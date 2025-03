L’asciugacapelli perfetto è leggero, elimina l’effetto crespo e promette pieghe impeccabili. Ed è in sconto

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Alzi la mano chi non si è mai trovata con una chioma elettrica o dall’effetto crespo subito dopo averla asciugata e magari con pochissimo tempo per sistemarla prima di uscire. Sicuramente siamo in tante ad aver vissuto momenti così, con tanto di piega dell’ultimo secondo e di promesse a noi stesse per trovare una soluzione efficace e pratica. Ed ecco che la soluzione vi arriva proprio oggi, e ve la dona ghd, con il suo asciugacapelli professionale Helios, che elimina l’effetto crespo dalla chioma e che vi garantisce una piega perfetta nel tempo di un’asciugatura.

Un prodotto formidabile e che dovreste avere tutte tra i tool beauty da utilizzare per sfoggiare una chioma impeccabile e setosa in ogni momento della giornata. Un asciugacapelli che, ancora per poche ore, fino alle 23.59 di oggi, potrete avere in super sconto grazie alle offerte di primavera Amazon. Come dire, se state cercando il momento giusto per farvi un regalo e per farlo anche ai vostri capelli, quel momento è proprio adesso.

Perché avere l’asciugacapelli Helios di ghd

Ma cos’ha di così speciale e imperdibile l’asciugacapelli Helios di ghd? Beh, la domanda più facile sarebbe cosa non ha, e la risposta è che questo prodotto ha tutto quello che potreste desiderare da un asciugacapelli: praticità, performance e affidabilità.

Per prima cosa, è bene sapere che questo non è solo un asciugacapelli, ma è uno strumento di styling professionale, che è stato sviluppato dai migliori fisici, ingegneri e professionisti dello styling del team ghd e che, oltre a svolgere in modo ottimale la sua funzione di base di asciugatura della chioma, ne riduce anche drasticamente il tempo, rendendo i capelli molto più lucenti e morbidi. Un asciugacapelli super performante e dotato di una tecnologia del sistema acustico che ne abbassa anche i livelli di rumorosità, rendendo ancora più confortevole il tempo dello styling e con il massimo della semplicità nell’utilizzo.

Le caratteristiche dell’asciugacapelli Helios di ghd

Un prodotto leggero e comodo da usare, realizzato con un design ergonomico che vi permette di utilizzarlo in modo pratico e senza intoppi durante la vostra hair routine, anche dalle persone mancine, assicurandovi un controllo di styling migliore e una maneggiabilità senza precedenti.

Un asciugacapelli che non solo vi dona un’asciugatura della chioma a regola d’arte, in modo omogeneo e senza stressare la chioma con il calore (ovviamente ricordandovi di applicare un prodotto termoprotettore che vale sempre con ogni tool di styling), ma che garantisce anche l’eliminazione dell’effetto crespo sulla chioma e allo stesso tempo vi assicura una piega impeccabile.

Il tutto grazie all’avanzata tecnologia Areoprecis che unita a quella a ioni e al beccuccio professionale di cui è dotato l’asciugacapelli Helios, indirizzano il flusso d’aria in modo concentrato ma uniforme, eliminando l’effetto crespo e sublimando la chioma durante l’asciugatura.

Uno strumento immancabile tra i beauty tool da avere a portata di mano e che vi assicura un’asciugatura impeccabile come foste in un salone di bellezza e con il 30% in più di lucentezza sulla chioma asciutta.

Insomma, non c’è niente di meglio che farsi un regalo e se si tratta di Helios ve ne farete due: uno per voi e un per la vostra chioma.

