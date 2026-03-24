Sono decine le donne che hanno accusato Bill Cosby di violenza sessuale, una di loro sarà risarcita dall’attore per oltre 19 milioni di dollari

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IPA Bill Cosby

Bill Cosby è stato uno dei volti televisivi più amati degli Anni ’80, protagonista della serie cult I Robinson, che si trasformò in un successo mondiale. Oggi, l’attore 88enne si trova al centro di una spinosa vicenda giudiziaria, che vede più di 60 donne accusarlo di stupro, violenza e molestie sessuali. Per una delle vittime, Donna Motsinger, il tribunale ha stabilito un risarcimento di oltre 19 milioni di dollari.

Risarcimento milionario per una delle vittime

Nel 1972 Donna Motsinger, oggi 84 anni, lavorava come cameriera in un ristorante di Sausalito, in California, frequentato da molte celebrità. Tra i clienti del locale anche l’attore Bill Cosby che, secondo l’accusa, avrebbe offerto alla donna del vino contenente una sostanza che l’avrebbe resa incapace di difendersi, per poi abusare di lei sessualmente. La droga era disciolta nel calice che le offrì sulla sua limousine, con la quale la passò a prendere per portarla a un suo show. Il fatto risale a oltre 50 anni fa, ma il processo si è tenuto soltanto in questi giorni.

Cosby ha negato ogni accusa e non ha partecipato a nessuna delle udienze. La Corte Superiore di Los Angelese ha tuttavia ritenuto credibile il racconto di Motsinger e, confermando la colpevolezza di Cosby, ha condannato l’attore a risarcirla per 19,25 milioni di dollari, pari a 16,5 milioni di euro. “Ci sono voluti 54 anni per ottenere giustizia e so che non è completa, ma spero possa aiutare un po’ anche le altre donne” ha commentato Motsinger.

L’attore non ha accettato il verdetto e, alla fine dell’udienza, la sua legale Jennifer Bonjean, annunciando l’intenzione di presentare ricorso, ha affermato: “Siamo ovviamente delusi dalla decisione, ma riteniamo di avere solide basi per l’appello”.

Bill Cosby in carcere per violenza sessuale

Nel 2005 Andrea Constand, dipendente della Temple University in Pennsylvania, denunciò Bill Cosby per averla drogata e aggredita sessualmente – la stessa dinamica presentata da Donna Motsinger. La causa si concluse, in un primo momento, con un accordo extragiudiziale tra le parti. La denuncia di Constand fece tuttavia venire a galla altre accuse: sono state più di 60 le donne che si sono dichiarate vittime di Bill Cosby.

Nel 2018 l’attore fu condannato al carcere per violenze sessuali aggravate, proprio per il caso Constand. Rimase in carcere tre anni, fino al 2021, quando la condanna venne annullata per un vizio procedurale (dovuto a quel precedente accordo extragiudiziario) e lui fu rimesso in libertà. L’anno dopo, nel 2022, fu condannato a un risarcimento economico per uno stupro compiuto nel 1975.

Cosby ha sempre negato ogni accusa. “Non ho mai cambiato la mia posizione né la mia versione dei fatti. – scrisse tempo fa su X in un post in seguito cancellato – Ho sempre sostenuto la mia innocenza”. Nel corso del processo Constand, l’attore affermò che il rapporto era stato consensuale, mentre i suoi avvocati definirono la donna una “bugiarda patologica”. L’88enne ha dalla sua il tempo, la maggior parte degli stupri è avvenuto tra gli Anni ’80 e i ’90 e il reato è ormai caduto in prescrizione.