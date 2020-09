Eleonora Boi e Danilo Gallinari presto genitori: l’annuncio su Instagram

editato in: da

Chi è Eleonora Boi che ha rubato il cuore a Danilo Gallinari

Eleonora Boi e Danilo Gallinari stanno per diventare genitori. L’annuncio del lieto evento è stato dato via social dalla giornalista sarda, classe 1986. Nella foto che Eleonora Boi ha pubblicato sul suo profilo Instagram, dove è seguita da oltre 780mila persone, si vedono lei e Gallinari sorridenti.

La Boi, che ha una laurea in Scienze Politiche e un passato da Miss, indossa un abito smanicato arancione. I capelli neri lunghi che le accarezzano le spalle, la giornalista sfoggia un meraviglioso pancione, dal quale si evince che la gravidanza è iniziata da tempo. Gallinari, che ha spento 32 candeline lo scorso 8 agosto, abbraccia raggiante la fidanzata.

La giornalista sarda, che ha iniziato il suo cammino nel mondo dell’informazione sportiva ormai diversi anni fa partendo da SportItalia, ha scelto una caption dolcissima per accompagnare lo scatto in cui annuncia la sua dolce attesa.

“The beginning of an amazing journey”: si tratta oggettivamente di una frase perfetta per descrivere la magia della gravidanza e della genitorialità, percorso speciale per qualsiasi coppia. Dal momento che, come sopraa ricordato, il pancione è ormai pronunciato, la Boi ha precisato, sempre nella didascalia del post, che il viaggio non è proprio all’inizio.

Lo scatto, corredato con l’hashtag #noitre, è stato accolto da numerosi like e commenti di congratulazioni. A esprimere la propria gioia per la dolce attesa di Danilo Gallinari, uno dei simbolo dell’NBA e dell’Italia sportiva che sfonda a livello internazionale, ci hanno pensato Luca Bizzarri, la giornalista sportiva Eva Gini, la squadra di calcio del Cagliari e il telecronista sportivo Carlo Pellegatti.

Gallinari non si è espresso sui social in merito alla sua prossima paternità. Il cestista di Sant’Angelo Lodigiano, ha infatti un approccio a Instagram molto diverso rispetto a quello della fidanzata e utilizza questo ‘palcoscenico social’ soprattutto per condividere dettagli relativi al suo impegno nell’NBA.

Profondamente appassionata del suo lavoro di giornalista sportiva – nel corso di un’intervista rilasciata al sito Calciomercato.com ha parlato di quella che è stata la partita per lei più emozionante e dei calciatori che ha intervistato – Eleonora Boi è legata a Danilo Gallinari da diverso tempo e lo ha raggiunto in Oklahoma, dove gioca. Sotto al sole degli USA, la coppia si appresta ad aprire la parentesi più dolce della vita: quella da genitori.