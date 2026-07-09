I saldi estivi ghd sono arrivati e sono l’occasione per acquistare piastre, asciugacapelli, spazzole e prodotti per lo styling a prezzi incredibili

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

ghd Con i saldi puoi avere i prodotti ghd a prezzi pazzeschi

Il periodo dei saldi è il momento più atteso da tutte le appassionate di shopping perché è l’occasione per fare veri affari comprando prodotti di fascia alta a prezzi ridotti. Se metti al primo posto i capelli e sei sempre attenta alle ultime novità di sicuro conoscerai ghd e i suoi prodotti che possiamo definire l’oggetto del desiderio di tutte le hair routine addicted.

Anche il brand britannico si è fatto solleticare dalle offerte e ha deciso di mettere a disposizione dei suoi fan più affezionati una serie di tool e prodotti con sconti davvero incredibili. Hai voglia di ampliare la tua collezione di device ghd, vuoi accaparrarti qualche edizione limitata oppure hai appena terminato il tuo prodotto per la piega preferito? Allora vediamo insieme tutte le offerte da mettere nel carrello e iniziare a prenderci cura della nostra chioma.

Gli asciugacapelli ghd sono alla base della piega

Qualsiasi sia il risultato che vuoi ottenere devi sempre partire dall’asciugacapelli e quelli di ghd si contraddistinguono per efficienza e per una tecnologia studiata a tavolino da ingegneri e professionisti del settore. Il risultato è che con i saldi potrai avere a casa phon per realizzare pieghe come quelle da salone. Tra le offerte più interessanti abbiamo scovato ghd Helios agli ioni che elimina l’effetto crespo e asciuga i capelli.

Offerta ghd Helios L’asciugacapelli agli ioni

Anche ghd Air ha la stessa tecnologia agli ioni, ma ci piace non solo per il prezzo, anche per la potenza del motore che riduce notevolmente i tempi dell’asciugatura.

Piega impeccabile con le spazzole elettriche in edizione limitata

Cosa c’è di meglio delle spazzole elettriche ghd in offerta? Avere le spazzole del brand britannico scontate e in edizione limitata. In particolare ci siamo fatte conquistare della Jelly Collection in Sun-Kissed Peach e Sugar Pink che ha nel suo rosso corallo e nel color pesca le nuance perfette per l’estate che porteranno un raggio di sole anche in inverno. I device in offerta sono la Duet Blowdry per capelli lisci e la Chronos Curve Max Wand, per realizzare morbide onde.

Offerta ghd Duet Blowdry Spazzola asciugacapelli lisciante in edizione limitata

Offerta ghd Chronos Curve Max Wand Arricciacapelli professionale in edizione limitata

Se invece ti piace lo stile classico, in offerta puoi trovare la ghd Rise, la spazzola che ti regala un volume extra dalle radici alle punte.

Offerta ghd Rise Spazzola volumizzante

Le piastre in offerta per styling sempre diversi

Tra i device più versatili di ghd ci sono le piastre perché non sono pensate solo per realizzare una piega liscia, ma sono perfette per dare vita a onde o boccoli senza preoccuparti per la chioma. Infatti la Platinum+ adatta il calore in base al capello, mentre la Gold ha sensori termici che proteggono la chioma dalle alte temperature.

Per avere una piega a prova di viaggi e vacanze, in valigia non puoi dimenticare la ghd Unplugged, la piastra per capelli senza fili che diventerà la tua migliore alleata anche in città per ritocchi on the go.

Offerta ghd Unplugged Styler Piastra senza fili

Le beach waves sono la pettinatura dell’estate e se non sei esperta la soluzione te la offre ghd a un prezzo mini: tra i prodotti in sconto troverai la ghd Wave per onde naturali.

Non disponibile.

I prodotti per lo styling a un prezzo da urlo

Lo abbiamo detto che ghd pensa ai tuoi capelli a 360°? Vabbè, lo affermiamo di nuovo perché su Amazon puoi trovare tre prodotti indispensabili per lo styling a cominciare dal termoprotettore, per poi continuare con il siero levigante per dire addio all’effetto crespo e la mousse volumizzante per un volume extra. Praticamente tutti da collezionare.

Offerta ghd Bodyguard Spray termoprotettore

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