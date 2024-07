Shannen Doherty ha trascorso le sue ultime ore circondata dagli amici più intimi e dalla famiglia. L’iconica attrice di Beverly Hills 90210 e di Streghe è spirata sabato 13 luglio, ma la notizia è stata condivisa dalla sua storica agente nella giornata di domenica. Hollywood si è ritrovata a dare un lungo addio a Shannen e ai personaggi che ha interpretato, da Brenda Walsh a Prue Halliwell: a parlare ora è il suo medico, dicendo che non era pronta e che sperava ancora di farcela.

Shannen Doherty, gli ultimi giorni: parla il medico

A parlare è il dottor Lawrence D. Piro a People, medico e amico di Shannen Doherty. Negli ultimi giorni, l’attrice è stata circondata da un gruppo ristretto di persone care, che le ha offerto ogni cura e supporto possibile. “Si trovava a suo agio, dormiva, stava attraversando una fase di transizione”. L’oncologo ha ricordato quei momenti come cupi e tristi, ma anche pieni d’amore. “La cosa più dura è che non era pronta ad andarsene perché amava la vita”.

Il cancro al seno le è stato diagnosticato per la prima volta nel 2015. L’attrice ha lottato per quasi un decennio, e nel 2017 è entrata in una fase di remissione fino al 2019, quando l’anno successivo è tornato sotto forma di cancro metastatico al quarto stadio. Il 13 luglio, la Doherty è morta, il giorno prima aveva divorziato dall’ex marito Kurt Iswarienko. Il dottor Piro ha aggiunto: “Le cose sono diventate molto più difficili nelle ultime due settimane. Abbiamo continuato a combattere, offrendo più supporto e continuando ad amare, sperare e sostenere“.

Shannen Doherty ha “lottato” fino alla fine

Ed è sempre stato il dottore a raccontare che l’attrice non si è mai arresa, nemmeno alla fine. L’ha definita una “guerriera incredibile”, che ha “continuato a combattere nei limiti della sua salute in declino. Non era nemmeno aperta alla discussione, non viveva in quel modo. Non credeva che sarebbe finita così”. Parole strazianti, che si aggiungono a quelle della mamma di Shannen, Rosa Doherty, che ha ringraziato tutti per i messaggi di cordoglio e gli omaggi alla figlia, morta a 53 anni.

Per Hollywood, per chi la conosceva, per chi l’ha sempre seguita nelle serie televisive e nei film. “Figlia, sorella, zia e amica devota”, così è stata ricordata. Negli ultimi mesi, la Doherty si stava “preparando a morire” e aveva dato disposizioni per il suo funerale, oltre ad avere sgomberato la sua casa, per evitare di dover lasciare questo fardello all’amatissima mamma.

Un funerale che è una “festa d’amore”

A gennaio, nel podcast Let’s Be Clear, la Doherty aveva condiviso i piani per il funerale, una sorta di “festa d’amore” in cui non c’è spazio per l’ipocrisia e in cui sono stati invitati solamente gli amici e i parenti dell’attrice. Coloro, quindi, che l’hanno amata. Le sue ceneri saranno sparse a Malibù, in un luogo amato da lei e dal padre. Nei suoi ultimi mesi, aveva manifestato una lucidità ammirata in tutto il mondo: consapevole della morte, ma con la speranza nel cuore fino alla fine.