Comodo, compatto e che asciuga la chioma in un tempo rapidissimo e con il minimo rumore, l'asciugacapelli che sognavate è reale ed è ora in sconto

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Rapido, compatto e leggerissimo, l'asciugacapelli da avere è in sconto

Cosa c’è di meglio che farsi una piega perfetta? Forse solo potersela fare a casa propria e in pochissimi minuti. Utopia? Assolutamente no se si opta per un asciugacapelli rapido, leggero e silenzioso che asciuga la chioma in soli tre minuti e che vi garantisce una piega perfetta con il minimo sforzo (e in un tempo record). Un asciugacapelli come quello di Faszin, un tool che è una vera rivoluzione in fatto di cura della chioma e che vi permette di avere il massimo beneficio nel minor tempo possibile.

Offerta Faszin L’asciugacapelli rapido e silenzioso da avere ora

L’asciugacapelli di Faszin leggero e silenzioso è il tool da avere ora

Un asciugacapelli dotato di un motore brushless ad alta velocità, da 110.000 giri/min, e integrato da lame in alluminio ultraleggere che vi garantiscono di poter usufruire di un potente flusso d’aria fino a 50 m/s, in modo che la chioma, anche in caso capelli lunghi, si asciughi in soli 3 minuti. Un device che vi fa risparmiare tempo ma senza che la chioma ne risenta in fatto di cura e performance.

Un asciugacapelli da provare e che trovate adesso e solo per poche ore in sconto su Amazon, insomma, un regalo che vale la pena farsi. E non solo per la sua velocità di asciugatura. Questo device, infatti, è anche dotato di ben 12 modalità di asciugatura, con un display a 4 livelli di calore, 3 livelli di velocità e 1 pulsante di raffreddamento che sublima la chioma e che fissa la piega, adattandosi a ogni tipologia di capelli e di styling.

Un tool silenziosissimo, proprio grazie alla tipologia di motore di cui dispone che riduce il livello di rumore a meno di 69 dB e che quindi risulta meno “fastidioso” da utilizzare e da sentire durante l’uso.

Il tool per una chioma sublimata in soli 3 minuti

In più, grazie al suo sistema ionico, l’asciugacapelli di Faszin vi permette di godere di ben 200 milioni di ioni direttamente sulla chioma, che vi faranno ottenere una finitura brillante immediatamente dopo l’uso. Come dire, se volete un asciugacapelli professionale, leggero, silenzioso, ultra rapido e che doni alla chioma una lucentezza e una finitura più liscia, morbida e priva del fastidioso effetto crespo, il phon di Faszin è quello cha fa per voi.

Un asciugacapelli che, come detto, si adatta a ogni tipologia di chioma, dotato di un ugello per le acconciature di precisione e per un liscio perfetto, ma anche di un diffusore per garantirvi una chioma ricci e mossa perfetta, con uno styling definito e impeccabile.

Offerta Faszin L’asciugacapelli rapido e silenzioso da avere ora

Perché vale la pena averlo

E tutto con la semplicità unica di avere tra le mani un tool leggero e comodo da maneggiare, compatto e che nemmeno si sente, sia come peso che come rumore, garantendovi un’esperienza di asciugatura dal comfort ineguagliabile, in ogni senso possibile.

Insomma, i motivi per farsi un regalo non dovrebbero mai mancare, ma sapere che l’asciugacapelli di Faszin è adesso in sconto ve ne darà uno immediato, e che vale davvero la pena di soddisfare per avere questo tool subito pronto a esaudire ogni desiderio di styling della vostra chioma.

Sei in cerca di offerte? Iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram:

Offerte Tecnologia -> Clicca qui

Offerte per la Casa -> Clicca qui

Offerte Moda e Bellezza -> Clicca qui

Vuoi rimanere sempre aggiornata su tutte le novità beauty, moda e lifestyle? Iscriviti al nostro canale WhatsApp!