Dimmi che capelli (e personalità) hai e ti dirò qual è la piastra più adatta a te

I capelli parlano per noi, parlano di noi. E se ti dicessimo che per ogni chioma, e personalità, c'è una piastra perfetta? Fai il nostro test per scoprirlo

iStock Scopri qual è la piastra più adatta a te col nostro test

Chi ha detto che gli occhi sono lo specchio dell’anima, probabilmente, non aveva capelli da gestire e sfoggiare. E sì, perché quanto se ne dica, è innegabile che chioma, acconciatura e pettinature parlano di noi e per noi. Incorniciano il viso, certo, ma sanno anche svelare tratti della nostra personalità e persino del nostro umore. Del resto i capelli sono la prima cosa che trasformiamo quando affrontiamo un grande cambiamento, confermi?

Ma i capelli, croce e delizia della nostra esistenza, vanno anche gestiti perché non tutte abbiamo la fortuna di svegliarci con la piega perfetta, anzi. E se ti dicessimo che c’è un modo, e uno soltanto, per tenerli in ordine come e quando vuoi? È semplice: tu fai il test che trovi in questo articolo e noi ti sveliamo quale piastra o tool devi usare già da oggi per risolvere ogni hair drama.

Piega perfetta ogni giorno con una piastra

Ci siamo fatte una domanda: è possibile dimezzare i tempi della piega e farla durare di più? La risposta è sì. Perché la verità è che ci sono così tante piastre, arricciacapelli, phon in commercio che nella maggior parte dei casi ci lasciamo guidare dalla nuova uscita o dal prodotto di tendenza, piuttosto che dalle nostre esigenze e quelle dei nostri capelli. Ma non c’è bisogno di avere tutte le collezioni, divise per brand, degli hair tool in casa, basta sceglierne uno, che sia quello giusto, per acconciare, sistemare e sfoggiare ogni giorno una chioma a nostra immagine e somiglianza.

Per farlo abbiamo esplorato tutta la gamma dei prodotti per ghd, garanzia per i nostri capelli. Abbiamo studiamo le funzionalità di ogni singolo tool, i risultati finali e anche la tecnologia e abbiamo abbinato ogni prodotto a specifiche esigenze: la tipologia di capello, la personalità, la tecnologia e il tempo da impiegare e dedicare all’hair routine.

Scopri qual è la piastra ghd perfetta per i tuoi capelli: il test

E ora tocca a te. Raccontaci dei tuoi capelli, di come li gestisci ogni giorno, del tempo che impieghi per fare la piega, e di come e se vorresti ottimizzarlo, e qual è il tuo hair look ideale. Ti basterà rispondere alle domande del nostro test, che trovi qui sotto, per scoprire quale piastra o tool risolverà ogni tuoi hair drama: la soluzione e la sua semplicità ti sorprenderanno. E se ti va condividi il test con tutte le tue amiche che hanno “un diavolo per capelli”.