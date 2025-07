Tori Spelling ricorda l’amica Shannen Doherty: “Il dolore non svanisce mai”

Getty Images Tori Spelling e Shannen Doherty

Un ricordo toccante quello di Tori Spelling, che a un anno dalla morte di Shannen Doherty le ha dedicato un omaggio commovente. L’attrice, scomparsa lo scorso anno dopo una lunga battaglia contro un tumore al seno, ha condiviso con la collega il set di Beverly Hills 90210: ancora oggi per Tori il dolore della scomparsa dell’amica è insopportabile.

Tori Spelling, l’omaggio a Shannen Doherty a un anno dalla scomparsa

È un giorno triste per tutti i fan di Shannen Doherty: l’attrice è scomparsa un anno fa, dopo anni di lotta contro un tumore al seno iniziata nel 2015. Anche per l’amica e collega Tori Spelling, che con lei aveva condiviso il set di Beverly Hills 90210, non è un momento facile: a un anno dalla sua morte l’attrice le ha dedicato un omaggio commovente, fatto d’amore e tanta sofferenza.

“È passato un anno“: comincia così comincia il lungo messaggio che Tori Spelling ha scritto per ricordare la sua cara amica ed ex collega Shannen Doherty. “Il dolore è strano. Si presenta in modi e tempi diversi, ma non svanisce mai. Proprio come la memoria. Anzi, brucia nella mia anima sempre di più con il passare dei giorni”, ha continuato.

Parole colme di un dolore che difficilmente potrà lasciare il suo cuore: “Io e te abbiamo già raccontato l’inizio della nostra storia. L’evoluzione della nostra storia. Ora sto vivendo il dopo. La parte in cui porto con me tutto quello che mi hai insegnato“, ha scritto su Instagram a corredo di un carosello di foto che le ritrae insieme, giovani e spensierate ai tempi dell’avventura di Beverly Hills 90210.

“Mi hai sempre detto di smettere di scusarmi con me stessa, di smettere di sentirmi piccola, di cercare di essere amabile quando sono nata per essere potente”, ha continuato, spiegando che in quest’ultimo anno senza di lei ha cercato “di essere la potenza che tu dicevi che potevo essere”. “Ti ho onorato dicendo la verità più forte. Scegliendo la delicatezza quando avrei potuto scegliere la corazza. E dicendo “no” più di quanto non facessi prima, perché tu l’avresti fatto. Per me, la tua eredità vive nella mia aura, nello spazio che ora cerco di occupare in modo irrevocabile”.

Shannen Doherty, la battaglia contro il cancro

Per Tori Spelling non è facile fare i conti con l’assenza dell’amica, che le manca ancora come il primo giorno. “Prometto che la torcia che mi hai passato è accesa, e non si spegnerà. Amica guerriera, ti voglio bene per sempre“.

L’attrice è scomparsa un anno fa, dopo una lunga lotta contro un cancro al seno che le era stato diagnosticato per la prima volta nel 2015. Con grande onestà Shannen Doherty aveva raccontato ai fan della sua battaglia, e nel 2017 aveva comunicato che il tumore era in remissione. Ma nel 2019, le cose erano peggiorate: il tumore al seno era tornato e, l’anno successivo, l’attrice aveva rivelato di avere un cancro al quarto stadio: un declino quasi inesorabile, che l’aveva portata a sottoporsi a un intervento chirurgico per la rimozione di una massa al cervello, prima che il tumore iniziasse a diffondersi anche nelle ossa.

“Non voglio morire. Non ho finito di vivere. Non ho finito di amare. Non ho finito di creare. Non ho ancora finito di sperare di cambiare le cose in meglio. Semplicemente no, non ho finito” sono state le ultime strazianti parole dell’attrice.