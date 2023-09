Vanessa Incontrada, cambia look: nuovo taglio wet e tailleur sensazionali

Fonte: Ansa/IPA Vanessa Incontrada, 10 look che ci hanno insegnato che l’eleganza non è questione di taglia

Vanessa Incontrada si è presentata sul palco dei Tim Music Awards con un’immagine decisamente rinnovata che ha fatto sensazione. Il caschetto corto e biondo che le incornicia il viso abbronzato è già stato decretato il taglio dell’autunno 2023, mentre i suoi completi giacca e pantaloni dalle tonalità vibranti, creati da 57London, lasciano senza fiato. Ancora una volta Vanessa è il simbolo della bellezza vera e autentica.

Vanessa Incontrada, nuovo taglio di capelli

In attesa di vederla alla guida del Tg satirico, Striscia la Notizia, che apre i battenti della nuova stagione il prossimo 25 settembre, Vanessa Incontrada ha fatto sognare ai Tim Music Awards, andati in onda su Rai 1 in prima serata il 15 e il 17 settembre. Al suo fianco come sempre c’è Carlo Conti, ma la bravura e professionalità del presentatore svaniscono davanti alla bellezza della Incontrada che a 44 anni dà lezioni di stile a tutte noi.

Iniziamo dai capelli. Vanessa si presenta sul palco dell’Arena di Verona con un wavy bob, un caschetto ondulato che sfiora le spalle e ciuffo laterale. Ha scelto un colore più chiaro, biondo sulle punte che è perfetto per dare ulteriore luminosità al suo incarnato abbronzato. Il caschetto viene poi rivisitato con una pettinatura effetto wet super glamour e assolutamente chic.

Vanessa Incontrada tra bustier e tailleur coloratissimi

Anche la scelta degli outfit non è scontata e punta tutto sui colori vitaminici e pieni di energia come è lei. L’Incontrada sceglie il più classico dei look, il tailleur pantaloni ma in una rivisitazione da sera e colorata che la rende vibrante. In particolare, Vanessa si è affidata al brand 57London per le mise indossate ai Tim Music Awards.

L’attrice e presentatrice ha scelto una serie di suit custom made in cady di seta dalle tonalità forti, realizzati interamente in Italia come da

tradizione del marchio. Per la prima serata il modello prescelto è stato il completo monopetto The Margot Suit nelle varianti colore fucsia e acquamarina, mentre nella finale Vanessa ha optato per le nuance lampone e zafferano del tuxedo doppiopetto The Joan Suit.

A rendere estremamente femminili gli ensemble, il bustier nero che ha aggiunto un tocco di sensualità all’immagine di Vanessa, da sempre ammirata per la sua bellezza autentica che sa valorizzare quelli che normalmente vengono definiti difetti trasformandoli in punti di forza.

Chi è 57London, il brand scelto da Vanessa Incontrada

57London è un brand dall’allure effortless chic che reinterpreta i codici del lusso contemporaneo. Dedicato a una donna dinamica e forte, una moderna viaggiatrice, una globetrotter nell’era dell’interconnessione globale. La donna 57London porta con sé una valigia leggera in cui custodisce pochi ma pregiati outfit. Lo stile trasversale si adatta a un range di età molto ampio anche se si distingue per un tocco distintamente giovane e cosmopolita. Un tributo al lifestyle londinese che si muove di pari passo alle radici italiane di Arianna Nicoletti, designer del brand e che vengono enfatizzate dall’utilizzo delle migliori materie prime e finiture Made in Italy.

Genesi del nome (fifty-seven London)

Londra è la città in cui Arianna Nicoletti ha fondato il suo marchio. È il luogo in cui ha creato e presentato la sua prima collezione FW/17. Londra è stata una fortissima fonte di ispirazione per Arianna e il suo brand, il tributo nella scelta nome è stato un passaggio naturale. Così è nato il marchio 57London.