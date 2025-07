IPA Morto Malcolm Jamal Warner a soli 54 anni: ecco cos'è successo

Giunge di colpo l’ennesima notizia di una morte prematura nel mondo dello spettacolo. Così come capitato di recente, lo sguardo va nuovamente allo star system americano. A soli 54 anni è morto Malcolm Jamal Warner. Un nome che potrebbe dire poco, a differenza del volto. I millennial e i Gen X non hanno di certo dimenticato, infatti, Theo de I Robinson.

Morto Malcolm Jamal Warner

IPA

Come detto, di notizie luttuose nel mondo dello spettacolo ne sono giunte svariate nel corso degli ultimi mesi. Abbiamo ad esempio fatto i conti, di recente, con la scomparsa prematura di Julian McMahon.

Ora Tmz ha avvertito il mondo intero della morte di Malcolm-Jamal Warner, noto in tutto il mondo per aver interpretato il personaggio di Theo nella serie cult I Robinson. Una vicenda che ha dell’assurdo, considerando come il giornale online americano indichi come causa del decesso la seguente: annegamento accidentale.

Le cause della morte

Com’è facile immaginare, la notizia ha fatto rapidamente il giro delle testate. È così che da Tmz si è passati a People, che ha riportato la dinamica dell’incidente avvenuto. Sappiamo che Warner era in vacanza con la sua famiglia.

Un momento felice che si è di colpo tramutato in una tragedia. Era impegnato in una semplice nuotata, quando qualcosa è andato tremendamente per il verso sbagliato. Una fonte ha riportato come l’attore e musicista sia morto per asfissia in Costa Rica, dopo essere stato travolto da una forte corrente. Era infatti in acque oceaniche e la forza della massa d’acqua ha avuto la meglio su di lui. Stanco, si è infine arreso ed è morto annegato. Ha poi avuto inizio un processo di ricerca tutt’altro che facile, con il suo corpo rinvenuto soltanto nel pomeriggio di domenica 20 luglio.