Beautiful, le anticipazioni del 12 settembre 2026: Hope umiliata, Brooke affronta Ridge

Ufficio stampa Mediaset Ridge e Brooke, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del sabato pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Tra le 13.50 e le 14, ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Hope è sconvolta perché Steffy l’ha licenziata, Brooke affronta Ridge. Ecco le anticipazioni di sabato 12 settembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 12 settembre 2026

Hope è sconvolta perché Steffy l’ha licenziata dalla Forrester e ha eliminato la sua linea, che rappresentava la sua passione e la sua identità. Per Carter Steffy ha commesso un errore e promette a Hope di rimediare all’ingiustizia. Steffy racconta a Finn di non riuscire a dimenticare ciò che è accaduto con Hope e la accusa di aver oltrepassato ogni limite, costringendola a licenziarla. Finn la rassicura dicendole che ama solo lei e che il loro matrimonio è solido. Nel frattempo Brooke affronta Ridge, rimproverandolo di aver permesso a Steffy di cacciare Hope senza darle il beneficio del dubbio. Ridge difende la decisione della figlia, convinto che Hope abbia sbagliato buttandosi addosso a Finn, indossando la sola lingerie. Hope confida a Carter di essere stata umiliata davanti a tutti, e di essere sempre stata messa da parte perché è una Logan e non una Forrester.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 6 al 12 settembre 2026.