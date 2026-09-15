Beautiful, le anticipazioni del 16 settembre 2026: il piano di rilancio incontra un importante ostacolo

Ansa Katie, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del mercoledì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Tra le 13.50 e le 14, ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ridge, Steffy e Katie si confrontano sulla strategia mediatica da adottare dopo il licenziamento di Hope. Ecco le anticipazioni di mercoledì 16 settembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 16 settembre 2026

Alla Forrester Creations, Ridge, Steffy e Katie si confrontano sulla strategia mediatica da adottare dopo il licenziamento di Hope e la chiusura della sua linea. Steffy considera la questione definitivamente chiusa, mentre Katie teme che licenziamenti così bruschi possano minare la fiducia nel marchio. L’arrivo di Ivy Forrester e di sua nipote Electra sposta l’attenzione sul rilancio della linea di gioielli. Ridge e Steffy sono entusiasti di dare spazio alla nuova generazione della famiglia, ma Electra manifesta una profonda e insolita preoccupazione all’idea di finire sotto i riflettori della stampa, arrivando a chiedere che il suo nome e la sua foto vengano rimossi dalla campagna pubblicitaria imminente. Will, che nota subito l’agitazione della ragazza, cerca di metterla a proprio agio.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 13 al 19 settembre 2026.