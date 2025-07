Chi ha vissuto il decennio degli anni ’80, da adolescente o adulto, non può non ricordare con simpatia le avventure della famiglia più famosa d’America: i Robinson. La sit com omonima (in originale The Cosby Show) raccontava le avventure della famiglia Huxtable, tradotta da noi in Robinson, composta da papà Cliff, mamma Claire e i loro 5 figli: Sandra, Denise, Theodore "Theo", Vanessa e Rudith "Rudy"