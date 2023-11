Fonte: Ansa/IPA Vanessa Incontrada, 10 look che ci hanno insegnato che l’eleganza non è questione di taglia

Vanessa Incontrada compie 45 anni, è nata infatti il 24 novembre 1978. E per celebrare il suo compleanno, condivide su Instagram una delle sue foto al naturale, senza trucco e trucchi, dove si mostra per quello che è. Semplicemente divina. Mentre a Zelig, vestita di rosso, seduce Claudio Bisio e compagnia.

Vanessa Incontrada, la foto senza trucco per i suoi 45 anni

Vanessa Incontrada festeggia quindi i suoi primi 45 anni. E lo fa con i suoi fan condividendo sul suo profilo Instagram un selfie che la ritrae in primo piano sorridente e senza filtri. Vanessa si mostra per quello che è, al naturale, lei che da sempre è il simbolo di una bellezza vera che non ha bisogno di mascherarsi dietro strati di make up. E il risultato ovviamente è strabiliante.

La Incontrada sorride davanti all’obiettivo, col caschetto biondo leggermente spettinato, senza trucco. Orgogliosa di quello che è e di quello che fa. La didascalia della foto recita: “Tanti auguri a me, tanti auguri a me, tanti auguri Vanessina, tanti auguriiii aaaa meee 🤪🤪🤪🎊👏👏👏👏👏”.

I suoi fan replicano con una pioggia di auguri. “Buon compleanno Vane, ogni bene per te! Sei speciale! Tvb ♥️”, “Auguri amore mio ❤️ti voglio tanto tanto bene ❤️”. “Auguroniiiii sinceri e Speciali come sei tu Vane❤️❤️🎉🎉”. “Un augurio grande io e mia moglie ti ammiriamo molto per la tua straordinaria bravura 👏”. “Auguri❤️❤️❤️,!!! Mia Musa!!! Mio pezzo di cuore!!! Auguri di buon compleanno!!! Sii felice!!! Sempre!!”. Il suo sorriso scalda i cuori, come qualcuno afferma tra i commenti: “Auguriiiiii bellissima creatura che il tuo sorriso sia sempre sul tuo volto, 💐😘”.

Vanessa è una donna speciale per molti, una donna che lotta per le donne: “Buongiorno 💐Tanti tantissimi Auguri di buon compleanno 🎂 🎁🎉Auguriiiiii Donna Guerriera Speciale 💃”. “Tanti auguri di cuore ad una persona speciale , ho avuto l’immenso piacere di averti accanto durante ‘Il Capitano Maria’ .. ed è stato bellissimo passare del tempo con te ❤️ sei bella fuori e dentro ! Un ‘anima speciale .. buon compleanno”. Tanto amore e tanto affetto per Vanessa.

Vanessa Incontrada, il ritorno a Zelig è un trionfo

L’attrice e presentatrice non può che essere soddisfatta dei risultati ottenuti. Il giorno prima del suo compleanno ha debuttato su Canale 5 con la nuova edizione di Zelig, sempre al fianco di Claudio Bisio. Vanessa si presenta sul palco degli Arcimboldi con un abito da sera rosso fuoco, che sta diventando rapidamente il colore del momento. Bella, raggiante, simpatica, si scatena nel balletto insieme a Claudione con l’immancabile casquè.

I dati di ascolti, secondo il comunicato ufficiale di Mediaset, parlano chiaro: il debutto di Zelig è stato un trionfo. Lo show condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada è leader della serata sul pubblico attivo con il 21.1% di share (18.22% individui) e 2.865.000 spettatori totali.

Giancarlo Schieri, direttore di Canale 5 commenta: “Sinonimo di sperimentazione e comicità d’autore, “Zelig” è tornato ad arricchire l’offerta dell’ammiraglia Mediaset. Lo show ideato da Gino&Michele e Giancarlo Bozzo, con due grandissimi Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, è un laboratorio di talenti che ha fatto la storia di Canale 5. Un contributo che ci onora, per il quale celebriamo i suoi artisti, presenti e passati, assieme a tutti i grandi team autoriali e produttivi. Grazie!”.