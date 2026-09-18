Beautiful, le anticipazioni del 21 settembre 2026: Brooke intercede per Hope ma peggiora la situazione

Ufficio stampa Mediaset Brooke, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di lunedì 21 settembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 21 settembre 2026

Le tensione in casa Forrester resta alta dopo il licenziamento di Hope. Steffy conferma al padre Ridge che, nonostante lo scandalo, la famiglia ha superato l’urto legato alla cancellazione della linea di Hope. Ridge però non condivide del tutto la scelta e avrebbe preferito una soluzione diversa.

Nel frattempo Carter cerca di confortare Hope: per lei tutto è nato da un malinteso, mentre Steffy è convinta che Hope abbia tentato di sedurre Finn. Carter suggerisce che un confronto diretto potrebbe chiarire la situazione, ma Hope teme che Steffy interpreti ogni spiegazione come l’ennesima prova di manipolazione e che il giudizio di Carter venga messo in discussione. L’arrivo di Brooke, che racconta di aver tentato inutilmente di parlare con Ridge sul licenziamento, complica ulteriormente gli equilibri familiari.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 20 al 26 settembre 2026.