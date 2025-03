Eleonora Giorgi, il suo ultimo amore Andrea De Carlo assente ai funerali

Fonte: IPA Funerali di Eleonora Giorgi, il dolore durante l’ultimo saluto: “Mamma sarà viva per sempre”

Tante le persone accorse a Roma, alla Chiesa degli Artisti, per salutare per l”ultima volta Eleonora Giorgi, scomparsa all’età di 71 anni dopo aver lottato come una leonessa contro un tumore al pancreas. C’erano i figli, le nuore, i parenti, l’ex marito Massimo Ciavarro, diversi colleghi e la gente comune, i fan. Tutti tranne Andrea De Carlo, l’ultimo grande amore dell’attrice. Nonostante una relazione durata oltre un decennio, lo scrittore ha deciso di non presenziare ai funerali dell’ex compagna.

Andrea De Carlo, l’ultimo compagno di Eleonora Giorgi, ha scelto di non prendere parte al funerale dell’attrice, preferendo rimanere a casa. “Ho seguito il mio istinto che mi faceva riflettere e pensare ai due figli che sono stupendi, io li ho conosciuti che Andrea era un adolescente e Paolo un bambino. Sono venuti su in maniera magnifica, sono stati molto bravi anche in questa circostanza”, ha spiegato lo scrittore a Caterina Balivo a La volta buona.

“Tra le cose belle, ci sono i figli magnifici. Sicuramente lei avrebbe apprezzato, ma comunque non ha mai apprezzato molto i funerali…Avevamo commentato varie volte…”. Subito dopo il collegamento è saltato e De Carlo non ha potuto approfondire il suo discorso.

È intervenuta Nicoletta Ercole, la migliore amica di Eleonora Giorgi, che è stata al suo fianco per una vita intera. Le due si sono conosciute da ragazzine, quando avevano solo tredici anni, e non si sono più lasciate.

“Ho visto che Andrea non c’era. Cercavo di guardare con gli occhi di Eleonora. Io spero che Andrea abbia sentito i ragazzi, che li abbia chiamati. Soprattutto Paolo perché lui ha vissuto tanti anni con loro. Eleonora e Andrea de Carlo sono andati a convivere quando Paolo era ancora molto piccolo. Sono sicura che lo abbia fatto”, ha confidato alla Balivo.

Nicoletta ha poi raccontato l’ultima volta che ha sentito la Giorgi: “È stato il giovedì prima della sua morte perché è stato il mio compleanno e sabato mi ha mandato un vocale dove mi diceva “Nico mia, forse oggi è l’ultima volta che sentirai la mia voce perché questa terapia del dolore mi toglie le forze e non riesco a scriverti neanche un messaggio”. Poi mi chiedeva di ringraziare Francesca (Ornella Muti, ndr) perché lei mi chiama tutti i giorni per chiedermi come sta. La loro era una bellissima amicizia”.

La storia d’amore tra Eleonora Giorgi e Andrea De Carlo

Andrea De Carlo è stato l’ultimo amore di Eleonora Giorgi: sono stati insieme oltre dieci anni, dal 1996 al 2007 e lui l’ha addirittura messa in uno dei suoi romanzi, Di noi tre. “Il titolo lo aveva trovato lei, in uno scritto di Cesare Pavese», ricorda lo scrittore” ha chiarito lo scrittore in una recente intervista.

“Questo è uno dei rarissimi casi in cui c’è fonte certe di un personaggio: Misia Mistrani non è letteralmente Eleonora, ma molti suoi elementi nascono dai racconti di vita di Eleonora, dalle sue osservazioni, da quando era la ragazza bella, attraente, coraggiosa che si presta a fare l’attrice di un film amatoriale a quando diventa la moglie borghese di un uomo all’apparenza solidissimo e rassicurante, mantenendo una costante irrequietezza e l’attitudine a scandagliare il mondo e le persone”, ha aggiunto.

La relazione seppur duratura non è stata semplice, come ricordato da De Carlo: “Un incastro non semplice. Lei, appunto, aveva due figli, Andrea era un adolescente con tutte le problematiche dell’adolescenza, Paolo era un bimbo con un padre presente e io, a mia volta, avevo una figlia. E poi eravamo molto diversi noi: lei era cresciuta sotto l’occhio del pubblico, io ero sempre stato molto restio a espormi. Per me, era strano trovare i paparazzi fuori dal ristorante o appostati sotto casa”.

L’autore ha inoltre rivelato di aver mantenuto un buon rapporto con la sua celebre ex, tanto da scambiarsi dei messaggi fino a poco tempo prima della sua morte.