Fonte: IPA Alicia Silverstone

C’è chi la ricorda per il ruolo della biondissima protagonista nella nota commedia americana Ragazze a Beverly Hills – alias Clueless – e chi, invece, per aver prestato il suo viso d’angelo nella realizzazione del videoclip di Crazy degli Aerosmith: Alicia Silverstone è una nota attrice statunitense considerata tra le più promettenti di Hollywood negli anni Novanta, ma ritiratasi a vita privata nei primi Duemila.

Chi è Alicia Silverstone

Alicia Silverstone è nata il 4 ottobre 1976, sotto il segno della Bilancia, a San Francisco, in California. Di umili origini, figlia di Monty Silverstone, un agente immobiliare inglese di origine ebraica, e di Deirdre Radford, un’assistente di volo scozzese della Pan American World Airways, era totalmente estranea al mondo dello spettacolo ma ha iniziato a muovere i primi passi come modella ed in tv già da bambina.

Annoverata tra le attrici simbolo degli anni ’90 e riconoscibile per la sua genuina bellezza acqua e sapone ha poi raggiunto l’apice della sua carriera verso i vent’anni, tanto che la sua inaspettata decisione di abbandonare quasi del tutto il grande schermo – fatta eccezione di qualche sporadica apparizione qua e là – non ha potuto che stupire grandemente il suo pubblico.

È inoltre conosciuta anche per il suo sostanziale contributo in favore dei diritti degli animali e per condurre uno stile di vita vegano: Alicia Silverstone si prodiga infatti da parecchi anni a sostegno di PETA , battendosi con forza per le loro iniziative benefiche. Nel 2004 è stata addirittura votata come la donna vegetariana più sexy dall’organizzazione stessa: ha posato nuda per la campagna pubblicitaria relativa ai maltrattamenti che subiscono le pecore al fine di ricavare la lana destinata al settore della moda. L’eloquente slogan, “I’d rather go naked, than wear wool”, stava ad indicare come l’attrice preferisse restare nuda piuttosto che indossare il tessuto incriminato.

Vita privata e carriera: Alicia Silverstone da “Clueless” a “Reptile”

Alicia Silverstone ha iniziato la sua carriera a soli 6 anni, lavorando dapprima come modella e prendendo parte ad alcuni spot televisivi. Solo nel 1993, però, è approdata nel mondo del cinema ottenendo il suo primo ruolo nella pellicola di genere giallo “La ragazza della porta accanto”, grazie al quale è arrivata a vincere ben due MTV Movie Awards. Negli anni successivi è stata la bellissima protagonista di svariati videoclip degli Aerosmith, tra i quali Cryin’, Crazy, ed Amazing. Complici il suo bell’aspetto e le sue doti, una volta attirata l’attenzione di vari produttori di Hollywood, la giovane attrice ha poi preso parte in svariati film thriller da Premonizioni, nelle vesti di una dolce fanciulla alle prese con un mondo sinistro, a Babysitter sino ad arrivare a Pericolo nell’ombra.

Nel 1995 ha poi ottenuto il fatidico ruolo di Cher in Ragazze a Beverly Hills e successivamente impersonato Batgirl nella versione di Batman & Robin del 1997. Un vero colpo di scena quello avvenuto alla fine degli anni ’90: quella che era considerata una vera promessa del cinema ha deciso di ritirarsi dalle scene, almeno fino al 2003. La sua prima apparizione dopo l’inatteso periodo di pausa è stato nella serie televisiva Miss Match, purtroppo sospesa dopo soli tredici episodi. Alicia Silverstone ha poi continuato saltuariamente a recitare in vari film, tra i quali ricordiamo Scooby-Doo 2 – Mostri scatenati ed il più recente Reptile a fianco di Benicio del Toro.

In quanto alla sua vita privata la donna si è sposata nel 2005 con Christopher Jarecki, dal quale ha avuto il suo primo figlio chiamato Bear Blu nel 2011, per poi divorziare nel 2018.