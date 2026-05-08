Chi era Jake Hall, poliedrico artista inglese morto a soli 35 anni

Morto a soli 35 anni, Jake Hall era un volto noto al pubblico inglese che ha più volte cambiato pelle, passando dallo sport alla moda, fino all'arte

Getty Images Jake Hall

Magnetico e carismatico, un volto ben noto alla televisione britannica, che se ne è andato troppo presto. Jake Hall è morto a soli 35 anni, lasciandosi alle spalle una vita che, seppur breve, è stata una continua ricerca di sé. Hall è ricordato come star del reality The Only Way Is Essex, ma anche come ex calciatore e designer di moda. Maiorca è stata il suo ultimo rifugio ed è lì che ha vissuto i suoi ultimi istanti,

Come è morto Jake Hall

Jake Hall si trovava a Santa Margalida, nel nord di Maiorca, dove stava trascorrendo giornate di festa e creatività. Secondo le prime ricostruzioni della Guardia Civil, a essergli fatale sarebbe stato un incidente domestico: Hall avrebbe sbattuto la testa contro una porta a vetri, riportando profonde ferite.

A fornire qualche dettaglio in più è The Sun: “I testimoni hanno riferito agli inquirenti che aveva fatto festa tutta la notte e aveva deciso di continuare la festa nell’appartamento che aveva preso in affitto – si legge -. Da quanto riferito alla polizia, sembra che si sia agitato, probabilmente a causa dell’alcol e di altre sostanze che potrebbe aver ingerito”. La fonte aggiunge che la situazione “è degenerata in un atteggiamento aggressivo” e che potrebbe aver “tentato di farsi del male sbattendo la testa contro degli oggetti”.

Dallo sport alla televisione, fino alla moda

Mentre le autorità attendono l’esito dell’autopsia a Palma, il Regno Unito piange uno dei suoi talenti più particolari. Jake Hall si è fatto conoscere dal grande pubblico partecipando al reality The Only Way Is Essex nel 2015, appassionando milioni di telespettatori con la sua storia con Chloe Lewis.

La televisione, però, non era la sua vera aspirazione. Jake Hall ha saputo trasformare la sua passione per lo stile in un impero, fondando il brand Prévu Studio.

Non è stato un percorso facile, come lui stesso amava raccontare ricordando i suoi inizi umili, quando nel suo garage cercava di dare forma a un sogno senza avere alcuna base tecnica: “Ho provato a diventare un calciatore professionista, ma quando ho capito che non ce l’avrei fatta nelle grandi leghe, sono passato alla moda. La gente mi faceva sempre domande sui miei vestiti, ma non avevo alcuna base. All’inizio eravamo solo io e una ragazza nel mio garage che era alle prime armi con la confezione di capi. Il primo lotto che uscì aveva dei buchi e cadeva a pezzi, ma ho imparato sul campo, velocemente”.

Un giovane imprenditore che ha affrontato successi e fallimenti, come la recente liquidazione del suo ultimo brand By Jake Hall, evento che lo ha spinto a cambiare vita.

L’arte come ancora di salvezza

Jake Hall si era trasferito di recente a Maiorca per dedicarsi alla pittura e alla scultura. L’arte era per lui un’ancora di salvezza, un modo per elaborare il dolore e le delusioni professionali.

Proprio il giorno prima dell’incidente, aveva scritto su Instagram: “La vita a volte è un disastro, ma cercherò di ricordare le cose belle – guardando attraverso le cose – sto solo facendo arte – in molte forme”.

L’amore per la figlia River

Jake Hall era soprattutto un padre e il legame con la piccola River, nata otto anni fa dalla relazione con Missé Beqiri, era il centro della sua esistenza. Chi lo seguiva sui social lo sa bene: non perdeva occasione per condividere video e foto che li ritraevano insieme.

La piccola River oggi resta l’eredità più preziosa di un uomo che, nonostante le complessità del suo carattere, non ha mai smesso di mettere l’amore al primo posto.