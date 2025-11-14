IPA Danilo Gallinari ed Eleonora Boi

Eleonora Boi è diventata mamma per la terza volta: insieme a Danilo Gallinari, hanno accolto in famiglia il terzo figlio, un maschietto di nome Ercole. Pochi mesi fa, la Boi aveva vissuto il “giorno più brutto della sua vita”, quando è stata attaccata da uno squalo a Porto Rico. Su Instagram, ha annunciato a distanza di pochi giorni dal parto l’arrivo del piccolo, nato il 9 novembre 2025 a Miami: la famiglia risiede stabilmente negli Stati Uniti da tempo.

Eleonora Boi mamma per la terza volta, è nato Ercole: l’annuncio su Instagram

Fiocco azzurro per Eleonora Boi e Danilo Gallinari, che hanno accolto in famiglia l’arrivo di Ercole. Su Instagram, hanno condiviso la prima foto insieme al piccolo e agli altri due figli, Anastasia e Rodolfo. A corredo della foto, una dolce dedica a Ercole, per la felicità che ha portato dopo lo spavento che la famiglia ha corso qualche mese fa: “Splendevi già, ancora prima di arrivare. Grazie per la luce e l’amore che hai portato con te”.

Danilo Gallinari ed Eleonora Boi si sono sposati nel 2022, ma la loro famiglia aveva iniziato a formarsi prima, con la nascita della figlia Anastasia nel 2020. Invece di sposarsi negli Stati Uniti hanno scelto l’Italia come luogo di nozze, vicino a Cagliari, ovvero la città natale della giornalista. Poi l’arrivo di Rodolfo nel 2023 e ora del piccolo Ercole, che ha portato una luce speciale nella loro famiglia. Solo pochi mesi fa, infatti, la Boi era stata attaccata da uno squalo a Porto Rico, una vicenda che li ha scossi profondamente.

Eleonora Boi, l’incidente con lo squalo ad agosto

Aveva raccontato la “disavventura” – il giorno più brutto della sua vita – sui social, dove però aveva anche cercato di ironizzare. “Non avrei mai pensato che avrei potuto essere attaccata da uno squalo e per giunta mentre mi trovavo vicino alla riva e in una spiaggia super affollata. Fortunatamente, io e il mio bambino stiamo bene, sono stata soccorsa prontamente e l’intervento chirurgico per rimettere a posto la mia povera gamba mangiucchiata è andato bene. Per quanto riguarda lo squalo avrà presto notizie dai miei legali”.

Eleonora, al momento dell’incidente, stava aspettando proprio Ercole: era il primo agosto. Soccorsa subito, per poi essere trasportata al Centro Medico Rio Piedras, lì aveva ricevuto tutte le cure necessarie e in seguito aveva parlato di quanto successo su Instagram, così come a Good Morning America. A distanza di tempo, la Boi si era detta ancora traumatizzata.

L’ultimo periodo è stato pieno di cambiamenti per la famiglia. Da pochi mesi, Danilo Gallinari ha lasciato la Nazionale Italiana di basket: la Boi, in quell’occasione, aveva raccontato l’enorme amore e rispetto che ha sempre avuto per la maglia azzurra. “Chi ti conosce sa quanto hai amato e amerai per sempre quella maglia azzurra e quanto hai dato per onorarla”, aveva scritto su Instagram. Ora però la famiglia è pronta a lasciarsi tutto alle spalle e scrivere un nuovo capitolo della loro vita insieme: con Anastasia, Rodolfo ed Ercole.

