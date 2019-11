Chi è Alicia Soler Noguera, la mamma di Vanessa Incontrada

editato in: da

Alicia Soler Noguera è la mamma di Vanessa Incontrada e una famosa scrittrice spagnola. Madre e figlia insieme hanno scritto due libri: Insegnami a Volare e Le bugie uccidono. Il primo è una raccolta di ricordi e aneddoti di famiglia, mentre il secondo è un romanzo giallo che la conduttrice e attrice ha presentato in questi giorni su Instagram e sul blog Besitos.

Classe 1978, Vanessa Incontrada è un’artista a tutto tondo molto amata nel nostro paese. Originaria di Barcellona, vive da anni in Toscana insieme al figlio Isal e il compagno Rossano Laurini. Ha esordito come modella quando aveva solamente 17 anni, in seguito ha debuttato al cinema in Il cuore altrove, film di Pupi Avati con Neri Marcorè. Travolgente, simpatica, sincera e sempre sorridente, l’attrice ha alle spalle una carriera lunghissima: ha recitato in oltre 11 film, 4 commedie teatrali e 15 serie tv, oltre ad aver condotto ben 30 programmi.

Alle spalle Vanessa ha un’infanzia segnata profondamente dalla separazione dei suoi genitori. La conduttrice ha un rapporto splendido con la madre Alicia Soler Noguera, mentre il legame con il padre è sempre stato segnato da una sensazione di abbandono. Solo da adulta la Incontrada è riuscita a perdonarlo: “Quando c’è una separazione all’inizio punti il dito – aveva svelato tempo fa all’Arena di Giletti – poi, con il tempo ho compreso perché mio padre ha fatto certe scelte e oggi ci siamo ritrovati e abbiamo un rapporto che mai avrei pensato, si è evoluto. Oggi lo accetto, lo abbraccio, fa parte di me e di mio figlio”.

Alicia Soler Noguera vive a Barcellona, ha studiato scrittura creativa all’Ateneu Barcelonès ed è una scrittrice molto famosa. Lavora con diverse case editrici spagnole e dal 2015 ha iniziato una collaborazione con Vanessa Incontrada.

Ad annunciare l’uscita del libro è stata proprio la star spagnola che ha condiviso un post su Instagram . sul suo blog: “Io la mia super Alicia abbiamo deciso di rimettere insieme le nostre due teste e le nostre quattro mani per scrivere un nuovo libro – ha svelato -, dopo il nostro debutto con Insegnami a volare. Stavolta, però, abbiamo deciso di cambiare totalmente rotta: infatti, mentre il primo è stato un libro di racconti e ricordi (spesso di famiglia), stavolta abbiamo voluto buttare il cuore oltre l’ostacolo e lanciarci nella creazione di un vero e proprio romanzo. E non solo: perché è pure un romanzo… giallo!”.

“Dal momento in cui io e mia madre abbiamo avuto l’idea a quando abbiamo finito il libro sono passati ben due anni e mezzo – ha aggiunto -: trenta mesi circa di telefonate, videochiamate, messaggi, mail, riscritture, confronti e tanto altro”.