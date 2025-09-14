Sos capelli. Arriva l’hair botox che ripara tutto

Il trattamento hair botox è l'ideale per coccolare la chioma e renderla favolosa: tutti i prodotti che possiamo usare

Foto di Virginia Leoni

Virginia Leoni

Giornalista e Lifestyle Editor

Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

Pubblicato: 14 Settembre 2025 10:00

Sos capelli. Arriva l’hair botox che ripara tutto
Getty
Capelli wow con l'hair botox: i prodotti

Capelli belli, effetto naturale, che catturano la scena: ci sono tantissimi prodotti in commercio che sono pensati appositamente per regalare una coccola alla propria chioma, per valorizzarne la bellezza, ma anche per proteggerli o agire nel caso siano danneggiati.

Una delle risposte arriva dall’hair botox, ovvero trattamenti pensati appositamente per dare un nuovo boost di bellezza alla chioma, di qualunque tipologia e – soprattutto – è adatto anche a capelli tinti o trattati.

Sono trattamenti in formati diversi, adatti alle esigenze di ognuna di noi che regalano idratazione, un aspetto più pieno e ci permettono di dire addio all’effetto crespo.

Trattamenti botox per i capelli: quali provare

In commercio si trovano tantissimi trattamenti hair botox che possono rispondere alle diverse esigenze e che sono arricchiti con ingredienti che fanno bene alla chioma.

Tra questi vi è quello di Bright Professional Hair, una formula che contiene collagene e cheratina, ma anche 5 oligominerali essenziali, un mix di estratti vegetali, vitamine. Un prodotto che non solo ristruttura, ma rimpolpa anche i capelli dall’interno regalando un effetto visibile sin da subito. Ideale per dire addio all’effetto crespo, regala volume e luminosità. Si applica dopo il lavaggio ed è suddiviso in due flaconi.

Offerta
Bright Professional Hair
Bright Professional Hair
Con cheratina e collagene
16,90 EUR −41% 9,90 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Profésia, invece, mette in vendita 12 fiale che promettono un trattamento di ricostruzione profonda e ad azione intensiva effetto botox. Pensato in maniera particolare per quei capelli trattati, danneggiati e secchi che hanno bisogno di luminosità e morbidezza. Le fiale contengono olio d’Argan, macadamia e acido ialuronico.

Offerta
12 fiale Profésia
12 fiale Profésia
Contengono olio d’Argan, macadamia e acido ialuronico
20,50 EUR −21% 16,14 EUR
Acquista su Amazon

Il kit di Silium serve per ricostruire il capello regalandogli un effetto botox ed è composto da due prodotti diversi: un fluido di macadamia che ha un’azione idratante e ristrutturante e un boost con acido ialuronico. Va fatto una volta alla settimana e ha la durata di un mese.

Kit di Silium
Kit di Silium
Composto da due prodotti diversi
14,90 EUR
Acquista su Amazon

Le maschere per capelli un effetto wow

Per chi preferisce le maschere da applicare alla chioma, in commercio si trovano anche prodotti di questo tipo, pensati appositamente per essere utilizzati come trattamento su capelli che hanno bisogno di una coccola aggiuntiva.

Beyn Beauty propone Magic Boto-Xpro: si tratta di una maschera ristrutturante, lisciante e rinforzante, progettata per capelli fragili e che si spezzano. Contiene acido ialuronico che idrata, rimpolpa, regala luminosità e aiuta i capelli a crescere. Si può usare due – tre volte a settimana e si lascia in posa per circa 30 minuti.

Magic Boto-Xpro
Magic Boto-Xpro
Maschera di Beyn Beauty
39,90 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Karseell, invece, mette in vendita una maschera al collagene, olio di Argan marocchino, essenza di Maca ed erbe naturali. L’azione è riparatrice ed è indicata per tutti i capelli, ma in particolare per quelli secchi e danneggiati. E regala una chioma idratata, liscia e lucente.

Offerta
Maschera Karseell
Maschera Karseell
Con collagene ed olio di Argan marocchino
39,99 EUR −25% 29,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

È di Fanola la maschera ricostruttrice Botugen Mask che tra i suoi ingredienti contiene acido ialuronico e cheratina: promette di lasciare i capelli lisci, lucenti, morbidi. Inoltre, ha un’ottima profumazione.

Maschera di Fanola
Maschera di Fanola
Con acido ialuronico e cheratina
12,10 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Pro Repair di Let me be agisce promuovendo ricostruzione e nutrizione dei capelli, inoltre è un trattamento levigante che dona vitalità alla chioma. Contiene olio di cocco, cheratina e collagene.

Pro Repair di Let me be
Pro Repair di Let me be
Contiene olio di cocco, cheratina e collagene
35,00 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Si presenta in pratiche bustine, infine, il set di Edelstein: un kit ricostruzione effetto botox con cheratina. Le due bustine devono essere miscelate in un contenitore non metallico e il prodotto finale va distribuito sulla chioma. Per una ricostruzione del capello.

Set di Edelstein
Set di Edelstein
Effetto botox, contiene cheratina
5,68 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Scopri offerte, sconti e prodotti da provare: iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alla bellezza.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Capelli