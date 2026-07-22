Comoda da usare e dai risultati professionali, la piastra per capelli da avere adesso è in sconto e ve ne innamorerete fin dal primo utilizzo

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Istock Capelli lisci e setosi con il minino sforzo con la piastra in super sconto

Se da un lato l’estate fa rima con beach waves e chiome ribelli, dall’altro c’è chi non può rinunciare a capelli super lisci, con la piega impeccabile e morbidi e setosi da mattina a sera. Ed è per questo che è il momento giusto per accaparrarsi un device che vi garantisce tutto questo, e anche di più: la piastra per capelli professionale al titanio di Faszin. Un alleato da avere con sé in vacanza (ma non solo), che ora trovate in super sconto.

Offerta Faszin La piastra per capelli da avere adesso

La piastra per capelli al titanio di Faszin è il tool da avere adesso

Un dispositivo che vi cambierà la chioma in meglio e che vi permette di ottenere un liscio come mai avreste sperato. Una piastra per capelli realizzata in titanio, che risulta più liscia del 150% rispetto alla ceramica. Grazie all’avanzato sistema 3D flottante e alla tecnologia HeatSyncX, scivola in modo fluido e senza intoppi sui capelli, anche su quelli più ribelli, ricci, mossi o spessi, senza tirarli o danneggiarli. Il risultato è un effetto liscio impeccabile dalla radice alle punte, con il minimo sforzo.

In più, proprio grazie a questo mix di materiali e tecnologie, la piastra per capelli di Faszin è anche il miglior alleato contro l‘effetto crespo: capace di donare una chioma setosa fin dal primo istante.

Come agisce sulla chioma

Un tool pratico e comodo da maneggiare, che grazie alle sue piastre da 30 mm garantisce un’area di riscaldamento superiore rispetto alle piastre classiche, avvolgendo ciocca dopo ciocca i vostri capelli e riducendo il tempo di utilizzo al minimo indispensabile. Insomma, un vero e proprio risparmio sotto diversi punti di vista, con la certezza di avere dei capelli lisci come mai avreste sognato e senza nessuno sforzo. Ovviamente senza nessun danno per la chioma.

Grazie alla tecnologia HeatShotZ di cui è dotata e al potente riscaldatore MCH, la piastra per capelli di Faszin raggiunge i 180°C in soli 20 secondi, assicurandovi ben 11 livelli di temperatura diversi (130°C-230°C) per potersi adattare al meglio alla struttura dei capelli di ognuna di noi, assicurando uno styling definito, rapido ed efficace, anche sulle ciocche più ostinate o più difficili da acconciare.

Offerta Faszin La piastra per capelli da avere adesso

I benefici della piastra di Faszin sui capelli

Un tool professionale che vi permette di avere una chioma dallo styling strepitoso in pochissimi istanti, ma che nel mentre si prende anche cura dei vostri capelli. Come? Grazie alla presenza di 10 milioni di ioni negativi, che agiscono a beneficio della chioma, aumentandone la lucentezza del 23% e la morbidezza del 28%, e andando a neutralizzare l’elettricità statica sempre in agguato.

Il risultato finale? Capelli visibilmente più belli, luminosi, sani e disciplinati, come foste appena uscite da un salone di bellezza e con la certezza di mantenere intatto lo styling da mattina a sera, anche nelle giornate più umide tipiche dell’estate.

Una piastra per capelli comoda e facile da usare, dai risultati impeccabili e che vi garantisce uno styling professionale ma con il minimo sforzo, prendendosi cura della bellezza dei vostri capelli ma anche della loro salute, tutto in un unico device che trovate adesso in sconto e di cui approfittare ora.

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