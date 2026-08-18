Dua Lipa in vacanza a Portofino sceglie le polka dot nails. Come replicare la sua manicure virale (anche a casa)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Le dot nails di Dua Lipa: i prodotti per replicarle

La manicure a pois è tornata di moda e a renderla virale ci ha pensato Dua Lipa, che è sbarcata a Portofino con le polka dot nails, unghie difficili da non notare, capaci di rendere qualsiasi look favoloso e unico.

Dopo le nozze con Callum Turner a Palermo e un viaggio di nozze fra borghi storici, yacht e città d’arte, Dua Lipa è tornata nuovamente in Italia, questa volta per l’addio al nubilato di un’amica. Ella Jenkins, scrittrice e regista, presto si sposerà e ha deciso, prima delle nozze, di organizzare un viaggio con le amiche a Portofino.

Le polka dot nails: la manicure di Dua Lipa con i pois

Su Instagram, la cantante ha pubblicato una serie di scatti che raccontano il soggiorno sulla Riviera Ligure, fra aperitivi, cene vista mare, look incredibili e bikini. A spiccare sono soprattutto le sue unghie, decisamente particolari, con dei pois.

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Si tratta delle polka dot nails, unghie giocose e piene di personalità che consentono di giocare con texture ed effetti grafici, rendendo la manicure audace e decisamente fantasiosa. Tornati prepotentemente di moda all’inizio dell’anno, grazie a influencer e it-girl come Hailey Bieber e Kylie Jenner, le polka dot nails sono diventate un must per Dua Lipa.

La cantante le ha sfoggiate in tanti modi differenti, dimostrandoci quanto questa tendenza manicure sia versatile. La prima manicure che ha conquistato i fan è stata quella con forma squadrata corta, base nude e pois bianchi, svelata durante la Paris Fashion Week.

Per il suo viaggio in Jamaica, Dua Lipa ha scelto una nail art con perline che riproponevano i pois in versione bubble, mentre nel suo soggiorno a Portofino con le amiche l’artista ha optato per una base milky con grandi pois neri.

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Come fare le polka dot nails a casa

Replicare la manicure a pois a casa è semplicissimo. Per avere le polka dot nails di Dua Lipa ti basteranno solamente una base neutra, uno smalto a contrato ed uno strumento a punta sferica, ossia il dotting tool. Prima di tutto pulisci le unghie e limale, poi applica una base protettiva trasparente.

Passa sull’unghia lo smalto nude, poi fai asciugare il colore di fondo. A questo punto non dovrai fare altro che armarti di pazienza e di un po’ di precisione per creare i pois a contrasto e la lunetta del french. Con un pennellino sottile realizza la punta nera sull’unghia. Lascia asciugare e passa ai pois.

Intingi nello smalto bianco il tuo dotting tool e appoggialo con delicatezza sull’unghia, creando i pois. A questo punto puoi dare sfogo alla tua fantasia. Non ci sono infatti regole precise da seguire, ma solo il tuo gusto. Puoi creare i pois solamente su alcune unghie, realizzarli su tutta la superficie oppure solo sulla punta. L’importante è divertirsi, sperimentando proprio come fa Dua Lipa. Una volta che avrai imparato la tecnica principale potrai sperimentare pure con i colori, scegliendo le nuance in contrasto che ti piacciono di più.

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