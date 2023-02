Eleonora Boi di nuovo incinta: le prime foto col pancione su Instagram

Fonte: IPA Eleonora Boi di nuovo incinta, prime foto col pancione

L’avevamo lasciata splendida nel suo abito da sposa principesco quando, lo scorso luglio, Eleonora Boi era finalmente convolata a nozze con Danilo Gallinari. Una cerimonia da sogno per una coppia che ha alle spalle tanti anni di amore, coronati dalla nascita della prima figlia Anastasia. Ma adesso è giunto il momento di allargare la famiglia per la giornalista sportiva che, con una serie di scatti condivisi su Instagram, ha mostrato per la prima volta il pancione: Eleonora è incinta per la seconda volta ed è al settimo cielo.

Eleonora Boi incinta, si allarga la famiglia con Danilo Gallinari

“L’inizio di un viaggio straordinario”, così Eleonora Boi aveva annunciato ai tempi la sua prima gravidanza con una foto di coppia, al fianco del compagno Danilo Gallinari, in cui apparivano entrambi raggianti e felici come mai prima d’ora. Un viaggio lungo e segnato dall’amore, oltre che dalla passione comune per lo sport: lei giornalista sportiva, lui cestista dell’NBA. Nessun ostacolo ha impedito loro di coronare il proprio sogno di costruire una famiglia insieme, dapprima con la nascita della piccola Anastasia e poi, finalmente, con le nozze da sogno celebrate in Sardegna circondati dall’affetto delle persone più care.

È una favola a lieto fine quella di Danilo ed Eleonora che, senza pensarci due volte, ha lasciato l’Italia per trasferirsi negli Stati Uniti pur di seguire il suo grande amore. E adesso i due innamorati si preparano a scriverne un altro importante capitolo. Con alcuni scatti condivisi su Instagram, la giornalista ha annunciato di aspettare un secondo bebè: il pancione in bella mostra, le mani che si intrecciano, i teneri baci e i sorrisi raggianti parlano da sé. La coppia si prepara ad allargare la famiglia: “Non vediamo l’ora di conoscerti”, ha scritto la bella Eleonora Boi a corredo delle foto e non è difficile percepire quanto queste parole siano vere e sincere.

Eleonora Boi, il look premaman bicolor semplicemente perfetto

Eleonora Boi risplende di una bellezza cristallina ed è raggiante in dolce attesa del suo secondo figlio (o figlia, ancora non ci è dato saperlo). La giornalista sportiva ci aveva dato già prova del suo impeccabile senso del gusto con l’abito da sposa principesco scelto per le nozze con Danilo Gallinari celebrate lo scorso 23 luglio 2022, completamente ricamato e stretto in vita con un lungo strascico in tulle (e l’immancabile velo tradizionale), e anche adesso che il pancione cresce a vista d’occhio non rinuncia allo stile.

Con molto orgoglio ha mostrato sul suo profilo Instagram un look premaman semplicemente perfetto che avvolge le sue forme con eleganza, ma anche con quel pizzico di brio e originalità che non guasta mai. L’abito monospalla nei toni del fucsia e dell’arancione è aderente quanto basta, con gonna midi super stretch che la splendida Eleonora Boi ha deciso di abbinare a un paio di sandali multicolor con zeppe e plateau. Meglio approfittare dei primi mesi di gravidanza prima che i piedi si gonfino come zampogne, come insegna Aurora Ramazzotti. Una mise sbarazzina e giovanile, resa ancor più originale dal foulard colorato attorno al collo e dall’acconciatura con treccine che vanno tanto di moda tra le celebs.