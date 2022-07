Danilo Gallinari ed Eleonora Boi sposi: l’abito da favola e la cerimonia in Sardegna

Fonte: Instagram Eleonora Boi e Danilo Gallinari

Danilo Gallinari ed Eleonora Boi hanno pronunciato il fatidico sì: dopo tanti anni d’amore e una splendida bambina, hanno deciso di convolare a nozze con una cerimonia meravigliosa, che ha avuto come cornice un angolo incantato di Sardegna. Tantissimi gli amici che hanno partecipato, e la sposa ha sfoggiato un abito a dir poco principesco.

Danilo Gallinari, le nozze da sogno con Eleonora

In una meravigliosa serata estiva, Danilo Gallinari ed Eleonora Boi si sono finalmente sposati. Insieme da tanto tempo, legati dalla comune passione per lo sport e da un amore che travalica ogni confine, hanno superato tutti i momenti difficili che la vita ha posto sul loro cammino e ora hanno coronato ufficialmente il loro sogno. Lui, celebre cestista dell’NBA. Lei, giornalista sportiva di grande successo.

Una coppia bellissima, che da anni ha conquistato migliaia di fan da ogni angolo del mondo: il matrimonio si è svolto sabato 23 luglio 2022, alla presenza di amici e parenti che hanno festeggiato questo grande momento.

La location del matrimonio

Danilo ed Eleonora sono ormai stabili da molto tempo negli Stati Uniti, dove lei ha seguito il cestista nella sua brillante carriera oltreoceano. Ma per le loro nozze hanno scelto la magia incredibile della Sardegna, terra natia della bella giornalista: la cornice da favola è quella del Golfo degli Angeli, che con il suo fantastico tramonto ha offerto lo sfondo perfetto per foto che finiranno nell’album di famiglia – e che per il momento hanno incantato i tanti fan della coppia.

Per il ricevimento, gli sposi si sono spostati a Villa d’Orri: antica dimora nobiliare del XVIII secolo, è immersa in un giardino meraviglioso che ha ospitato luci e addobbi bellissimi, per un’occasione indimenticabile. L’atmosfera non poteva essere più romantica, tra fiori profumatissimi e tanta musica con cui scatenarsi. Immancabile la torta nuziale: un capolavoro di dimensioni incredibili, con decine di piani impreziositi da deliziose rose per tutta la sua (enorme) altezza.

L’abito da favola di Eleonora Boi

Elegantissimi, gli sposi hanno optato per abiti dal taglio classico. Danilo Gallinari ha scelto un completo scuro con camicia bianca e papillon, mentre Eleonora Boi ha sfoggiato un abito bianco da vera principessa. Stretto in vita e impreziosito da un lungo strascico in tulle, il vestito a maniche lunghe è completamente ricamato e ha un’ampia scollatura che lascia scoperte le spalle. Tra i capelli, raccolti dietro la nuca in un morbido chignon, la giornalista ha indossato il tradizionale velo da sposa.

Gli invitati alle nozze di Gallinari

Tantissimi gli ospiti che hanno partecipato al matrimonio. In prima fila, la famiglia di Danilo Gallinari ed Eleonora Boi: presente anche la piccola Anastasia, la loro splendida bimba nata appena due anni fa, che non poteva certo mancare al grande giorno di mamma e papà. Sono intervenuti anche molti amici e colleghi del cestista, volti celebri del basket internazionale. Tra gli altri anche Bogdan Bodnanovic, che ha giocato con lui ad Atlanta, e i compagni di nazionale Luca Vitali e Giuseppe “Peppe” Poeta: sono proprio loro ad averci regalato le più belle testimonianze di queste nozze da favola, condividendo su Instagram foto e video meravigliosi.