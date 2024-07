Di Shannen Doherty si è parlato tanto, spesso troppo. Si è raccontato dei suoi litigi sul set, dei numerosi diverbi con i colleghi. Le dicerie, cattiverie, malelingue si sono sprecate nel corso dei decenni. Oggi, vengono tutte messe a tacere. Shannen Doherty, da anni affetta da un cancro al seno, è morta a 53 anni. E di fronte a un dolore del genere, viene a galla la realtà dei rapporti. Le piccole incomprensioni si appianano e quel che resta è soltanto l’affetto più profondo, quello intimo e così sincero da non mostrarsi agli occhi altrui. Così come quello dimostrato per Shannen, nelle ultime ore, dai vecchi colleghi di Beverly Hills 90210.

L’addio di Jennie Garth a Shannen Doherty

“Sto ancora processando il terribile lutto per la morte della mia amica di lunga data Shannen” ha scritto su Instagram Jennie Garth, la bionda ed elegante Kelly di Beverly Hills 90210. Rivale di Brenda nella fiction e spesso descritta come rivale anche di Shannen Doherty, che a Brenda dava il volto. Ma le parole di Jennie dimostrano ben altro, quando parla di Shannen come “della donna che ho spesso descritto come una delle persone più forti che abbia mai conosciuto”.

L’attrice ripercorre l’intenso legame con la collega prematuramente scomparsa: “La nostra connessione era reale e onesta. Siamo spesso state descritte come l’una contro l’altra, ma niente di tutto ciò riflette la realtà della nostra vera amicizia che è stata costruita su rispetto e ammirazione reciproca”. E l’ammirazione per Doherty è evidente: “Era coraggiosa, appassionata, determinata e davvero amorevole e generosa. Mi mancherà e la onorerò per sempre nel profondo del mio cuore e dei miei ricordi”.

“Il mio cuore è a pezzi per la sua famiglia e Bowie e tutte le persone che le amavano” conclude Garth, riferendosi all’amato cagnolino di Shannen, alla sorella e alla madre Rosita, al suo fianco fino alla fine.

I messaggi del cast di Beverly Hills 90210

Poche ore dopo il post di Jennie Garth è arrivato anche quello di Jason Priestley, che nella serie cult degli Anni ’90 Beverly Hills interpretava Brandon, il fratello gemello di Brenda. Sotto una foto che li ritrae insieme sul set, l’attore ha scritto: “Sono scioccato e rattristato di sapere della morte della mia amica Shannen. Era una forza della natura e mi mancherà. Invio amore e luce alla sua famiglia in questo momento buio”.

Commovente ricordo anche dell’attrice di Beverly Hills Gabrielle Carteris. Per ricordare la collega, ha scelto la foto di un cielo al tramonto: “Così giovane – così triste. Possa tu riposare in pace Shannen. So che Luke ti attende a braccia aperte per amarti”. Il riferimento è a Luke Perry, il Dylan di Beverly Hills – lui e Kelly erano la coppia più amata della televisione degli Anni ’90. Così come la collega, anche l’attore è prematuramente scomparso. Morto il 4 marzo del 2019, a soli 52 anni (un in meno di Shannen) in seguito a un grave ictus ischemico.