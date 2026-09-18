Beautiful, le anticipazioni della settimana dal 20 al 26 settembre 2026

Ansa Carter, "Beautiful"

Settimana ricca di novità per Beautiful, la soap di Canale 5 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni giorno, tra le 13.50 e le 14. Le puntate in onda dal 20 al 26 settembre ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti. La serie, partita il 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, è ormai arrivata alla sua stagione numero 35 e ha superato il traguardo delle 9000 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione. Carter è pronto a tutto, ma rischia di scatenare uno scontro interno alla Forrester. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

La settimana precedente è stata segnata dalla decisione clamorosa della dirigenza: Hope viene licenziata e la sua linea “Hope for the Future” viene cancellata, scatenando una profonda spaccatura all’interno della Forrester Creations. Steffy e Ridge appaiono decisi nel difendere la scelta, convinti che il comportamento di Hope nei confronti di Finn abbia compromesso la fiducia necessaria per la collaborazione, mentre Eric e Katie tentano invano di smorzare i toni e riportare equilibrio. Hope si sente privata di tutto quello che ha costruito e trova il sostegno di Carter, che oltre a rincuorarla scopre un’opportunità legata all’assetto societario che potrebbe permettergli di ottenere il controllo dell’azienda. Nel frattempo Brooke cerca di smontare l’accusa rivolto a Hope sostenendo che tutto sia stato un malinteso e Ridge, ascoltando Finn, manifesta seri dubbi su quanto sia realmente accaduto nell’ufficio stilisti. L’atmosfera alla Forrester è tesa e ogni dialogo rischia di trasformarsi in uno scontro aperto.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• Crisi alla Forrester Creations: la decisione di cancellare la linea di Hope e il suo licenziamento provocano una escalation di tensioni che mettono a rischio la reputazione e l’unità della casa di moda, con Steffy e Ridge sempre più in conflitto con chi chiede prudenza, come Eric e Katie.

• Comunicazione esplosiva: Steffy è decisa a rendere pubblico il licenziamento tramite un comunicato stampa, un passo che potrebbe rendere la situazione irreversibile e amplificare le conseguenze per la famiglia e per l’azienda, coinvolgendo anche Brooke nella fase di mediazione.

• Il piano societario: Carter scopre la possibilità di modificare l’assetto societario e valuta, insieme a Hope, un piano che potrebbe portarlo a esercitare il controllo della Forrester Creations, sollevando interrogativi etici e il rischio di una guerra interna per il potere.

• Dubbio e verità: i chiarimenti riguardo all’incidente nell’ufficio stilisti restano al centro della scena: Ridge, dopo aver ascoltato Finn, non è convinto che si tratti di un semplice malinteso e la questione della verità personale si intreccia con le scelte professionali.

• Ripercussioni personali e professionali: Hope si confronta con la perdita di ciò che ha costruito, mentre le alleanze e i tradimenti potenziali (anche attraverso documenti firmati con l’inganno) minacciano rapporti di fiducia consolidati e potrebbero cambiare per sempre gli equilibri famigliari e aziendali.