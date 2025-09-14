Il trattamento hair botox è l'ideale per coccolare la chioma e renderla favolosa: tutti i prodotti che possiamo usare

Getty Capelli wow con l'hair botox: i prodotti

Capelli belli, effetto naturale, che catturano la scena: ci sono tantissimi prodotti in commercio che sono pensati appositamente per regalare una coccola alla propria chioma, per valorizzarne la bellezza, ma anche per proteggerli o agire nel caso siano danneggiati.

Una delle risposte arriva dall’hair botox, ovvero trattamenti pensati appositamente per dare un nuovo boost di bellezza alla chioma, di qualunque tipologia e – soprattutto – è adatto anche a capelli tinti o trattati.

Sono trattamenti in formati diversi, adatti alle esigenze di ognuna di noi che regalano idratazione, un aspetto più pieno e ci permettono di dire addio all’effetto crespo.

Trattamenti botox per i capelli: quali provare

In commercio si trovano tantissimi trattamenti hair botox che possono rispondere alle diverse esigenze e che sono arricchiti con ingredienti che fanno bene alla chioma.

Tra questi vi è quello di Bright Professional Hair, una formula che contiene collagene e cheratina, ma anche 5 oligominerali essenziali, un mix di estratti vegetali, vitamine. Un prodotto che non solo ristruttura, ma rimpolpa anche i capelli dall’interno regalando un effetto visibile sin da subito. Ideale per dire addio all’effetto crespo, regala volume e luminosità. Si applica dopo il lavaggio ed è suddiviso in due flaconi.

Offerta Bright Professional Hair Con cheratina e collagene

Profésia, invece, mette in vendita 12 fiale che promettono un trattamento di ricostruzione profonda e ad azione intensiva effetto botox. Pensato in maniera particolare per quei capelli trattati, danneggiati e secchi che hanno bisogno di luminosità e morbidezza. Le fiale contengono olio d’Argan, macadamia e acido ialuronico.

Offerta 12 fiale Profésia Contengono olio d’Argan, macadamia e acido ialuronico

Il kit di Silium serve per ricostruire il capello regalandogli un effetto botox ed è composto da due prodotti diversi: un fluido di macadamia che ha un’azione idratante e ristrutturante e un boost con acido ialuronico. Va fatto una volta alla settimana e ha la durata di un mese.

Kit di Silium Composto da due prodotti diversi

Le maschere per capelli un effetto wow

Per chi preferisce le maschere da applicare alla chioma, in commercio si trovano anche prodotti di questo tipo, pensati appositamente per essere utilizzati come trattamento su capelli che hanno bisogno di una coccola aggiuntiva.

Beyn Beauty propone Magic Boto-Xpro: si tratta di una maschera ristrutturante, lisciante e rinforzante, progettata per capelli fragili e che si spezzano. Contiene acido ialuronico che idrata, rimpolpa, regala luminosità e aiuta i capelli a crescere. Si può usare due – tre volte a settimana e si lascia in posa per circa 30 minuti.

Magic Boto-Xpro Maschera di Beyn Beauty

Karseell, invece, mette in vendita una maschera al collagene, olio di Argan marocchino, essenza di Maca ed erbe naturali. L’azione è riparatrice ed è indicata per tutti i capelli, ma in particolare per quelli secchi e danneggiati. E regala una chioma idratata, liscia e lucente.

Offerta Maschera Karseell Con collagene ed olio di Argan marocchino

È di Fanola la maschera ricostruttrice Botugen Mask che tra i suoi ingredienti contiene acido ialuronico e cheratina: promette di lasciare i capelli lisci, lucenti, morbidi. Inoltre, ha un’ottima profumazione.

Maschera di Fanola Con acido ialuronico e cheratina

Pro Repair di Let me be agisce promuovendo ricostruzione e nutrizione dei capelli, inoltre è un trattamento levigante che dona vitalità alla chioma. Contiene olio di cocco, cheratina e collagene.

Si presenta in pratiche bustine, infine, il set di Edelstein: un kit ricostruzione effetto botox con cheratina. Le due bustine devono essere miscelate in un contenitore non metallico e il prodotto finale va distribuito sulla chioma. Per una ricostruzione del capello.

