Eleonora Boi attaccata da uno squalo: la giornalista e moglie di Gallinari è incinta

Terrore per Eleonora Boi, aggredita da uno squalo mentre stava nuotando nel Mar dei Caraibi a Porto Rico. La giornalista e moglie di Danilo Gallinari, star dell’NBA, è incinta del loro terzo figlio e ora sarebbe ricoverata in ospedale.

Eleonora Boi aggredita da uno squalo: cosa è successo

A rivelarlo sono stati i media locali secondo cui Eleonora Boi stava nuotando nelle acque di Isla Verde, a Porto Rico, quando è stata morsa alla gamba da uno squalo. Non ci sono ancora dettagli riguardo l’aggressione, l’unica certezza è che Eleonora è stata immediatamente soccorsa e trasportata d’urgenza al Centro Médico di Río Piedras che si trova a pochissimi chilometri dal luogo dell’incidente. Attualmente sarebbe ricoverata, ma le sue condizioni sarebbero buone e non correrebbe pericoli. Di certo per la giornalista – che è oltretutto incinta del terzo figlio – si è trattato di un momento di puro terrore.

Secondo quanto riportato da Wapa Tv, Nilda Jiménez, una biologa del Dipartimento delle Risorse Naturali, ha certificato che la ferita alla gamba di Eleonora Boi è stata provocata dal morso di uno squalo. Gli esperti hanno poi spiegato che in questo periodo dell’anno gli squali nuotano anche in acque poco profonde perché sono in fase di accoppiamento, dunque è fondamentale prestare maggiore attenzione quando si fa il bagno.

La carriera di Eleonora Boi e l’amore per Gallinari

Classe 1986, originaria di Cagliari, Eleonora Boi è una giornalista sportiva molto conosciuta e apprezzata. Appassionata di sport, ha lavorato come giornalista sportiva in programmi Rai e Mediaset, ma anche a SportItalia. Tre anni dopo l’inizio della relazione con Danilo Gallinari, asso del basket, Eleonora ha fatto una scelta importante: si è trasferita negli Stati Uniti, continuando però ad occuparsi di giornalismo sportivo.

La coppia ha avuto due figli, Anastasia nata nel 2020 e Rodolfo, avuto nel 2023. E attualmente la 39enne aspetta il terzo figlio. Eleonora e Danilo ormai da qualche tempo vivono a Porto Rico, i due si sono trasferiti per via del lavoro di Gallinari che attualmente gioca con i Vaqueros de Bayamón. Formano una coppia riservata e da sempre lontana dai riflettori, concentrata sulla carriera e sulla volontà di proteggere la privacy.

Attualmente Danilo Gallinari si trova in Italia dove è in ritiro con la Nazionale in occasione degli Europei che inizieranno il prossimo 27 agosto. Solo qualche giorno fa lo sportivo era stato fra i grandi protagonisti in campo, segnando ben 18 punti e portando a casa 7 rimbalzi. La sua squadra, grazie anche a questo prezioso contributo, era arrivata direttamente in finale nel campionato portoricano.

Per ora nè Gallinari nè la moglie hanno rilasciato dichiarazioni – anche sui social – riguardo quanto accaduto. Nell’ultimo post pubblicato la giornalista sportiva celebrava il suo compleanno insieme ai figli e il marito, fra sorrisi e baci. Nelle Stories di Instagram, Eleonora si era congratulata con il marito per il risultato raggiunto con la sua squadra, i Vaqueros de Bayamón. Poi il silenzio e l’aggressione avvenuta nelle acque di Porto Rico. Nelle prossime ora, passata la paura, di sicuro Eleonora Boi racconterà quanto accaduto e il terrore provato in quegli attimi che di certo non dimenticherà mai.