Addio a Julian McMahon, aveva 56 anni: la breve storia d’amore con Shannen Doherty

Getty Images Julian McMahon e Shannen Doherty

Si è spento Julian McMahon all’età di 56 anni: simbolo della televisione grazie ai ruoli iconici che ha rivestito, da Cole Turner in Streghe fino all’irriverente Christian Troy, chirurgo plastico in Nip/Tuck, a dare l’annuncio della sua morte è stata la moglie Kelly McMahon. L’attore lottava contro un cancro. Una notizia che ha toccato profondamente tutti i fan di Streghe, a quasi un anno dalla morte di Shannen Doherty, l’attrice con cui aveva avuto una breve ma intensa storia d’amore.

Julian McMahon è morto a 56 anni

C’è stato un momento in cui siamo state tutte innamorate di Cole Turner (il demone Belthazor) di Streghe. Nella serie era l’interesse amoroso di Phoebe Halliwell, nella realtà aveva avuto una breve storia d’amore con Shannen Doherty, che aveva interpretato Prue fino alla terza stagione. Ora, a distanza di quasi un anno dalla morte della Doherty, ci saluta anche Julian McMahon, morto il 2 luglio a Clearwater.

L’annuncio è stato condiviso dalla moglie, Kelly McMahon, a Deadline. “Con il cuore aperto, desidero condividere con il mondo che il mio amato marito, Julian McMahon, è morto serenamente questa settimana dopo un coraggioso tentativo di sconfiggere il cancro. Julian amava la vita. Amava la sua famiglia. Amava i suoi amici. Amava il suo lavoro e amava i suoi fan. Il suo desiderio più profondo era portare gioia in quante più vite possibile. Chiediamo il vostro sostegno in questo momento per permettere alla nostra famiglia di elaborare il lutto in privato. E auguriamo a tutti coloro a cui Julian ha portato gioia di continuare a trovare gioia nella vita. Siamo grati per i ricordi”.

La storia d’amore con Shannen Doherty

Era il 2001. Streghe, all’epoca, era tra le serie televisive più seguite, destinata a segnare un “prima” e un “dopo” nel panorama della serialità. Tutto merito di un cast ben riuscito, anche se Shannen Doherty aveva abbandonato alla fine della terza stagione, senza mai essere dimenticata dai fan. Julian McMahon aveva detto addio al suo Cole Turner nell’episodio 12 della quinta stagione. Nel 2001, però, l’attore aveva avuto una storia d’amore con Shannen: breve, intensa. Lei si era “innamorata perdutamente” di Julian, che all’epoca era sposato con la seconda moglie Brooke Burns, mamma di sua figlia Madison.

Il legame tra Shannen e Julian era diventato ancor più affiatato sul set di Another Day, thriller fantascientifico del 2001. Burns aveva scoperto la relazione dai giornali: “È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. È un buon padre. Strano, era davvero fantastico quando stavamo insieme… si è lasciato trasportare da tutto il clamore di Los Angeles”.

McMahon era intervenuto per difendere Shannen dopo la notizia della loro relazione, che aveva destato non poco scalpore. “È una donna fantastica! Appassionata, gentile, onesta… La adoro e mi fanno arrabbiare per gli attacchi che riceve. All’inizio siamo stati perseguitati dalla stampa, che accusava Shannen del mio disaccordo con la mia seconda moglie Brooke Burns. Mi sono innamorato di lei sul set di Streghe. Recentemente ho comprato un computer e sono rimasto inorridito da quanto i fan scrivono sulla mia povera ragazza. Di solito sono gentile con i miei fan, ma questi attacchi mi hanno fatto male. Non sanno nulla di Shann e la odiano così ferocemente”.

Alla fine, la relazione non aveva funzionato. McMahon, negli anni, è diventato ancor più popolare per il suo ruolo in Nip/Tuck, ed era stato scelto come protagonista della serie FBI: Most Wanted della CBS, dove aveva interpretato Jess LaCroix fino al 2022. Se ne va un grande attore, un pezzo di infanzia per molti di noi cresciuti con Streghe.