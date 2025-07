Ragazze a Beverly Hills compie 30 anni: 10 segreti della commedia simbolo degli anni ’90

IPA Alicia Silverston e Stacey Dash in Clueless

Si può essere patite di shopping e cultrici dell’arte, leggere romanzi impegnati e impazzire per scegliere l’outfit. È possibile essere tanto superficiali quanto profonde, spensierate e sfaccettate nello stesso momento. Si possono trattare i ragazzi come un accessorio e piangere alla ricerca del principe azzurro. Le contraddizioni sono ammesse, amate in Ragazze a Beverly Hills, che proprio per questo si conferma una delle commedie teen più amate del secolo scorso. Il film di Amy Heckerling, con Alicia Silverstone e Stacey Dash protagoniste compie 30 anni, ma non è invecchiato affatto.

1. Il film ispirato a Emma di Jane Austen

Come sarebbero le eroine di Jane Austen se fossero nate negli Anni ’80? Probabilmente come Cher, la protagonista di Clueless (questo il titolo originale) interpretata dalla splendida Alicia Silverstone. Divise tra il tenere alto il nome della famiglia e liberarsi dai limiti imposti dal buon costume. È proprio a Emma, il romanzo di formazione della Austen, che l’autrice di Ragazze a Beverly Hills Amy Heckerling si è ispirata.

2. La scena più famosa accadde davvero

“Non capisci, questo è un Alaïa” protesta la protagonista di fronte all’ordine del ladro che la sta derubando di sdraiarsi a terra nonostante il vestito elegante. Un episodio così esagerato… da essere vero. Accadde a uno dei conoscenti della regista, che però indossava un completo Armani.

3. Che fine hanno fatto gli outfit di Cher

Ragazze a Beverly Hills è la bibbia della moda Anni ’90, ma che fine hanno fatto tutti gli splendidi abiti di Cher? Li ha portati a casa l’attrice Alicia Silverston – compreso l’iconico completo in plaid giallo firmato da Jean Paul Gautier – ma poi li ha perduti, come da lei stesso rivelato, non senza un pizzico di imbarazzo.

4. Tutte le star che fecero il provino

Furono numerosi i giovani attori che desideravano far parte del cast di Clueless, e il rifiuto ha portato fortuna perché oggi sono tutti famosissimi. Reese Whiterspoon fece il provino per il ruolo da protagonista, così come Zoey Deschanel. Dave Chappell voleva essere Murray, Kerry Washington la migliore amica di Cher, Dionne. Owen Wilson tentò, senza sucesso, di ottenere il ruolo di Travis. Sarah Michelle Gellar, al contrario, avrebbe avuto un posto assicurato sul set, ma fu costretta a rifiutare a causa dell’impegno con Buffy.

5. Diventerà una serie tv

Inizialmente Clueless doveva essere un telefilm e, in effetti, in serie si trasformò poco dopo l’uscita del film – ma senza lo stesso seguito. Nel 2025 si pensa a una serie in versione sequel che dovrebbe raccontare della vita di Cher e Dionne dopo il diploma. Le protagoniste della pellicola originale, però, non saranno presenti.

6. Il vintage prima che andasse di moda

In appena un’ora e mezza di film, Cher sfoggia ben 63 outfit differenti. Nel libro As If!: The Oral History of Clueless, la costumista Mona May raccontò di aver avuto a disposizione solo 200mila dollari di budget per il guardaroba delle protagoniste. Così, si rivolse ai negozi dell’usato, procurandosi grandi quantità di abiti di seconda mano.

7. Le ricerche in una vera scuola

Per riuscire a rappresentare con estrema veridicità la vita degli adolescenti del ricco quartiere di Beverly Hills, a Los Angeles, la regista Amy Heckerling tornò davvero sui banchi, frequentando diverse classi e prendendo appunti sul modo di vestire e sul linguaggio usato dai giovanissimi del luogo.

8. Si può dormire nella stanza di Cher

In occasione dei 30 anni della pellicola cult, l’hotel Ermitage Beverly Hills ha ricreato una suite identica alla stanzetta della protagonista di Ragazze a Beverly. Non solo il grande letto, le pareti rosa e i poster alle pareti, è presente anche un guardaroba con all’interno abiti ispirati a quelli indossati da Cher. E non manca il magico computer che suggerisce come abbinarli al meglio.

9. Il prof era un vero prof

Wallace Shawn, che interpreta il professore Mr. Hall, non ha dovuto studiare troppo per entrare nel ruolo. Prima di diventare un attore fu davvero un docente, insegnò in India per un anno e, in seguito, fu docente per due anni in una scuola privata di Manhattan.

10. Scartato dalle grandi case produttrici

Ben prima dei Cesaroni, ma parecchio dopo Candy Candy, anche Clueless racconta della storia d’amore tra due fratellastri. Plot che fece rabbrividire parecchie grandi case di produzione hollywoodiane, che si rifiutarono di produrre il film, infine accettato dalla Paramount.