Beverly Hills 90210 torna (finalmente) in tv, dove e quando vederlo

Negli anni ’90, la generazione X e i primi Millennial attendevano con ansia di guardare ogni giorno in tv Beverly Hills 90210, diventata col tempo un vero e proprio fenomeno culturale. Negli ultimi anni la serie è rimasta piuttosto sfuggente allo streaming. Ora, però, qualcosa è cambiato. Tutte le dieci stagioni della celebre serie prodotta da Aaron Spelling sono pronta a tornare finalmente in televisione. Per deliziare i nostalgici e al tempo stesso farsi riscoprire dai più giovani.

Beverly Hills 90210 dove vederlo in Italia in tv e in streaming

Durante l’ultimo showcase di Sky dedicato alle novità del 2026, è stato annunciato il ritorno di Beverly Hills 90210, la serie tv che ha segnato un’intera generazione. La serie sarà disponibile integralmente a partire dal 3 aprile 2026 su Sky e in streaming su NOW.

La vera novità per i fan riguarda però la qualità con cui verrà proposta la serie. Per la prima volta, tutte e dieci le stagioni sono state rimasterizzate in Alta Definizione (HD) e adattate al formato 16:9, garantendo un’esperienza visiva completamente rinnovata.

Beverly Hills 90210 non era disponibile nella sua interezza dal 2001 e non era mai stata caricata su una piattaforma on demand con queste specifiche tecniche, rendendo l’annuncio particolarmente atteso dagli appassionati.

Sky punta così a combinare nostalgia e innovazione, offrendo sia ai fan storici sia ai nuovi spettatori la possibilità di riscoprire le vicende di Brandon, Brenda, Kelly e compagni in una veste completamente aggiornata, adatta agli schermi contemporanei.

Perché Beverly Hills 90210 ha cambiato la storia della tv

Beverly Hills 90210 è andato in onda tra il 1990 e il 2000 e ha affrontato vari temi dell’adolescenza e della prima età adulta: scuola, soldi, amore, rivalità, dinamiche di gruppo, amicizie, droga e relazioni genitori-figli.

Ha infranto tabù e introdotto dibattiti su argomenti come la perdita della verginità, il consumo di alcol da parte di minorenni, il suicidio, l’AIDS e i disturbi alimentari.

Beverly Hills 90210 racconta le vicende dei gemelli Brandon (Jason Priestley) e Brenda Walsh (Shannen Doherty), che si trasferiscono dal Minnesota a Beverly Hills con i genitori. Qui iniziano una nuova vita tra i corridoi della scuola superiore, nuovi amici, prime cotte e le sfide tipiche dell’adolescenza.

Il gruppo di amici formato al liceo diventa subito iconico. Brandon, simbolo della retta via; Brenda, controversa e in bilico tra popolarità e ribellione; Dylan (Luke Perry), il bad boy; Kelly (Jennie Garth) e Donna (Tori Spelling), le reginette del ballo; Steve (Ian Ziering), il ragazzo popolare; Andrea (Gabrielle Carteris), la studiosa.

Tutti insieme hanno rappresentato un vero e proprio spaccato del mondo adolescenziale alle prese con identità e conflitti personali. La loro influenza ha modellato i futuri teen drama: ad esempio, senza Dylan non ci sarebbe stato Chuck in Gossip Girl.

Più di un semplice successo televisivo, la serie prodotta da Aaron Spelling ha introdotto un nuovo modo di raccontare gli adolescenti. Prima di Beverly Hills 90210, le serie per ragazzi erano spesso didascaliche, eccessivamente dolci o comiche. Qui, invece, i protagonisti sono stati trattati come individui complessi, con vite emotive sfaccettate, desideri, conflitti e fragilità.

Un altro elemento innovativo è stata l’attenzione all’estetica e alle location. Le abitazioni, le auto, gli abiti e gli spazi riflettevano chiaramente lo status sociale dei personaggi, facendo della ricchezza e del contrasto di classe il motore di molte vicende. Questa attenzione al contesto e alla rappresentazione visiva è diventata un modello per altre serie come The O.C.

Oggi Beverly Hills 90210 resta un punto di riferimento del genere teen drama. La serie, che ha definito un’epoca televisiva e influenzato generazioni di spettatori, può essere riscoperta o conosciuta per la prima volta nella sua interezza su Sky e Now.

Un’occasione per tornare nei corridoi della Beverly Hills High School tra amicizie, amori, rivalità e sogni che continuano a parlare a più di trent’anni di distanza.