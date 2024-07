Shannen Doherty è morta: addio all’attrice di Beverly Hills, da anni malata di tumore

Da anni in lotta con la malattia, Shannen Doherty aveva già iniziato a prepararsi all’ipotesi più nera. Nella giornata di sabato 13 luglio, l’attrice è morta. Aveva 53 anni. A dare la notizia una delle sue più strette collaboratrici, da anni al suo fianco. Simbolo degli Anni ’90, è stata tra le protagoniste più amate di serie cult come Beverly Hills 90210 e Streghe.

Shannen Doherty è morta

A dare la notizia della morte di Shannen Doherty è stata la rivista People, che ne ha annunciato il decesso con un post su Instagram. A confermare il triste annuncio Leslie Sloane, da anni collaboratrice dell’attrice: “È con il cuore pesante che confermo la morte dell’attrice Shannen Doherty. Nella giornata di sabato 13 luglio, ha perso la battaglia contro il cancro dopo tanti anni di lotta alla malattia”.

Sloane aggiunge che: “La figlia devota, la sorella, la zia e gli amici l’hanno circondata con il loro amore, così come il suo cagnolino, Bowie. La famiglia chiede il rispetto della propria privacy così da potere vivere il momento di lutto in pace”. Doherty aveva scoperto di avere un tumore al seno nel 2015. Dopo un periodo di remissione, il cancro è riapparso nel 2019.

La battaglia contro il cancro al seno

La prima diagnosi era arrivata nel 2015. Nel 2017, Shannen Doherty – sempre sincera con i propri fan riguardo il suo stato di salute – aveva dato la notizia più bella: il tumore era in remissione. Ma, nel 2019, le cose sono nuovamente, ulteriormente, peggiorate. Il tumore al seno era tornato e, l’anno successivo, Doherty aveva rivelato che si trovasse ormai al quarto stadio. La scorsa estate, l’attrice aveva dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico per la rimozione di una massa al cervello. L’autunno successivo, il tumore ha iniziato a diffondersi anche nelle ossa.

“Non voglio morire. Non ho finito di vivere. Non ho finito di amare. Non ho finito di creare. Non ho ancora finito di sperare di cambiare le cose in meglio. Semplicemente no, non ho finito” sono state le ultime strazianti parole dell’attrice, in un’intervista esclusiva rilasciata a People, la stessa testata cui per prima aveva rivelato la malattia. Non aveva voglia di morire, ma l’attrice 53enne aveva già iniziato a prepararsi al peggio. Recentemente, aveva venduto tutti i suoi beni, così da supportare la madre Rosita quando non ci fosse stata più.

Attrice di Beverly Hills 90210 e Streghe

Classe 1971, Shannen Doherty iniziò la carriera da attrice ancora bambina, il primo ruolo arriva a 10 anni e, per l’occasione, l’intera famiglia si trasferisce a Los Angeles. Il talento di Shannen la porta sul set di alcune delle fiction e dei film di maggior successo di quegli anni: dal classico La casa nella prateria, al cult movie per ragazze Heathers. Continua con la partecipazione a numerosi progetti televisivi, ma il vero successo arriva nel 1990.

Shannen diventa Brenda Walsh, la timida brunetta di Beverly Hills 90210. Serie dal successo mondiale, la prima a trattare senza filtri temi adolescenziali più complessi, dagli abusi alle discriminazioni razziali. Il suo personaggio, innamorato di Dylan – interpretato dal compianto Luke Perry – è tra i più amati della serie. Al contrario, il caratterino tenace e caparbio dell’attrice le fa guadagnare parecchi haters, dentro e fuori il set. Alla fine della quarta stagione, Doherty lascia Beverly Hills a causa di controversie con i colleghi.

Ma il successo continua con la partecipazione a Streghe. Altrettanto amata e popolare fiction dove Doherty interpreta Prue, la sorella maggiore di una famiglia di streghe buone. Anche qui, però, l’attrice non riesce a trovare un’armonia sul set. Si parla di forti liti con la co-star Alyssa Milano che, infine, portarono Doherty ad abbandonare lo show dopo tre stagioni.