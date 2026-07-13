Con i prodotti giusti e alcuni accorgimenti questa estate avrai una piega impeccabile e duratura a prova di afa

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

ghd Con i prodotti ghd puoi realizzare pieghe durature anche nelle giornate più afose

Il caldo e lo styling non vanno d’accordo in estate: a causa dell’umidità e delle temperature alte la maggior parte delle pieghe svanisce in pochi minuti lasciandoci capelli crespi senza forma e rassegnandoci a dire addio, almeno per alcuni mesi, a morbide onde e boccoli.

Anche se la “colpa” va attribuita al caldo e alle temperature torride, una buona parte della responsabilità è nostra. Molte volte compiamo errori di cui non ci rendiamo neanche conto, ma non dobbiamo essere delle professioniste per avere uno styling a prova di afa. Un ruolo importante è riservato ai prodotti per lo styling che dobbiamo usare nel modo corretto. Ecco perché abbiamo deciso di realizzare una mini guida alla hair routine anti caldo da mettere in pratica subito.

La pre-asciugatura è il momento più importante

Può sembrare scontato ma il motivo per cui la piega non dura a lungo non dipende dai nostri capelli, ma dai prodotti che utilizziamo e non stiamo parlando di shampoo, balsamo o maschere, ma di tutto quello che utilizziamo poco prima di realizzare la piega. Questi prodotti sono fondamentali perché ti permettono di disciplinare la chioma e di prepararla alle alte temperature dei device. In questo campo uno dei brand più affidabili è ghd che si contraddistingue per una serie di prodotti leave-in pensati per proteggere i capelli.

Un must da avere assolutamente nella hair routine è il termoprotettore Bodyguard che è stato pensato da professionisti del settore e fisici che hanno formulato Heat Protection System, una tecnologia che protegge il fusto dei capelli dalle alte temperature. La formula leggera e invisibile va applicata sui capelli tamponati e umidi così da potenziare i risultati della piega liscia o mossa che sia.

Offerta ghd Bodyguard Termoprotettore in spray

Se sei in cerca di volume extra la crema Volume Forever a base di olio di Abissinia leggero che districa i capelli senza spezzarli o appesantirli, al contrario donandogli tutto il volume di cui hai bisogno per un risultato che dura fino a 24 ore. Oltre a dare volume può essere usato come un termoprotettore perché arricchito dalla tecnologia heat protection system che ti permette di ottenere tutti gli styling che preferisci senza timore.

Offerta ghd Volume Forever Crema volumizzante pre asciugatura

Se alla crema preferisci la mousse, ghd ha un’alternativa anche per te e a differenza dei prodotti del passato ha una texture talmente leggera che risulta quasi invisibile sui capelli. Il prodotto applicato su tutta la chioma assicura un volume extra dalle radici alle punte sigillando le cuticole per prevenire i danni dal calore e lasciando i capelli visibilmente più morbidi.

L’asciugatura è lo step fondamentale

A prescindere dall’acconciatura che vuoi ottenere, lo step principale di qualsiasi piega e in particolare della hair routine anti caldo è l’asciugatura. E la differenza lo fanno proprio i phon, come per i prodotti pre-styling anche durante la piega vera e propria ghd fa la differenza con device professionali che si prendono cura dei tuoi capelli mentre li asciugano.

Offerta ghd Air Asciugacapelli con tecnologia ionica

Tra i modelli da prendere in considerazione c’è ghd Air con un potente motore da 2.100W e il filtro rimovibile che combinati creano un getto d’aria ad alta pressione per una asciugatura più rapida e sicura. Se poi aggiungi che ha anche una tecnologia agli ioni i capelli crespi saranno un lontano ricordo. Una volta regolata la temperatura su modalità media (per non stressare la chioma) con l’aiuto del beccuccio direziona il getto d’aria sulle singole ciocche per una piega duratura.

Le spazzole fanno la differenza con la piega

Come far durare la piega a lungo e avere lo stesso risultato del salone? Modellando le singole ciocche con la spazzola che va a valorizzare qualsiasi tipo di capello. Le spazzole non sono tutte uguali, quelle rotonde restano le più performanti e le alleate da avere nella hair routine anti caldo. La ghd The Blow Dryer è come avere un professionista direttamente a casa. Il cilindro in ceramica rende più veloce l’asciugatura modellando i capelli, mentre le setole morbide districano ma non spezzano.

Nell’universo dello styling, non ci sono solo le spazzole rotonde, anche quelle piatte sono ottime in particolare se volete realizzare una piega liscia. Ti consigliamo di provare ghd The All-Rounder Paddle Brush, con setole resistenti che eliminano l’effetto crespo e antistatico per una piega molto più veloce, ordinata e lucente.

Prenditi il tempo per la messa in piega

A prescindere dal periodo dell’anno e dai capelli il nostro consiglio è di dedicarti alla piega solo dopo alcune ore, meglio se il giorno dopo. I capelli appena lavati e asciugati non hanno gli oli naturali e sono più leggeri, questo li rende più fragili e privi del rivestimento così da rendere la piega più duratura.

Oltre a questo ti consigliamo di optare per device di qualità come le piastre ghd che hanno un altro vantaggio extra. Sono versatili e smart perché con un solo tool puoi realizzare sia la piega mossa che liscia. Se vuoi un modello che si adatti alla tua chioma ti consigliamo la ghd Platinum+, un device intelligente perché riconosce automaticamente lo spessore dei capelli e la velocità con cui realizzi lo styling adattando la potenza: potrai così mantenere costante il calore sulle lamelle. I sensori infinity poi, monitorano il calore 250 volte, il sistema unico a due braccia assicura l’allineamento delle lamelle in modo da darti la possibilità di realizzare uno styling semplice e che dura per giorni.

Altrettanto efficace è la ghd Original, la piastra più famosa e conosciuta del brand che può essere considerata smart grazie alla tecnologia Single Zone che distribuisce uniformemente il calore per prevenire ulteriormente i danni: il rivestimento glossy invece ti restituisce una chioma luminosa.

ghd Original Piastra con tecnologia single zone

Lo step finale è affidato ai prodotti lucidanti

L’ultimo step della piega anti caldo è affidato a prodotti fixing che vanno a modellare le lunghezze in modo naturale e duraturo. Anche in questo caso nel catalogo ghd non mancano referenze di questo genere e quello che ci piace particolarmente è ghd dramatic endin, un siero leggerissimo che applicato sulle lunghezze fino alle punte elimina l’effetto crespo contribuendo alla salute della chioma.

Se vuoi dare una lucentezza extra ai capelli, allora nella tua routine di bellezza puoi aggiungere ghd Shiny Ever After che ha anche un altro vantaggio. Nebulizzato sulla chioma va a creare uno strato sottile che previene l’effetto crespo ed elimina quello elettrostatico per una chioma ordinata anche quando l’afa non ti dà tregua.

Offerta ghd Shiny Ever After Spray per lucidare e rifinire i capelli

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