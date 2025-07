Bill Cosby, il commovente ricordo di Malcolm-Jamal Warner dei Robinson

IPA Bill Cosby e Malcolm-Jamal Warner

La notizia della tragica scomparsa di Malcolm-Jamal Warner ha scosso profondamente il mondo dello spettacolo: l’attore è venuto a mancare il 21 luglio 2025 all’età di 54 anni, annegando al largo della costa caraibica del Costa Rica. Tra i tanti messaggi di cordoglio per la sua tragica scomparsa, non poteva mancare il ricordo di Bill Cosby, che per anni ha interpretato il papà televisivo di Warner ne I Robinson.

Il ricordo di Bill Cosby dopo la tragica scomparsa di Malcolm-Jamal Warner

Una notizia che ha sconvolto il mondo dello spettacolo: a soli 54 anni se n’è andato Malcolm-Jamal Warner, l’amatissimo Theo de I Robinson, scomparso tragicamente per annegamento al largo della costa caraibica del Costa Rica, mentre era in vacanza con la sua famiglia.

A essere colpiti, oltre i tantissimi fan dell’attore e della sitcom cult degli anni Ottanta, chi su quel set aveva condiviso tanti momenti con lui. Stiamo parlando proprio di Bill Cosby, protagonista della serie che per anni ha interpretato il padre di Theo. L’attore, oggi 88enne, è intervenuto con delle dichiarazione cariche di emozione: le sue parole sono state affidate al suo portavoce e rivelano un legame molto profondo, che andava oltre quello di due semplici colleghi, dimostrando un’amicizia coltivata negli anni oltre il set televisivo.

Una perdita che ha toccato profondamente l’attore, e che gli ha riportato alla luce un dolore profondo: il portavoce dell’attore ha dichiarato a People che la scomparsa di Warner “gli ha ricordato la stessa chiamata che ha ricevuto quando è morto suo figlio”. Ennis William Cosby morì a 27 anni dopo una rapina, ed era amico di Malcom.

In un’intervista rilasciata ad ABC News, Bill Cosby ha anche ricordato l’eredità lasciata dal collega sia sul piano artistico che personale. “Mi è piaciuto moltissimo lavorare con lui. Sapeva sempre la sua parte, sapeva sempre le sue battute e sapeva sempre dove andare, si sentiva a suo agio nonostante i disagi che può vivere un adolescente” ha dichiarato il comico. “Malcolm chiamava qui regolarmente. Anche se ero il loro papà televisivo, non ho mai smesso di essere un padre per loro”, ha detto.

Il ricordo dei colleghi

Non solo Bill Cosby, ma anche tanti colleghi dell’attore hanno voluto rendergli omaggio dopo la sua prematura scomparsa. Tra i ricordi più commossi quello di Angela Bassett, che ha recitato al fianco di Warner in 9-1-1, che su Instagram lo ha descritto non solo come un attore di talento, ma anche come un grande amico.

“Quando un’anima speciale come Malcom ci lascia troppo presto, le parole non riescono a descrivere adeguatamente il dolore”, ha scritto l’attrice.”Era più di un attore di talento, era un amico di lunga data. Quando l’ho incontrato, era una star di quella serie che era diventata un’icona televisiva, I Robinson. Mi ha accolto calorosamente come un attore in carriera che stava cercando di trovare la sua strada. Anche nella sua giovinezza, l’empatia, la sua forza silenziosa e la sua luce brillante ci hanno circondato tutti”.

E poi ha aggiunto: “Avere l’opportunità di lavorare di nuovo con lui l’anno scorso su 9-1-1 è stato un momento memorabile. La sua luce rimarrà sempre nei nostri cuori. Le mie preghiere sono con te. Riposa in pace finché non ci incontreremo di nuovo”.