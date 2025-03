Nicoletta Ercole, chi è l’amica di Eleonora Giorgi che ha organizzato il funerale

Fonte: IPA Funerali di Eleonora Giorgi, il dolore durante l’ultimo saluto: “Mamma sarà viva per sempre”

Nel corso di una vita piena di sorrisi, grandi interpretazioni e legami affettivi importanti, Eleonora Giorgi ha sempre potuto contare su un’amicizia speciale che l’ha accompagnata fin dai primi anni dell’adolescenza.

Nicoletta Ercole è infatti una delle più care amiche dell’attrice: una figura che ha saputo supportarla nel corso della vita e della malattia, tanto da portare Eleonora Giorgi ad affidarsi a lei in tutto e per tutto, facendole promettere di organizzare per lei un ultimo saluto eccellente.

Chi è Nicoletta Ercole

Nata a Roma nel 1953, Nicoletta Ercole è un volto molto conosciuto all’interno del mondo dello spettacolo. Costumista di cinema, teatro e televisione, Nicoletta inizia a lavorare con i costumi di scena dal 1974. Una carriera che le ha permesso di occuparsi di più̀ di 130 film tra cinema e televisione, oltre che a collaborare con molti registi nazionali e internazionali.

All’interno nel mondo del teatro, ha collaborato con artisti del calibro di Lina Wertmuller, Roman Polanski, Luca Barbareschi, Cristina Pezzoli e Giorgio Ferrara. Ma non solo: nel campo della moda, dal 1971 ha lavorato con stilisti e case di moda come Balestra, Valentino, Biagiotti, Trussardi, Bulgari, Tod’s.

Una vita dedicata allo spettacolo in ogni sua forma, mettendo mano a costumi elegantissimi e di grande effetto, che l’hanno portata anche a ricevere riconoscimenti di livello: oltre alla nomina come miglior costumista a numerosi Nastri d’Argento, la costumista è stata anche candidata ai David di Donatello, a un Emmy Awards e a un Oscar.

Nicoletta Ercole e il rapporto con Eleonora Giorgi

Quella tra Nicoletta Ercole ed Eleonora Giorgi è una di quelle amicizie solide, leali, che si è costruita negli anni senza mai incappare in quegli intoppi che la vita, a volte, ci mette davanti costringendoci ad allontanarci dai nostri cari.

Le due sono state amiche fin dall’adolescenza: dai 13 anni, quando frequentavano gli stessi amici e gli stessi luoghi nella loro Roma. “La nostra è stata un’amicizia rara, mai un conflitto, mai una separazione. Eravamo come due sorelle. La vita ci ha fatto ritrovare anche nello stesso ambiente di lavoro, io come costumista, lei come attrice” ha raccontato la costumista in un’intervista.

Un legame così stretto e leale, tanto da permettere Eleonora di affidare all’amica uno dei momenti più dolorosi e impegnativi della vita: l’ultimo saluto. Una volontà nata quasi come un gioco, quando l’attrice aveva scoperto di soffrire di quel tumore al pancreas che, il 3 marzo 2025, ha messo fine alla sua vita. Nicoletta Ercole ha quindi accolto quel desiderio, impegnandosi nella programmazione di un “funerale eccellente”, come richiesto dalla sua amica: “Mi devi mettere la canzone Wish You Were Here dei Pink Floyd all’inizio e A Whiter Shade of Pale dei Procol Harum”.

Poi l’ultimo messaggio vocale, il 22 febbraio 2025, per salutare Nicoletta un’ultima volta: “Purtroppo questa è l’ultima volta che ci sentiamo, non ho più la forza di fare niente, di parlare, neanche di mettere un cuoricino. Le cure per il dolore mi stanno debilitando”. Un saluto che, insieme ai tanti bei momenti passati insieme, permetterà alla costumista di ricordarla per sempre.