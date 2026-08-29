L’Eredità Summer, Marco Liorni provoca Greta: “È quella hai messo stasera?”. Imbarazzo in studio

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IPA Marco Liorni

Anche la puntata di sabato 29 agosto de L’Eredità Summer ha regalato al pubblico di Rai1 uno di quei momenti che si commentano ancora il giorno dopo. Sul palco, come sempre, Marco Liorni, pronto ad accogliere la campionessa in carica Mariavittoria e i nuovi sfidanti pescati per la puntata, affiancato dalla professoressa Greta Zuccarello, volto ormai familiare per chi segue il game show sera dopo sera. Ed è proprio con lei che il conduttore si è tolto lo sfizio di un siparietto che ha lasciato il pubblico con un grande punto interrogativo.

L’Eredità Summer, Liorni punzecchia Greta Zuccarello durante la manche della Scossa

Tutto nasce nella tradizionale manche della Scossa, quella che apre ogni puntata e che questa volta ha per tema gli elementi che respingono le zanzare. Mentre Greta introduce le opzioni disposte sulla credenza che oggi contiene vari repellenti antizanzare, il conduttore non si è potuto trattenere.

Marco Liorni, sempre attento a cogliere il momento giusto per una battuta, si volta verso la professoressa e le chiede, con finta serietà: “Quello che hai messo stasera?”, alludendo neanche troppo velatamente al suo profumo. Il gelo dura un istante, poi lo studio scoppia a ridere: Greta incassa la provocazione con il sorriso, senza perdere un colpo, forse abituata alle sparate di Liorni che ormai sono diventate una bella abitudine. Archiviato il momento leggero, tocca a Mariavittoria mettersi alla prova con la scossa vera e propria, dando ufficialmente il via alla gara.

L’Eredità Summer, il gioco delle porte e la corsa alla Ghigliottina: Mariavittoria batte Claudio

Da qui la puntata cambia decisamente ritmo, e la tensione in studio si fa sentire. Prima arriva la sfida diretta che coinvolge Sara, che purtroppo ha la peggio e deve salutare il gioco. Si passa quindi al Gioco delle Date, uno dei passaggi più temuti da chi partecipa a L’Eredità Summer, che mette sotto pressione anche i concorrenti più preparati e di ribaltare gli equilibri in pochi secondi.

È qui che Francesco inciampa non una ma due volte, e nonostante il doppio errore decide comunque di giocarsi tutto sfidando Valerie. La scelta, però, non paga: è proprio Valerie ad avere la peggio nello scontro diretto, lasciando la gara con l’amaro in bocca. Il ritmo serrato prosegue con il Gioco delle Porte, altra manche importante della serata: qui, con dispiacere del pubblico che lo ha seguito fino a questo punto, anche Francesco è costretto a dire addio al sogno della Ghigliottina.

Alla fine, a giocarsi l’accesso alla fase finale restano Mariavittoria e Claudio: uno scontro punto a punto, deciso solo negli ultimi istanti, che vede Claudio avere la meglio e conquistare così la sedia della Ghigliottina. Un epilogo che si trasforma in una vittoria piena: il concorrente torna infatti a casa con 4375 euro malgrado le scelte disastrose che hanno preceduto l’assegnazione della parola corretta, stasera indicata in “Piuma”.

Un’altra serata ricca di colpi di scena, dunque, per L’Eredità Summer, che conferma ancora una volta quanto Marco Liorni sappia alternare gioco, suspense e ironia con la consueta naturalezza, tenendo compagnia al pubblico di Rai 1 fino all’ultimo minuto. E voi, al posto di Greta, come avreste reagito alla battuta del conduttore?