

            Per chi vuole farli crescere o vuole agire contro la perdita esiste il casco di iKeener per sottoporre la chioma alla terapia con la luce. Il laser freddo permette di portare maggiore energia alle cellule, mentre stimola i follicoli piliferi e aiuta quelli del cuoio capelluto ad assorbire rapidamente i nutrienti, mentre promuove la crescita e previene la perdita. Il casco è sicuro da usare e ha un timer di 30 minuti, che corrisponde al tempo di terapia che viene raccomandato.

            Offerta
            Casco laser per la crescita dei capelli di iKeener
            Casco laser per la crescita dei capelli di iKeener
              399,99 EUR −34% 264,75 EUR Amazon Prime
              Acquista su Amazon

              Per chi, invece, preferisce gli oli, quello di rosmarino di Plobrt non solo si usa per i capelli, ma anche per ciglia e sopracciglia. Promette di stimolare la ricrescita attivando i follicoli e migliorando la circolazione sanguigna, nutrire e curare le doppie punte. È la soluzione per combattere la forfora.

              Offerta
              Olio al rosmarino di Plobrt
              Olio al rosmarino di Plobrt
                19,99 EUR −41% 11,83 EUR Amazon Prime
                Acquista su Amazon

                In alternativa vi è quello di Aliver – Pephuca: di alta qualità, va a stimolare la ricrescita dei capelli, li rende lucidi, forti e spessi ed è progettato per ogni tipologia di chioma. Si può usare anche sulla pelle, in maniera diretta oppure diluendolo.

                Offerta
                Olio al rosmarino di Aliver – Pephuca
                Olio al rosmarino di Aliver – Pephuca
                  14,99 EUR −22% 11,72 EUR Amazon Prime
                  Acquista su Amazon

                  È un olio di jojoba bio, poi, quello proposto da Foucaud Paris: validissimo dal momento che è multiuso, è adatto a capelli grassi e secchi e alla pelle grassa, mista, secca e con le rughe. Allevia anche le imperfezioni causate dall’acne.

                  Offerta
                  Olio jojoba di Foucaud Paris
                  Olio jojoba di Foucaud Paris
                    8,50 EUR −30% 5,99 EUR Amazon Prime
                    Acquista su Amazon

                    Extension per capelli

                    Le extension sono la soluzione per avere capelli folti e lunghi in pochissimi passaggi. Importante, ovviamente, che l’effetto finale sia naturale. Ci sono quelle da applicare a caldo, o quelle che si possono usare a proprio piacere per una serata, un evento o una giornata.

                    Tra le varie proposte vi sono quelle con capelli veri alla cheratina di Ugeat che possono anche essere tinti (sconsigliato il passaggio da scuri a chiari). Ci sono 50 ciocche per confezione e si possono usare per aumentare il volume o per allungare.

                    Offerta
                    Extension di Ugeat
                    Extension di Ugeat
                      52,99 EUR −38% 32,98 EUR Amazon Prime
                      Acquista su Amazon

                      Le extension di Moresoo sono realizzate con capelli veri, morbidi e lisci e si possono acconciare come più i desidera, inoltre sono facili da attaccare e grazie alla colla la caduta è ridotta.

                      Offerta
                      Extension di Moresoo
                      Extension di Moresoo
                        33,17 EUR −37% 20,94 EUR Amazon Prime
                        Acquista su Amazon

                        Hanno, infine, le clips le extension di Fshine, sono realizzate con capelli veri e – grazie alle mollette – si possono mettere e togliere a proprio piacimento. Un pacchetto contiene 7 pezzi di larghezza diversa e un totale di 18 clip.

                        Offerta
                        Extension di Fshine
                        Extension di Fshine
                          120,99 EUR −49% 61,48 EUR
                          Acquista su Amazon

                          Make-up

                          Tantissime le offerte del giorno per il make-up: il momento giusto per fare scorta è questo, così da avere tutto ciò che ci serve per lungo tempo. Tra le migliori proposte vi è il rossetto di Oulac, con una finitura metallica 3D grazie a pigmenti perlescenti e glitter, è altamente pigmentato, idratante e nutriente.

                          Offerta
                          Rossetto Oulac
                          Rossetto Oulac
                            6,96 EUR −5% 6,61 EUR Amazon Prime
                            Acquista su Amazon

                            Per sopracciglia definite e perfette, invece, si può acquistare la Micro Precision Eyebrow Pencil di Kiko con una punta piccola e precisa per ottenere un look finale strepitoso.

                            Offerta
                            Matita Kiko per sopracciglia
                            Matita Kiko per sopracciglia
                              10,99 EUR −28% 7,88 EUR Amazon Prime
                              Acquista su Amazon

                              Oppure si può optare per un set di trucchi con tutto quello che ci serve per uno sguardo che cattura l’attenzione: quello di FantasyDay, ad esempio, ci propone tantissimi prodotti diversi: quindi matite per gli occhi, ombretti e make-up per le sopracciglia.

                              Offerta
                              Set di trucchi FantasyDay
                              Set di trucchi FantasyDay
                                14,99 EUR −20% 11,99 EUR Amazon Prime
                                Acquista su Amazon

                                Resta aggiornata sulle novità, le offerte e gli sconti per la tua bellezza: iscriviti al nostro canale Telegram dedicato al beauty.

                                Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

                                Amazon Capelli Cura delle unghie