Ascolti tv del 29 settembre, Raoul Bova debutta su Rai 1 e si scontra con Achille Lauro

Su Rai 1 ha debuttato la fiction Tutto l’amore che resta con Raoul Bova nei panni di Stefano Fogli, un preside di liceo.
Dopo il successo di Don Matteo, Bova è tornato come protagonista di una grande serie e su Canale 5 si è trovato a confrontarsi con Achille Lauro in concerto. Su Rai 2 Elettra Lamborghini ha condotto Boss in incognito, mentre su Rai 3 abbiamo ritrovato Filorosso.
Italia 1 ha trasmesso la partita di UEFA Nations League – Spagna Vs Croazia e su Rete 4 abbiamo visto Verità nascoste. Su La7 è tornato l’appuntamento DiMartedì.
Nell’access prime time Stefano De Martino è tornato su Rai 1 con Affari Tuoi dopo la sospensione per la partita dell’Italia. E ovviamente si è scontrato con Gerry Scotti solido al primo posto in classifica con La Ruota della Fortuna su Canale 5.
Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 29 settembre