La giornalista sportiva Eleonora Boi, moglie del campione Nba Danilo Gallinari, è stata vittima di un terribile incidente. Mentre si trovava in vacanza con la famiglia a Porto Rico, la donna è stata morsa da uno squalo. L’attacco è stato del tutto inaspettato, in una spiaggia popolata, a due passi dal bagnasciuga. La paura è stata tanta, anche perché al momento Eleonora era in attesa del terzo figlio. A poche settimane dall’incidente, Boi torna a rivivere quei terribili momenti.

Eleonora Boi, la paura dopo il morso dello squalo

Intervistata dal programma televisivo statunitense Good Morning America, Eleonora Boi ha rivissuto quei terribili momenti. All’inizio non si era accorta di niente, sentendo del bruciore alla gamba, pensava si trattasse di una “medusa enorme”. Quando, tornata sulla sabbia, si è accorta della grande quantità di sangue ha iniziato ad urlare in cerca di aiuto. Danilo Gallinari, che passeggiava con il figlio poco lontano, è subito corso da lei.

“Non voglio morire, voglio che il mio bambino sia al sicuro” ha raccontato di aver urlato in preda alle lacrime, “ero davvero disperata”. Una donna è accorsa in suo aiuto, tamponando la ferita in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Eleonora e Danilo confessano di non conoscerne il nome, ma di essere eternamente riconoscenti a colei che chiamano il loro “angelo”.

Trasportata d’urgenza in ospedale, la giornalista 39enne, è stata sottoposta a numerosi test per assicurare la salute del bambino che porta in grembo. Soltanto dopo esser sicuri che le condizioni del feto fossero sicure è iniziato il lungo intervento chirurgico per rimediare ai danni inferti alla gamba dal morso.

Oggi Eleonora sta meglio, per lo meno fisicamente, perché si è resa conto di come il corpo “guarisca più in fretta della mente” ed è certa che il completo recupero emotivo richiederà del tempo. È forte, tuttavia, e in ospedale aveva anche scherzato dell’accaduto sui social, paragonandosi allo sfortunato Fantozzi. Nel frattempo, prosegue a settimanali controlli medici per assicurarsi la ripresa sua e del bimbo in arrivo.

In attesa del terzo figlio con Danilo Gallinari

Il bimbo in arrivo, protagonista di questa disavventura assieme alla mamma, sarà il terzo figlio per Eleonora Boi e Danilo Gallinari. I due sono già genitori di Anastasia, nata nel dicembre 2020, e Rodolfo, arrivato il 17 luglio 2023. Adesso la famiglia si allarga con l’arrivo presto previsto di un secondo maschietto. Il coronamento di un grande amore iniziato ormai sei anni fa grazie a una grande passione in comune: quella per lo sport.

Conosciuti nel 2019, il primo approccio fu quello di un flirt superficiale, ma poco dopo Eleonora e Danilo si resero conto di non poter fare a meno l’uno dell’altra. Due anni dopo la nascita della loro prima bambina, convolarono a nozze con un’elegante cerimonia in Sardegna, terra natale della sposa. Per amore Boi ha lasciato Milano e il lavoro da giornalista e oggi la famiglia viveva felicemente nella città di Boston, negli Stati Uniti. Un grande amore in grado di affrontare e superare qualsiasi difficoltà, anche la più imprevedibile, compreso il terribile morso di un pescecane.